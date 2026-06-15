【キョウエイアド】『第27回マーケティングWeek 夏 2026 広告メディア枠EXPO』に出展します！

株式会社キョウエイアドインターナショナル

全国でエリアマーケティング事業を展開する株式会社キョウエイアドインターナショナル（本社：東京都千代田区 代表取締役：廣瀬勝巳 以下「キョウエイアド」）は、2026年6月24日（水）～26日（金）に、東京ビッグサイト西展示棟で開催される「第27回 マーケティングWeek 夏 2026 -MaS- 広告メディア枠EXPO」に出展し、交通広告・OOH広告の特長や魅力を発信します。

低コストで実現する独自企画を分かりやすく伝える

これまで出展してきた広告メディアEXPOでは、多くの方にキョウエイアドブースへお立ち寄りいただき、交通広告に対する率直なお声をたくさん頂戴しました。

今回の出展では、そのなかでも特に多く寄せられた「コストを抑えて手軽に始めたい」「特定の地域へピンポイントにアプローチしたい」といったニーズにフォーカスし、当社だからこそできるオリジナルメディアや、最適なエリアマーケティング手法をご案内いたします。

- 「電車広告 月3万円～」「バス広告 月1万円～」の圧倒的なコストパフォーマンス- 全国37拠点のネットワークを活かした、ご当地メディアのワンストップ提案- 交通広告だけでなく、SNS広告（月1.5万円～）なども組み合わせた多彩なプラン

こうしたキョウエイアドならではの強みを、まずはメッセージやビジュアルでわかりやすくお伝えし、当日ブースではさらに詳しいご説明ができるよう準備を進めています。

デジタル広告の課題と、今あらためて注目されるリアルな交通広告の価値

近年、Web広告やSNS広告の急速な普及に伴い、画面上の情報過多や一方的な配信に対する、エンドユーザーの「デジタル広告疲れ（見飽き感）」が指摘されるようになっています。多様な効果測定ができる一方で、競合の多さや一過性の表示に課題を感じる企業も少なくありません。

こうした背景から、生活動線上で自然に視界に入る交通広告・OOH広告の価値が再評価されています。日常に溶け込み、押し付けがましさの少ないリアルなメディアは、消費行動の最初のステップである「認知・関心」を優しく、かつ確実に引き出す高い好感度を持っています。

キョウエイアドは、全国37拠点のネットワークを通じて全国の鉄道・バス事業者と強固なパイプを築いています。企業の「あの街にちょっと広告を出したい」という想いに寄り添い、媒体選定から掲出までワンストップで対応。“街のコンビニ”のように身近で頼れる存在として、時代にマッチした効果的なエリアマーケティングをサポートいたします。

縦型サイネージを配置し、気軽に立ち寄れるブースデザインと限定チラシをご用意

交通広告は、「社名を地域に周知したい」「商品・サービスを地域の生活者に利用してもらいたい」「自社に最適な人材を採用したい」といったさまざまなニーズにあわせて、エリアや媒体を最適化したコストパフォーマンスのよい広告掲出が実現できます。

キョウエイアドブース（西展示棟・M7-18）では、もっとも目立つ角地に1×3mの「縦型大型サイネージ」を設置し、通行する来場者の目を引くダイナミックなLEDビジョン動画を放映。交通広告・OOH広告の魅力を直感的に体感していただけます。

また、壁面には65インチの大型モニターでのサービス紹介や、最新のエリアマーケティング事例も掲示。当日は、エリアマーケティングに精通した専任スタッフがホスピタリティ高く対応し、各企業様の課題に合わせた個別相談をお受けします。

キョウエイアドブースイメージ（M7-18）

さらに、ご希望の地域に合わせた効果的な広告提案や、Web広告・SNS広告との連携をコンパクトにまとめた、会期限定配布のチラシ（ご案内情報）もご用意しております。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

＜出展概要＞

- イベント名： 第27回 マーケティングWeek 夏 2026 -MaS- [広告メディア枠EXPO]- 会期： 2026年6月24日（水）～26日（金）- 会場： 東京ビッグサイト 西展示棟- 開催時間： 10:00～17:00- ブース小間番号： M7-18キョウエイアドブース案内マップ- 会場アクセス：ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」から徒歩3分りんかい線「国際展示場駅」から徒歩7分事前来場登録はこちら :https://www.marketing-week.jp/summer/ja-jp/register.html?code=1703862325383585-D00

＜お問い合わせ先＞

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■株式会社キョウエイアドインターナショナル 会社概要

住所：東京都千代田区内幸町2-2-3 日比谷国際ビル17階

設立：1963年5月

代表者：代表取締役 廣瀬 勝巳

資本金：5,000万

事業内容：広告全般、デジタルサイネージ、エリアマーケティング、WEB

URL：https://www.kyoeiad.co.jp/