47もの企業・団体が「面白い！」をめざして学びイベント30種を共創。愛知の子どもと大人に贈るパワーアップした「おかしなサマースクール in 愛知」6月19日(金)より申込スタート

春日井製菓株式会社

春日井製菓株式会社が主催する「おかしなサマースクール in 愛知 2026」参加チケットの申込は、 6月19日(金)10:00よりスタート。今年創業98年、名古屋生まれの春日井製菓が「大好きな愛知をもっと面白くしたい」という思いで始めた本企画は、2026年で4回目。今年は行政を含む47の企業・団体が参加し、愛知県内各地で30以上の体験プログラムを開催。0歳から参加できる親子イベントや子ども向けイベント、大人が主役になれるプログラムも多数用意。大人が本気で考えた「おかしな」イベントが、愛知の夏を彩ります。

注目ポイント

「おかしなサマースクール」では、充実した子ども向け&親子向け授業(イベント)から、中高生向けの謎解き企画、大人向けの内容まで多彩にラインナップ。未知の体験を通じて子どもが大きく成長するのはもちろん、思春期の学生や大人も楽しめる学びイベントが満載です。以下にほんの一部を、ピックアップして紹介します。

「子ども・親子向け」20イベントからイチオシのおすすめ授業を3つ紹介

7/20(月・祝)なりきりクエスト 思いやる心育む、親子で挑む5つのシレン

「多様性(他者)理解」をテーマに自分以外の誰かの日常(視点や立場)を疑似体験する豊橋市開催のイベント。ドラァグクィーンのLGBTQ話や”身重”な状態でのダンス、車椅子、高齢者体験を通じ「思いやりの心」を育みます。

8/2(日)戦国！尾張ンピック～君の体力で天下を獲れ～

愛知県清須市で親子で挑む、夏の体力測定イベント。2階から目薬、清州組体操、紙飛行機対決など、子ども自身や親子でクリアする種目があり、汗だく必至です。すべての試練を制した強者には、勝利のご褒美も。

8/4(火)集まれ、小学生社長！カードゲームで学ぶ「地域のお金リレー」

小学生社長が新商品づくりにトライ。愛知の食べもの・素材を使い、どんな商品を作り、売って、儲けるのか。AIも使ってお金の流れや利益の確保、事業計画まで策定します。愛知の未来を担う小学生社長、ここに爆誕！

「中高大学生向け」「大人向け」からイチオシのおすすめ授業を5つ紹介

7/22(水)夜の役員会2026 in 豊橋emCAMPUS STUDIO

登壇する企業役員さん全員がドラァグクイーンに変身＆登壇する大人の夜のトークイベント。ビシッとしたスーツを脱ぎ捨てて語るのは「自己解放と企業経営」。ド派手なメイクで変身すると、どんなホンネが飛び出すのか?!

7/30(木)ビジネス書にも載っていない『シン・会議術』働く大人の夏期講習

「また時間だけ過ぎた会議だった…」そんな経験、ありませんか。おかしなサマースクールで人気のコンテンツが、史上初の全3回開催にパワーアップして新登場。熟練コンサルタントによる1on1のコツなど見逃せない実践知が集結。

7/31(金)謎解きマジックフライト 名もなき欠片たちと、星が丘の空

中高大学生向け。星が丘テラスを舞台にした、周遊型の謎解きイベントです。企業の生産活動から生まれた端材・廃材に触れながら、「捨てられるもの」の新たな価値や、ものづくりの裏側にある想いを体感します。

8/4(火),5(水)没入型ワークショップ”もう一つの人生”HappyBirthday

中高生・大人向けイベント。名前も、肩書も、過去もすべてリセットされた世界。違和感から始まる、自分自身を見つめ直す120分の没入型体験へようこそ。自身の葬儀(弔辞ワークショップ)の後、世界はどう目に映るのか?!

