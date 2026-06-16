愛犬のうんちでポイ活 ― 撮って記録、続けるほどポイントが貯まるアプリ「Petcle Log」

株式会社TEXET

ペット施設検索サービス「Petcle（ペトクル）」を運営する株式会社TEXET（本社：東京都品川区、代表：佐藤祐希）は、愛犬のうんちを撮って記録するたびにポイントが貯まるアプリ「Petcle Log（ペトクルログ）」を公開しました（iOS版）。

散歩中の「片づけて終わり」だったひと手間が、撮って記録するだけのポイ活に変わります。記録すると10ポイント（1ポイント＝1円）が貯まり、ペット用品EC「Petcle Market」のお買い物に使えます。さらに記録した内容は、硬さ／色／臭い／頻度／血液・粘液／内容物の6軸で見える化。続けるほど愛犬の“いつもの様子”が分かる、犬と暮らす人の新しい習慣です。

■ 撮って記録、続けるほどポイ活 ― 記録するたびに10pt（1pt＝1円）

Petcle Log 最大の特徴は、うんちを記録するたびにポイントが貯まること。1回の記録で10ポイントが付与され、貯まったポイントは1ポイント＝1円として「Petcle Market」のお買い物に使えます。「片づけて終わり」だった散歩のひと手間が、続けるほどちょっとしたお得につながります。

■ 記録はかんたん。撮って選ぶだけ

記録は、うんちを撮影して状態を選んでいくだけ。数十秒で完了します。ホーム画面にはその日のスコアと直近の推移が並び、愛犬の『いつもの様子」がひと目で分かります。むずかしい操作はなく、毎日の小さな習慣として無理なく続けられます。

■ うんちの様子を6軸で見える化

記録した内容は、硬さ／色／臭い／頻度／血液・粘液／内容物の6つの軸でスコア化し、レーダーチャートで分かりやすく表示します。スコアの設計には、動物医療の現場で使われる便スコアの考え方（Purina便スコア）を参考にしており、あいまいな印象ではなく、一貫した目安で“いつもの様子”を見える化します。

■ 項目ごとに5段階スコアで表示

6つの項目は、それぞれ5段階のスコアと色で表示され、「ややゆるい」「普通のにおい」のような言葉も添えられます。どの項目がいつもと違うのかを、項目ごとに具体的に振り返れます。

■ カレンダーで記録を振り返り

記録はカレンダーに自動でたまり、記録した日がひと目で分かります。スコアの推移はグラフで表示され、7日／30日や項目ごとに切り替えながら、これまでの変化をゆっくり振り返れます。

※ Petcle Log は、愛犬のうんちの記録・観察をサポートするアプリです。気になる点があるときは、かかりつけの獣医師にご相談ください。

■ Petcle（ペトクル）／株式会社TEXET について

Petcle（ペトクル）は、全国37,000件以上の動物病院・トリミングサロン・ペットホテル・ドッグラン・ペット同伴カフェを検索できるサービスです。ペット飼育ガイド記事や、ペット用品EC「Petcle Market」もあわせて展開し、ペットと暮らす人の「困った」を一か所で解決できるプラットフォームを目指しています。

■ ダウンロード

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6762832903

特設ページ：https://petcle.com/lp/petcle-log(https://petcle.com/lp/petcle-log?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=launch)

■ 本リリースに関するお問い合わせ

株式会社TEXET

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