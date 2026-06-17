JR東日本コンサルタンツ株式会社と株式会社Malmeの資本業務提携について

株式会社Malme

株式会社Malme（本社：東京都新宿区、代表取締役/CEO：高取佑、以下「Malme」）は、JR東日本コンサルタンツ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：齊藤誠、以下「JRC」）と、資本業務提携契約を締結しました。

本提携では、JRCが有する鉄道・社会インフラ・情報ソリューション分野における技術力と、Malmeが有する建設・土木分野におけるDX／AIデータ基盤技術を融合し、AIを活用したインフラDXソリューションの開発と事業化を推進してまいります。

写真左：JRC 代表取締役社長 齊藤誠 写真右：Malme 代表取締役/CEO 高取佑

1. 提携の背景

土木・インフラ分野では、担い手不足、技術継承の課題、維持管理負担の増大といった構造的課題が顕在化しています。生産性向上と品質確保のため、AIなどのデジタル技術による業務プロセスの自動化・高度化が求められています。

2. 協業の内容

両社は、Malmeが提供する土木技術者向けデータ管理プラットフォームに、JRCが有する鉄道・社会インフラ設計の知見をAIを活用して実装することで、設計業務の高度化・効率化を図ります。

具体的には、以下の実現を目指します。

- 図面や計算書における誤り・手戻りの防止- 図面の自動分類および検索性・再利用性の向上- 図書作成・照査・管理業務のデジタル化

これにより、設計者がより付加価値の高い業務に集中できる環境の創出を目指します。

従来、人手に依存していた設計図書の管理や照査業務について、AIを活用することで自動化・高度化を図り、業務負担の軽減と精度向上を目指す点が、本取り組みの特徴です。

3. 今後の展開

JRCの業務において協業の成果を実証し、その効果を検証しながら段階的に実用化を進めます。両社は、その成果を基に土木設計会社、建設会社、インフラ管理者（自治体、鉄道事業者等）へ広く展開を図ってまいります。

また、本協業においては、両社間の人材交流や共同での技術開発にも取り組み、両社の強みを活かしながら、土木・インフラ分野が直面する社会課題の解決に貢献してまいります。

会社概要

■JR東日本コンサルタンツ株式会社

本店の所在地：東京都品川区西品川一丁目1番1号

代表者：代表取締役社長 齊藤 誠

事業の内容：土木設計、メンテナンス業務、ICT関連業務ほか

設立年度：1989年

URL：https://www.jrc.jregroup.ne.jp/

■株式会社Malme

本店の所在地：東京都新宿区西新宿2丁目6-1

代表者：代表取締役 高取 佑（CEO）

事業の内容：建設DX技術を活用したAIソリューションを提供

設立年度：2021年

URL：https://www.malme.net/