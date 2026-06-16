SNS総フォロワー数100万人越え、次世代トレンドメーカー”りんか”韓国発ファッションブランドBAUFとのコラボレーションが実現

株式会社IVI Entertainment

次世代のご意見番的存在、トレンドメーカーとして話題を集めるインフルエンサー「りんか」と、韓国発ファッションブランド【BAUF】によるスペシャルコラボレーション『A Little Piece of Rinka Rinka X Bauf Exclusive Edition』が実現。

りんかならではの感性と、BAUFが持つ特有の温かく遊び心のあるムードが融合した特別なコレクションを発表しました。

韓国カルチャーへの深い関心をもち、SNSではトレンド感のあるファッションやライフスタイルを発信し、多くのZ世代から支持を獲得するりんか。

近年はモデルとしての活動にも力を入れており、新たなファッションアイコンとして活躍の場を広げている。

今回初めての韓国発のファッションブランドとのコラボを実現し、デザインやビジュアル制作にも参加。

▼りんかのコメント

「ずっと好きだった韓国ファッションブランドと一緒にアイテムを作ることができて本当に嬉しいです🇰🇷 普段の私服にも取り入れやすく、着るだけで気分が上がるようなアイテムになりました！たくさんの方に楽しんでいただけたら嬉しいです♩」

◆りんか

持ち前の気さくな性格が同世代から多く支持され、人気に火が付く。

明るく元気なキャラクターを惜しみなくSNSで発信し、現在SNS総フォロワー数は100万人を突破し、YouTubeではリアルな生活や恋愛感をされけだし、チャンネル登録者数20万人を突破！

『2024年年間トレンドランキング』のインフルエンサー部門JK界隈にて3位にランクインを果たし、「りんかウンセラー」というティーンのお悩みにド直球に回答する動画コンテンツは総再生回数１億越え！

次世代のご意見番的存在、トレンドメーカーとして話題を集める、これからさらに人気になること間違いなしのイマドキインフルエンサーモデル。

Instagram：

https://instagram.com/1n_o28

TikTok：

https://www.tiktok.com/@touhikusai

YouTube：

https://www.youtube.com/@rinka__channel

◆A Little Piece of Rinka Rinka X Bauf Exclusive Edition

韓国発ブランドBAUFと新世代ファッションアイコン・りんかによるスペシャルコレクション『BAUF × RINKA』をMUSINSA限定で発売。

Tシャツ＆ボトムスのコラボアイテムに加え、りんかが着こなすさまざまなルックを公開中。

https://global.musinsa.com/jp/exhibition/3617