高蔵寺ニャータウン2 名古屋(ニャゴヤ)で謎(ニャゾ)解き大作戦！

謎解き初心者も大歓迎の人気イベントが、名古屋に進出！【パート１.】 は7月18日(土)～8月29日(土)まで名古屋市内のあちこちが舞台。【パート２.】は8月30日(日)に高蔵寺ニュータウンへ。

おかしなサマースクール3つの特徴

おかしなサマースクール開催概要

期間：7月18日(土)～8月31日(月)

※国立大学法人東海国立大学機構 Common Nexusにて10イベント以上が合同

開催される「生きるフェス」は8月4日(火)～5日(水)

※8月10(月)～16(日)はお盆休みのため開催なし

場所：愛知県内各地（コラボ企業のオフィスや保有地）

内容：トークセッション、ワークショップ、各種体験など

対象：子ども（日中開催）、大人（日中・夜開催）

料金：イベントごとに異なります。

参加方法：6月19日(金)～以下QRコードのPeatixページから

チケット申込が必要 https://kasugai-okaken.peatix.com/events/

コラボレーションする47の仲間たち(アルファベット順)

◆共創企業名(アルファベット順) ：株式会社油勘(https://www.aburakan.co.jp/)、株式会社アクロネット(https://www.acro-net.co.jp/)、愛知東邦大学(https://www.aichi-toho.ac.jp/)、株式会社バッファロー(https://www.buffalo.jp/)、CASHIME＋(https://cashime.jp/)、株式会社シアン(https://cian-aviation.co.jp)、株式会社コラボスタイル(https://corp.collabo-style.co.jp/)、国立大学法人東海国立大学機構 Common Nexus(https://comone.thers.ac.jp/)、大冷工業株式会社(https://www.dairei.com/)、Danchitects(https://www.danchi-tsuzuki.jp)、株式会社 de la hataraku(https://www.delahataraku.jp/)、株式会社フジドリームエアラインズ(https://www.fujidream.co.jp/)、ゴルフラウンジONN(https://www.instagram.com/golflounge_onn/)（株式会社カスガイ）、株式会社HELPUSH(https://helpush.jp)、東山遊園株式会社(https://www.hoshigaoka-terrace.com/)（星が丘テラス(https://www.hoshigaoka-terrace.com/)）、株式会社イチテンゴ(https://www.ichitengo.co.jp/)、医療法人愛知会 胃腸科.肛門科 家田病院(https://ieda-hospital.jp/) 、株式会社アイジーコンサルティング(https://ig-consulting.co.jp/)、J.フロント リテイリング株式会社(https://www.j-front-retailing.com/)・松坂屋(https://www.matsuzakaya.co.jp/)、勝川エリア・アセット・マネジメント株式会社(https://kachigawa-a-a-m.com/)、春日井製菓株式会社(https://www.kasugai.co.jp/)、コクヨマーケティング株式会社(https://www.kokuyo.com/)、コーミ株式会社(https://www.komi.co.jp/)、クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社(https://krispykreme.jp/)、合同会社ライラ・カンパニー(https://lyra-dragqueen.jp/)、認定NPO法人子育て支援のNPOまめっこ(https://mamekko.org/)、マップナイン合同会社(https://map9.co)、マル伊商店株式会社(https://maruisyoten.co.jp/)、株式会社mirasuma(https://mirasuma.com/)、株式会社村瀬鞄行(https://www.murasekabanko.co.jp)、名古屋眼鏡株式会社(https://www.meigan.co.jp/)、中日本興業株式会社/ミッドランドスクエア シネマ(https://www.nakanihonkogyo.co.jp/)、株式会社折兼(https://www.orikane.co.jp/)、株式会社QQ English(https://www.qqeng.com/)、ReNEW まちつく部(https://www.instagram.com/kozoji_matitsukubu)、ロート製薬株式会社名古屋営業所(https://www.rohto.co.jp/)、サーラグループ(https://www.sala.jp/ja/index.html)、三栄商事株式会(https://www.sanei-trading.co.jp/)社、シンニチ工業株式会社(https://www.shinnichikogyo.co.jp/)、株式会社エスケイワード(https://www.skword.co.jp/)、株式会社スマック(https://www.smack.co.jp/)、株式会社エス・エヌ・テー(https://www.s-n-t.co.jp/)、須崎市役所(https://www.city.susaki.lg.jp)、株式会社タマディック(https://www.tamadic.co.jp/)、合同会社 永笑(https://towa84.com/)、株式会社ウィルビジョン(https://will-vision.co.jp/)、社会福祉法人ウィズ・株式会社SWIFT JAPAN(https://www.all-with.jp/all-with)

おかしなサマースクール2026(https://www.kasugai.co.jp/aichi_summerschool/)

チケット申込Peatixページ(https://kasugai-okaken.peatix.com/events/)