ひと旅ちがう夏休み。U-25限定・旅費無料「旅するボランティア2026夏」参加者募集中











■公益財団法人日本財団ボランティアセンター（日本財団ボラセン） 概要日本財団ボラセンは、2010 年にNPO 法人日本学生ボランティアセンターとして設立し、学生のボランティア活動支援をスタートさせ、2022 年3 月までに東日本大震災の被災地にのべ１万２千人以上の学生を派遣しました。2021年に「公益財団法人日本財団ボランティアセンター」へと名称変更し、学生だけではない幅広い世代を対象に、ボランティアに関する事業を実施しています。東京2020大会ではボランティアへの研修など育成事業に携わり、その後も世界陸上など、大規模イベントのボランティア養成やボランティア団体の支援も行い、全国120大学とボランティアに関する連携協定を締結しています。運営するボランティアプラットホームサイト「ぼ活！」の登録者数は、開設5年で現在約5.5万人にのぼります。所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-11-2 日本財団第二ビル4階会長：山脇 康