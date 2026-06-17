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ひと旅ちがう夏休み。U-25限定・旅費無料「旅するボランティア2026夏」参加者募集中
旅先は、北海道・稚内と鹿児島県・与論島
日本財団ボランティアセンター（以下日本財団ボラセン、東京都港区、会長 山脇 康）では、若い世代が、旅とボランティアを通じて新たな出会いや学びを得るプロジェクト「旅するボランティア2026夏」の参加者募集を開始しました。
「旅するボランティア（旅ボラ）」は、「すべての若者に、世界が広がる経験を。」という想いから生まれた、全国から集まる同世代とともに3泊4日の旅をしながら、地域でのボランティア活動や交流に参加するプログラムです。
参加対象は25歳以下限定で、旅費は無料。
今回の旅先は「北海道・稚内」と「鹿児島県・与論島」の2か所です。
日本の北で、誰かの走る姿を応援したり。日本の南で、青い海を守るお手伝いをしてみたり。
いつもとちがう、特別な時間のとなりには、いつもだったら、出会えなかった同世代。
知ることで、関わることで、いつも見ていた景色が、この時間から変わり始める。
応募は「旅するボランティア」特設サイト（https://tabi-vo.jp）にて、7月17日(金) 17:00まで受け付けています。
https://digitalpr.jp/table_img/1892/136974/136974_web_1.png
【詳細・プレエントリーはこちら】
https://tabi-vo.jp
■「旅するボランティア2026夏」概要
【北海道／稚内】
9月4日(金)〜7日(月)
日本最北端で、海と風と平和を願う旅.（羽田空港集合解散）
＜旅のテーマ＞
平和、まちおこし、スポーツボランティア
＜内容＞
第9回日本最北端わっかない平和マラソン2026運営サポート、稚内の歴史や文化を知る
＜この旅で出会えるもの＞
全国から集まった仲間と一緒にマラソンボランティアを通して誰かの挑戦を支え、地域の人々を知り、語り合う時間のなかで、自分の世界が少し広がります。旅が終わる頃には、「また会いたい人」と「挑戦したい自分」との出会いが新たな一歩につながります。
＜過去のレポート＞
https://tabi-vo.jp/pdf/report_wakkanai.pdf
【鹿児島県／与論島】
9月2日(水)〜5日(土)
海と生きる楽園の島をまもる旅.（伊丹空港集合解散）
＜旅のテーマ＞
島おこし、きれいな海、協同
＜内容＞
ビーチクリーン、農業のお手伝い、離島の文化を知る
＜この旅で出会えるもの＞
観光だけでは出会えない美しい海を守る活動や島の日常、文化、地域の人との交流を通じて、知らなかった価値観や生き方に触れることができます。新たな出会いや地域課題を通して誰かを支える経験が、自分の可能性と視野を広げるきっかけとなります。
＜過去のレポート＞
https://tabi-vo.jp/pdf/report_yoronjima.pdf
参加費：
無料（集合・解散場所までの往復交通費は自己負担）
参加資格：
25歳以下
募集人数：
各旅先10名ずつ（選考あり）
応募締切：
7月17日(金)17:00まで
申込方法：
「旅するボランティア」特設サイトにて受付中
https://tabi-vo.jp/
主 催：
公益財団法人日本財団ボランティアセンター
■参加者の声
これまでの「旅するボランティア」には、さまざまな若者が参加しています。
・高校生（満18歳）
・高等専門学校生
・専門学校生
・大学生／大学院生
・社会人
・ギャップイヤー中の方
Q.参加したきっかけは？
・新しいことにチャレンジしてみたかったから。
・旅⾏に⾏きたかったから。
・新しい友達が欲しかったから。
・綺麗な海が⾒たかった。
Q.旅ボラ、どうだった？
・旅の⾏程も仲間も全て最⾼でした。
・初めての場所で、初めて出会った仲間達と共に過ごした時間は、私にとってかけがえのない宝物になりました。
・⼈として成⻑できて、視野や価値観を広げる事ができました。
Q.これから参加する⼈に伝えたいことは？
・楽しいのはもちろん、普通の旅⾏や授業では体験できない経験ができる！
・すごく楽しかったです！初めて会った10⼈とこんなに仲良くなれるとは思いませんでした。
・まだまだ⽇本には⾃分が知らない魅⼒がたくさんあるのだということに気がつきました。
・費⽤がほとんどかからないため参加しやすく、⾃分の⼒だけでは味わえない経験ができました。
https://digitalpr.jp/table_img/1892/136974/136974_web_2.png
https://digitalpr.jp/table_img/1892/136974/136974_web_3.png
本件に関するお問合わせ先
日本財団ボランティアセンター（東京都港区虎ノ門1-11-2 日本財団第二ビル4階）
電 話：03-6206-1529
メール：pr@volacen.jp
受 付：9時〜17時（平日）
関連リンク
旅するボランティア 特設サイト
https://tabi-vo.jp/
過去のレポート
https://tabi-vo.jp/#archives
日本財団ボランティアセンター（以下日本財団ボラセン、東京都港区、会長 山脇 康）では、若い世代が、旅とボランティアを通じて新たな出会いや学びを得るプロジェクト「旅するボランティア2026夏」の参加者募集を開始しました。
「旅するボランティア（旅ボラ）」は、「すべての若者に、世界が広がる経験を。」という想いから生まれた、全国から集まる同世代とともに3泊4日の旅をしながら、地域でのボランティア活動や交流に参加するプログラムです。
今回の旅先は「北海道・稚内」と「鹿児島県・与論島」の2か所です。
日本の北で、誰かの走る姿を応援したり。日本の南で、青い海を守るお手伝いをしてみたり。
