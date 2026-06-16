ウィルゲート、AI×SEOツール「TACT SEO」に「内部リンクを含めた記事作成機能」を追加。サイト内の回遊率を高める内部リンクの探索・設置工数が15分から「わずか1分」に

株式会社ウィルゲート

株式会社ウィルゲート（本社：東京都港区、代表取締役：小島 梨揮、以下「ウィルゲート」）が提供するAI×SEOツール「TACT SEO(https://tact-seo.com/)」において 、「内部リンクを含めた記事作成機能」を新たに追加し、提供を開始したことをお知らせいたします。

■機能リリースの背景と詳細

◯ポイント1：関連記事の抽出やリンク作成における「工数の肥大化」と「リソース不足」の課題を解決



サイト内の回遊性を高め、検索エンジン（Google）からのサイト評価を向上させるために、内部リンクの適切な設置は必要不可欠です。多くの企業や担当者様がその重要性を認識し、「強化したい」と考えている一方で、手動での関連記事探索や設置にかかる膨大な工数がネックとなり、実際には最適化まで手が回らないというジレンマを抱えていました。このような課題を解決し、限られたリソースの中でも効果的なSEO施策を進めていただけるよう、TACT SEO内で内部リンクの追加を完結できる環境を整備いたしました。

◯ポイント2：過去記事から関連性の高いページを自動抽出、適切な位置へスムーズに設置

本機能により、記事作成時にサイト内の関連リンクを自動で追加することが可能です。過去に公開された記事の中から、作成中の記事と関連性の高いページをTACT SEOが自動で抽出し、記事内の適切な位置へスムーズに内部リンクを設置できるようになります。リンク作成にかかる作業工数削減を実現するだけでなく、専門的な知見がなくても効果的なSEO施策を実行できるため、企業のSEO内製化を強力に後押しします。

■期待効果

本機能の導入により、以下の効果が期待できます。

・関連記事の探索およびリンク作成にかかる工数の削減：手動でのリサーチ・設置にかかっていた作業時間が約15分から1分へ短縮※されます。例えば、100記事の対策を行う場合、従来であれば1,500分かかっていた業務が、わずか100分以下にまで短縮されるなど、圧倒的な工数削減をもたらします。

※当社検証環境での比較





・作業の削減に伴う、スピーディーなPDCAサイクルの実現：より戦略的な業務に集中できる時間を創出し、サイト改善のPDCAサイクルを加速させます。



・クローラビリティおよびユーザーのサイト内回遊率の向上：効果的な内部リンク構造が自動的に構築されることで、検索エンジンからの評価向上や記事の上位表示につながります。



■SEO課題を自動抽出する上位表示支援SEOツール「TACT SEO」について

「TACT SEO」はウィルゲートが3,900社以上のSEOコンサルティングの知見をもとに開発した、狙ったキーワードで上位表示するためのSEOツールです。延べ10,000社のSEO対策に取り組む企業にご利用いただいています。

「簡単SEO記事作成」機能では、検索上位のページ情報を参考にSEOで上位化するために必要な要素を自動で抽出し、記事の見出しから本文までをAIが全て自動で作成します。

直近では会員登録不要で約10秒でAIリライトを体験できる機能もリリースしており、以下より3記事分無料でお試しいただけます。

https://tact-seo.com/rewrite_article/

＜TACT SEO成功事例＞

※以下はTACT SEO全体の導入事例です。

・【事例1】検索ボリューム2万以上のビッグワードで軒並み3位以内達成｜株式会社内田洋行ITソリューションズ様

食品・建設業界を中心に広くITソリューションを提供する同社は、「TACT SEO」活用＋SEO内製化支援プランを導入。

＜成果＞

・検索ボリューム2万以上のビッグワードで軒並み3位以内

・オーガニック流入が大幅増加

・自走できるデジタルマーケティングチームの確立

詳細：https://www.willgate.co.jp/promonista/casestudy/uchida-it/

・【事例2】問い合わせが10倍以上に―イベント機材レンタル事業者の躍進｜有限会社グローバルステージ様

イベント機材のレンタル事業を手がける同社は、「TACT SEO」活用＋SEO内製化支援プランを導入し、スピーディーに成果を創出。

＜成果＞

・軒並み検索トップを獲得

・問い合わせ数が10倍以上に増加

・短期間での成果創出を実現

詳細：https://www.willgate.co.jp/promonista/casestudy/global-stage/

・【事例3】成約件数とリードの質が大幅アップ｜株式会社イー・コミュニケーションズ様

教育・検定試験事業を手がける同社は、「TACT SEO」のAI機能を駆使して内製化を推進。

＜成果＞

・成約件数が大幅にアップ

・リードの質が向上

・SEOの内製化体制を確立

詳細：https://www.willgate.co.jp/promonista/casestudy/e-communications/

■株式会社ウィルゲートについて

2006年に中小企業向けのWebマーケティング支援会社として創業。現在は、ベンチャー・ITに強い完全成功報酬型M&A仲介支援の「M&A事業」、SEOを中心としたWebマーケティングのコンサルティング・コンテンツ制作・SEOの内製化を支援するSaaSを提供する「コンテンツマーケティング事業」、セミナー・SNSによる効率的な営業活動を支援する「セールステック事業」を展開しています 。

▼会社概要

社名 ： 株式会社ウィルゲート

所在地 ： 東京都港区南青山3-8-38 表参道グランビル3F

設立 ： 2006年6月20日

代表者 ： 代表取締役 小島 梨揮

事業内容： M&A事業、コンテンツマーケティング事業、セールステック事業

URL ： https://www.willgate.co.jp/

▼サービス一覧

-ベンチャー・ITに強いM&A仲介サービス「ウィルゲートM&A」( https://www.willgate.co.jp/ma/ )

-SEOの戦略立案から実行支援まで、一気通貫のサービス「SEOコンサルティング」（https://www.willgate.co.jp/promonista/service_list/seoconsulting/）

-戦略的なSEO実施のための分析ツール「TACT SEO」( https://tact-seo.com/ )

-オンライン編集チーム構築サービス「EditorU」( https://client.editoru.jp/ )

-人との繋がりやSNSを活用する営業支援「ソーシャルセリング支援コンサルティング」( https://www.willgate.co.jp/socialselling/ )

-広告費を使わず、会社の資産を活用して成果を出す「セミナー支援コンサルティング」( https://www.willgate.co.jp/webinarconsulting/ )

-マーケティング・セールス領域の業務/人材支援サービス「プロトル」( https://www.willgate.co.jp/protoru/ )