過酷な夏コミを快適に乗り切れ！一般参加からサークル主、カメコ、コスプレイヤーまでシチュエーション別に厳選した『「2026コミケ応援セット」全6種』を発売開始

サンコー株式会社

この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は

『2026コミケ応援セット』全6種を6月16日に発売いたしました。

サンコー公式オンラインストア、各種ECサイトなどで販売します。

詳細を見る :https://www.thanko.jp/view/category/natsucomi2026?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=natsucomi2026

本製品は、猛暑が予想される夏の大型コミックイベントに向けて、参加者のプレイスタイルに合わせたサンコーの便利グッズ・暑さ対策グッズを厳選したお得な特別セットです。

初めての参加でも安心の強力冷却セットをはじめ、撮影時の背中の蒸れを防ぐカメコ向け装備、衣装の急なトラブルに対応できるコスプレイヤー向け超小型お直しセット、限られたスペースで涼をとる同人作家向けセットなど、現地でのリアルなお悩みを解決する全6種類のラインナップをご用意しました。

単品で購入するよりも最大2,000円お得にお買い求めいただけます。

コミケに限らず、過酷な夏のイベントを安全に、そして全力で楽しみたいすべての参加者におすすめです。

■ 特長

■シーンに合わせた全6種類の特化型ラインナップ

■単品購入よりも最大2,000円お得な応援特別価格

■サンコー公式キャラクター「萌乃れあ」イチオシも

■ ラインナップ詳細

【コミケ応援】初心者でも安心セット

[内容品]

・ネッククーラーLite

・4WAYハンズフリークリップファン(ホワイト)

[販売価格] 6,960円(税込)

https://www.thanko.jp/view/item/000000004854(https://www.thanko.jp/view/item/000000004854?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004854)

【コミケ応援】いいのが撮れる!?カメコ快適装備セット

[内容品]

・MagSafe対応「カメラに付けるスマホホルダー」

・ファンと冷却プレートで背中蒸れとおさらば「ひんやりュック」

[販売価格] 8,180円(税込)

https://www.thanko.jp/view/item/000000004855(https://www.thanko.jp/view/item/000000004855?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004855)

【コミケ応援】コスプレイヤー必需セット

[内容品]

・240V対応持ち運びアイロン「ポタロン」

・本棚にしまえてしっかり縫える「ちゃちゃっとミシン」

[販売価格] 9,960円(税込)

https://www.thanko.jp/view/item/000000004856(https://www.thanko.jp/view/item/000000004856?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004856)

【コミケ応援】同人作家さんもブースで快適セット

[内容品]

・冷たい風が出る「USBスポットアイスファン」グレー

・飲み物がずっとキンキン「氷穴クーラー」

[販売価格] 15,460円(税込)

https://www.thanko.jp/view/item/000000004857(https://www.thanko.jp/view/item/000000004857?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004857)

【コミケ応援】熱気に打ち勝て！上半身快適セット

[内容品]

・首元も背中も涼しい「ひんやりファン付きベスト」

・ネッククーラーLite

[販売価格] 13,960円(税込)

https://www.thanko.jp/view/item/000000004858(https://www.thanko.jp/view/item/000000004858?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004858)

【コミケ応援】萌乃れあおすすめセット

[内容品]

・3秒ぱぱっと折りたたみ日傘

・ネッククーラーポケット(ホワイト)

[販売価格] 8,660円(税込)

https://www.thanko.jp/view/item/000000004859(https://www.thanko.jp/view/item/000000004859?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004859)

"萌乃れあ" とは？

サンコー公式キャラクターで、秋葉原とサンコーのおもしろ便利家電が大好きな女の子。

持ち前の行動力と笑顔で、アキバのワクワクとサンコー製品の魅力をSNSで発信中！

Xアカウント：@moenorea(https://x.com/moenorea)

■製品に関するお問い合わせ先

サンコー株式会社 通販部

〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階

TEL 03-3526-4326 FAX 03-3526-4322

Email shop@thanko.jp URL: https://www.thanko.jp(https://www.thanko.jp?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=top)