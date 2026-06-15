イオン株式会社

イオンペット株式会社（代表取締役社長：米津一郎、以下イオンペット）は、2026年6月19日（金）から6月21日（日）まで、インテックス大阪で開催される西日本最大級のペットイベント「第4回 インターペット大阪 ～人とペットの豊かな暮らしフェア～」に初出展いたします。

イオンペットは、本年4月に開催された「第15回 インターペット東京」へ8年ぶりに出展し、大変多くのお客さまにご来場いただきました。この度の「インターペット大阪」への出展は、イオンペットとして初の出展となります。東京での盛況に引き続き、今度は関西エリアのペットオーナーとペットへ、

ペテモならではの特別な体験をお届けします。

◆豪華景品が当たる、アプリのお楽しみ企画

イオンペットの公式アプリ「ペテモアプリ」をその場でダウンロード・会員登録していただくと、ペットシーツまたは爪とぎ1年分といった豪華景品や、お客さまがお持ちの写真で作成できる「うちの子」オリジナル缶バッジが当たるくじ企画を開催します。

◆ペテモのこだわり商品を体感

「ペットの気持ち（Emotion）を大切にする」というコンセプトが詰まった、品質と親しみやすさにこだわったペテモオリジナルブランド商品から、この度は特に人気の高いおやつを展示でご紹介します。

■出展概要

イベント名： 第4回 インターペット大阪 ～人とペットの豊かな暮らしフェア～

開催日時： 6月19日（木）～6月21日（日）10:00-17:00（※最終日は16:30まで）

会場： インテックス大阪 イオンペットブース位置 [ホール4 I006]

■ ペテモとは

イオンペットが展開するペット用品販売店、グルーミングサロン、動物病院です。ペテモは、「Pet（ペット）」と「Emotion（気持ち）」を合わせた造語で、ペットの気持ちを理解し、健やかな暮らしをサポートしたいという想いを込めています。

以上