いつもとちがう、特別な時間のとなりには、いつもだったら、出会えなかった同世代。
知ることで、関わることで、いつも見ていた景色が、この時間から変わり始める。
応募は「旅するボランティア」特設サイト（https://tabi-vo.jp）にて、7月17日(金) 17:00まで受け付けています。
https://digitalpr.jp/table_img/1892/136974/136974_web_1.png
【詳細・プレエントリーはこちら】
https://tabi-vo.jp
■「旅するボランティア2026夏」概要
【北海道／稚内】
9月4日(金)〜7日(月)
日本最北端で、海と風と平和を願う旅.（羽田空港集合解散）
＜旅のテーマ＞
平和、まちおこし、スポーツボランティア
＜内容＞
第9回日本最北端わっかない平和マラソン2026運営サポート、稚内の歴史や文化を知る
＜この旅で出会えるもの＞
全国から集まった仲間と一緒にマラソンボランティアを通して誰かの挑戦を支え、地域の人々を知り、語り合う時間のなかで、自分の世界が少し広がります。旅が終わる頃には、「また会いたい人」と「挑戦したい自分」との出会いが新たな一歩につながります。
＜過去のレポート＞
https://tabi-vo.jp/pdf/report_wakkanai.pdf
【鹿児島県／与論島】
9月2日(水)〜5日(土)
海と生きる楽園の島をまもる旅.（伊丹空港集合解散）
＜旅のテーマ＞
島おこし、きれいな海、協同
＜内容＞
ビーチクリーン、農業のお手伝い、離島の文化を知る
＜この旅で出会えるもの＞
観光だけでは出会えない美しい海を守る活動や島の日常、文化、地域の人との交流を通じて、知らなかった価値観や生き方に触れることができます。新たな出会いや地域課題を通して誰かを支える経験が、自分の可能性と視野を広げるきっかけとなります。
＜過去のレポート＞
https://tabi-vo.jp/pdf/report_yoronjima.pdf
参加費：
無料（集合・解散場所までの往復交通費は自己負担）
参加資格：
25歳以下
募集人数：
各旅先10名ずつ（選考あり）
応募締切：
7月17日(金)17:00まで
申込方法：
「旅するボランティア」特設サイトにて受付中
https://tabi-vo.jp/
主 催：
公益財団法人日本財団ボランティアセンター
■参加者の声
これまでの「旅するボランティア」には、さまざまな若者が参加しています。
・高校生（満18歳）
・高等専門学校生
・専門学校生
・大学生／大学院生
・社会人
・ギャップイヤー中の方
Q.参加したきっかけは？
・新しいことにチャレンジしてみたかったから。
・旅⾏に⾏きたかったから。
・新しい友達が欲しかったから。
・綺麗な海が⾒たかった。
Q.旅ボラ、どうだった？
・旅の⾏程も仲間も全て最⾼でした。
・初めての場所で、初めて出会った仲間達と共に過ごした時間は、私にとってかけがえのない宝物になりました。
・⼈として成⻑できて、視野や価値観を広げる事ができました。
Q.これから参加する⼈に伝えたいことは？
・楽しいのはもちろん、普通の旅⾏や授業では体験できない経験ができる！
・すごく楽しかったです！初めて会った10⼈とこんなに仲良くなれるとは思いませんでした。
・まだまだ⽇本には⾃分が知らない魅⼒がたくさんあるのだということに気がつきました。
・費⽤がほとんどかからないため参加しやすく、⾃分の⼒だけでは味わえない経験ができました。
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■公益財団法人日本財団ボランティアセンター（日本財団ボラセン） 概要
日本財団ボラセンは、2010 年にNPO 法人日本学生ボランティアセンターとして設立し、学生のボランティア活動支援をスタートさせ、2022 年3 月までに東日本大震災の被災地にのべ１万２千人以上の学生を派遣しました。
2021年に「公益財団法人日本財団ボランティアセンター」へと名称変更し、学生だけではない幅広い世代を対象に、ボランティアに関する事業を実施しています。東京2020大会ではボランティアへの研修など育成事業に携わり、その後も世界陸上など、大規模イベントのボランティア養成やボランティア団体の支援も行い、全国120大学とボランティアに関する連携協定を締結しています。運営するボランティアプラットホームサイト「ぼ活！」の登録者数は、開設5年で現在約5.5万人にのぼります。
所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-11-2 日本財団第二ビル4階
会長：山脇 康
日本財団ボラセンは、2010 年にNPO 法人日本学生ボランティアセンターとして設立し、学生のボランティア活動支援をスタートさせ、2022 年3 月までに東日本大震災の被災地にのべ１万２千人以上の学生を派遣しました。
2021年に「公益財団法人日本財団ボランティアセンター」へと名称変更し、学生だけではない幅広い世代を対象に、ボランティアに関する事業を実施しています。東京2020大会ではボランティアへの研修など育成事業に携わり、その後も世界陸上など、大規模イベントのボランティア養成やボランティア団体の支援も行い、全国120大学とボランティアに関する連携協定を締結しています。運営するボランティアプラットホームサイト「ぼ活！」の登録者数は、開設5年で現在約5.5万人にのぼります。
所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-11-2 日本財団第二ビル4階
会長：山脇 康
本件に関するお問合わせ先
日本財団ボランティアセンター（東京都港区虎ノ門1-11-2 日本財団第二ビル4階）
電 話：03-6206-1529
メール：pr@volacen.jp
受 付：9時〜17時（平日）
関連リンク
旅するボランティア 特設サイト
https://tabi-vo.jp/
過去のレポート
https://tabi-vo.jp/#archives