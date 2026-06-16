過酷な夏コミを快適に乗り切れ！一般参加からサークル主、カメコ、コスプレイヤーまでシチュエーション別に厳選した『「2026コミケ応援セット」全6種』を発売開始
この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は
『2026コミケ応援セット』全6種を6月16日に発売いたしました。
サンコー公式オンラインストア、各種ECサイトなどで販売します。
詳細を見る :
https://www.thanko.jp/view/category/natsucomi2026?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=natsucomi2026
本製品は、猛暑が予想される夏の大型コミックイベントに向けて、参加者のプレイスタイルに合わせたサンコーの便利グッズ・暑さ対策グッズを厳選したお得な特別セットです。
初めての参加でも安心の強力冷却セットをはじめ、撮影時の背中の蒸れを防ぐカメコ向け装備、衣装の急なトラブルに対応できるコスプレイヤー向け超小型お直しセット、限られたスペースで涼をとる同人作家向けセットなど、現地でのリアルなお悩みを解決する全6種類のラインナップをご用意しました。
単品で購入するよりも最大2,000円お得にお買い求めいただけます。
コミケに限らず、過酷な夏のイベントを安全に、そして全力で楽しみたいすべての参加者におすすめです。
■ 特長
■シーンに合わせた全6種類の特化型ラインナップ
■単品購入よりも最大2,000円お得な応援特別価格
■サンコー公式キャラクター「萌乃れあ」イチオシも
■ ラインナップ詳細【コミケ応援】初心者でも安心セット
[内容品]
・ネッククーラーLite
・4WAYハンズフリークリップファン(ホワイト)
[販売価格] 6,960円(税込)
https://www.thanko.jp/view/item/000000004854(https://www.thanko.jp/view/item/000000004854?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004854)
【コミケ応援】いいのが撮れる!?カメコ快適装備セット
[内容品]
・MagSafe対応「カメラに付けるスマホホルダー」
・ファンと冷却プレートで背中蒸れとおさらば「ひんやりュック」
[販売価格] 8,180円(税込)
https://www.thanko.jp/view/item/000000004855(https://www.thanko.jp/view/item/000000004855?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004855)
【コミケ応援】コスプレイヤー必需セット
[内容品]
・240V対応持ち運びアイロン「ポタロン」
・本棚にしまえてしっかり縫える「ちゃちゃっとミシン」
[販売価格] 9,960円(税込)
https://www.thanko.jp/view/item/000000004856(https://www.thanko.jp/view/item/000000004856?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004856)
【コミケ応援】同人作家さんもブースで快適セット
[内容品]
・冷たい風が出る「USBスポットアイスファン」グレー
・飲み物がずっとキンキン「氷穴クーラー」
[販売価格] 15,460円(税込)
https://www.thanko.jp/view/item/000000004857(https://www.thanko.jp/view/item/000000004857?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004857)
【コミケ応援】熱気に打ち勝て！上半身快適セット
[内容品]
・首元も背中も涼しい「ひんやりファン付きベスト」
・ネッククーラーLite
[販売価格] 13,960円(税込)
https://www.thanko.jp/view/item/000000004858(https://www.thanko.jp/view/item/000000004858?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004858)
【コミケ応援】萌乃れあおすすめセット
[内容品]
・3秒ぱぱっと折りたたみ日傘
・ネッククーラーポケット(ホワイト)
[販売価格] 8,660円(税込)
https://www.thanko.jp/view/item/000000004859(https://www.thanko.jp/view/item/000000004859?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004859)
"萌乃れあ" とは？
サンコー公式キャラクターで、秋葉原とサンコーのおもしろ便利家電が大好きな女の子。
持ち前の行動力と笑顔で、アキバのワクワクとサンコー製品の魅力をSNSで発信中！
Xアカウント：@moenorea(https://x.com/moenorea)
■製品に関するお問い合わせ先
サンコー株式会社 通販部
〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階
TEL 03-3526-4326 FAX 03-3526-4322
Email shop@thanko.jp URL: https://www.thanko.jp(https://www.thanko.jp?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=top)