WILDSIDEがセレクトするBE@RBRICKコレクションが登場

株式会社ヨウジヤマモト

株式会社ヨウジヤマモトが手掛けるエッジの効いたコンセプチュアルプロジェクトWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO（ワイルドサイドヨウジヤマモト）は、MEDICOM TOY（メディコム・トイ）から誕生した＜BE@RBRICK（ベアブリック）＞のアイテム8型をWILDSIDE公式オンラインプラットフォームにて6月19日（金）より展開します。

【WILDSIDE公式オンラインプラットフォームはこちら(https://wildside-online.jp/)から】

アート、ファッション、エンターテインメントなど、様々なカルチャーと融合しながら進化を続けるBE@RBRICK。この度、WILDSIDEでは、ブラックをテーマにセレクトした全8型を公式オンラインプラットフォームにて取り揃えます。個性や遊び心が際立つラインナップとなっており、BE@RBRICKならではのポップで愛らしい魅力をぜひお楽しみください。今後さらに規模を拡大した展開を予定しており、WILDSIDEが提案する独自のカルチャーと世界観を発信してまいります。

＜BE@RBRICK＞

世界中で愛され続けるテディベア生誕100周年の年、2001年に、「デジタルなイメージのテディベアを作る」というコンセプトで誕生した約7cmのクマ型ブロックタイプフィギュアです。頭・胴体・左腕・左手・右腕・右手・腰・左足・右足の9つに分かれる本体のパーツ以外には何も付け加えず、「プリントだけでデザインする」というルールで作られています。

商品の詳細はこちら(https://wildside-online.jp/shop/pages/medicomtoy.aspx)よりご覧いただけます。

【BE@RBRICK Collection】

▼公開日：2026年6月19日（金）12:00

▼展開：

・公式オンラインプラットフォーム(https://wildside-online.jp/)

▼WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO Official Instagram：@wildsideyohjiyamamotojp(https://www.instagram.com/wildsideyohjiyamamotojp/)

▼WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA Official Instagram：@wildsideyohjiyamamotoosaka(https://www.instagram.com/wildsideyohjiyamamotoosaka/)

▼Official X ：@wildsideyohjiJp(https://twitter.com/WildsideYohjiJp)

▼WILDSIDE Officialアプリ(https://apps.apple.com/jp/app/id1632150161?mt=8)