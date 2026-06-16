「第７６回全日本実業団バドミントン選手権大会」を無料ライブ配信

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スポーツナビは、6月17日（水）から埼玉県深谷市、熊谷市、本庄市で開催される「第７６回全日本実業団バドミントン選手権大会」の準々決勝（4コートのみ）をssライブ配信いたします。

「全日本実業団バドミントン選手権大会」は国内最高峰リーグ「S/Jリーグ」に所属するトップチームをはじめ、全国各地の予選会を勝ち抜いた一般実業団チームまで、男子178チーム／女子41チームが一堂に会する歴史ある団体戦です。

Ｓ/Ｊリーグで採用している≪2ダブルス1シングルス≫方式とは異なり、本大会は≪2ダブルス3シングル≫方式での実施となるため、チームの総合力が試される大会です。そのため、勝敗を左右する要因のひとつである監督の起用順にもご注目いただくと、より観戦をお楽しみいただけるかもしれません。

昨年の大会は、男子は日立情報通信エンジニアリング、女子は再春館製薬所が優勝。今年も国内バドミントン界を牽引する強豪同士の激突とともに、普段はなかなか見られない、トップリーグ（S/Jリーグ）のチームと予選会を勝ち上がってきた実業団チームとの対戦も見どころです。

写真提供：日本バドミントン協会写真提供：日本バドミントン協会

スポーツナビでは、準々決勝（4コートのみ）が行われる大会4日目の模様を、無料のライブ映像にてお届けいたします。

スポーツナビは、今後もスポーツファンに向けて様々な情報やサービスをお届けし、スポーツ市場全体の活性化へ貢献いたします。

【ライブ配信概要】

日程：

6月20日（土） 各種目準々決勝 10:00開始予定

配信予定：ライブ・見逃し配信

配信試合：コート3、コート4、コート9、コート10の試合

視聴方法：PC版・スマートフォンブラウザ版「スポーツナビ」、「スポーツナビ」アプリ（iOS版、Android版）

スポーツナビ ライブ配信 URL：https://sports.yahoo.co.jp/livestream/

【大会概要】

大会名：厚生労働大臣杯 第７６回全日本実業団バドミントン選手権大会

主催：公益財団法人日本バドミントン協会、日本実業団バドミントン連盟

開催日程：2026年6月17日（水）～21日（日）

会場：深谷市総合体育館（深谷ビッグタートル）、彩の国くまがやドーム、カミケンシルクドーム（本庄総合公園体育館）