「3年後、あなたの工場は誰が回していますか」製造業DXを支援する2社の代表が語る共催ウェビナーを6/23開催

匠技研工業株式会社

AIを活用し、見積・図面管理を起点に製造業のDX（デジタルトランスフォーメーション）を支援する匠技研工業株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：前田将太、以下当社）は、クラウド工程管理・実績収集「Smart Craft」の開発・提供をする株式会社Smart Craft（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浮部 史也）との共催により、2026年6月23日（火）にウェビナー「3年後、あなたの工場は誰が回しているか～製造DX・AIの現実と、生き残る会社の共通点～」を開催いたします。

企画の背景

人手不足の深刻化、原価・エネルギーコストの上昇、技術承継の課題、そしてAIをはじめとするテクノロジーの急速な進化。製造業を取り巻く環境は、いま大きな転換点を迎えています。

「DXに取り組まなければ」という危機感が広がる一方で、現場では「自社にとってDXは本当に必要なのか」「AIを入れたいが、何から始めればいいかわからない」「取り組んでいる会社といない会社で、数年後に何が変わるのか」といった、率直な戸惑いの声も少なくありません。

本ウェビナーは、こうした製造業の経営者が抱える「問い」に正面から向き合う場として、製造業向けのソリューションを提供する2社が共催で企画したものです。

ウェビナー概要

製造業の経営者と向き合い続けてきた2人には、忘れられない「問い」があります。

「うちの現場、DXって本当に必要ですか？」

「AIを入れたいけど、何から始めればいいかわからない」

「やってる会社とやってない会社、3年後に何が違うんですか？」

本ウェビナーでは、数百人の製造業経営者との対話から見えてきた“DXで差がつく会社・つかない会社の分岐点”を、当社代表・前田とSmart Craft代表・浮部氏が本音で語ります。

ツール導入の話ではありません。3年後を見据えて、いま何を整え、どこから手をつけるべきか。経営と現場、両方の視点から、明日からの判断に使える実践的な内容をお届けします。

■ 主なディスカッションテーマ

- DXに成功している製造業が、最初に整えていたこと- AI・ツール導入が空振りに終わる会社の典型パターン- 「現場が動く」変革と「現場が止まる」変革は、何が違うのか

■ 開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/57137/table/28_1_32b961808fc4e2cc4ac72d8b8d848fda.jpg?v=202606160352 ]次世代工場基幹システム「Smart Craft」について

Smart Craftは、製造現場の工程管理・品質管理・在庫管理を一気通貫でデジタル化するクラウド製造実行システム（MES）です。 タブレットやスマートフォンなどのモバイル端末を用い、作業指示や生産実績に加え、品質検査記録や在庫データまでを現場で統合的に管理できます。

これまで分断されていた生産・品質・在庫の記録がリアルタイムに連動することで、紙やExcelによるアナログ業務や二重入力を撤廃。蓄積されたデータはAI機能等を通じて高度に活用され、現場のQCD向上だけでなく、工場経営を支える意思決定基盤として製造業のDXを強力に推進します。

サービスサイト：https://smartcraft.jp/

株式会社Smart Craftについて

株式会社Smart Craftは「モノづくり産業のニュースタンダードを創る」をミッションに、テクノロジーを駆使したスマートなモノづくり・働き方を推進するソリューションを提供しています。

経済産業省「2024年版ものづくり白書」掲載。

・会社名：株式会社Smart Craft

・所在地：東京都渋谷区初台1-51-1 初台センタービル

・代表者：代表取締役 浮部 史也

・設 立：2021年6月15日

・事業内容：クラウド工程管理・実績収集「Smart Craft」の開発・提供

URL：https://corp.smartcraft.jp/

匠フォースについて

匠フォースは、製造業のためのオールインワンAIサービスです。

製造現場には、長年積み上げてきた技術やノウハウがあります。しかし、その多くはベテランの頭の中や、紙・エクセルに眠ったまま。

業務の属人化、手作業の非効率、知見の散在が、製造業の持続的な成長を阻む大きな課題になっています。

本サービスは、図面管理、見積・原価計算、現場ナレッジを一元的に集約し、現場の技術やノウハウをデジタル資産として残します。

蓄積されたデータをもとにAIが日々の業務をアシストすることで、業務の標準化・効率化はもちろん、工場経営そのものを強化します。

製造業の業務プロセスを深く理解した専門チームが、導入設計から現場への定着までを一貫して支援します。

上場企業から町工場まで、幅広い製造現場でご活用いただいております。

匠技研工業株式会社について

匠技研工業は、製造業のためのオールインワンAIサービス「匠フォース」を開発・提供するスタートアップです。「フェアで持続可能な、誇れるモノづくりを。」をミッションに掲げ、独自のAI技術とともに、製造現場の問題解決に経営視点で伴走するプロフェッショナル集団として、モノづくり産業の変革に最前線で挑みます。

会 社 名：匠技研工業株式会社

代 表 者：代表取締役社長 前田 将太

所 在 地：東京都文京区本郷3-43-16 コア本郷ビル8階A室

設 立：2020年2月

資 本 金：1億円

公 式 Ｈ Ｐ：https://takumi-giken.co.jp/

サービスサイト：https://takumi-force.jp/

本件に関するお問い合わせ

匠技研工業株式会社 広報部

https://forms.gle/gqudJAN9q8ewmnkL8