【子育て世代に調査！】嵐の活動終了、認知度は9割超え！2人に1人は「推しは個人ではなく“嵐”」～結婚式や我が子の運動会を彩った名曲への感謝と、“前向きなロス”のリアル～/いこーよファミリーラボ

アクトインディ株式会社

子育て世代のおでかけ情報サイト『いこーよ』を運営するアクトインディ株式会社が展開する「いこーよモニタークラブ」では、全国のママパパ（429名）を対象に、2026年5月31日に活動を終了した国民的アイドルグループ「嵐」に関するアンケート調査を実施しました。

まず、嵐の認知度は99.0%、嵐の活動終了についても92.0％が「知っている」と回答し、子育て世代の間でも非常に高く認知されていることがわかりました。そのうえで好きなメンバーを聞いたところ、もっとも多かった回答は「個人ではなく『嵐』が好き」（50.0％）で半数にのぼり、子育て世代にとって「5人で1つの存在」として深く愛されてきたことが判明しました。

また、結婚式や出産、子どもの運動会など、人生の節目に嵐の楽曲や思い出が寄り添ってきた様子も多数寄せられています。寂しさを抱えつつも、前向きに彼らの新しい門出を応援する子育て世代のリアルな心境に迫ります。

【「嵐」に関するアンケート調査概要】

調査方法：全国

対象：いこーよモニタークラブ会員（全国）

調査期間：2026年5月28日～6月3日

有効回答数：429名（女性85.0％、男性14.0％）

【注目1】推しは特定の個人ではなく「“嵐”そのもの」が半数

「嵐」のメンバーのなかで誰のファンですか？

「嵐のメンバーのなかで誰のファンか」を尋ねたところ、特定の個人ではなく「個人ではなく“嵐”が好き」という回答が50.0％でトップとなりました。

子育て世代にとっての嵐は、誰か一人を追いかけるだけでなく、“5人そろっての嵐”として記憶されている傾向が見られます。

■ママパパの声

- 「5人で1つ。溢れ出る、嵐が5人でいる時の多幸感」- 「トップアイドルなのに偉ぶらず、庶民の感覚を忘れず、ファンのことを考えて行動してくれた」- 「メンバーの仲の良さが伝わるからこそ、ファンも安心してついていけた」

【注目2】結婚式で、運動会で。“嵐と歩んだ人生の名シーン”

嵐と過ごした人生の場面を自由回答で募ったところ、結婚式・妊娠出産・子育てなど、子育て世代ならではのエピソードが数多く寄せられました。

■ママパパの声

- 「結婚式で絶対に嵐の曲を使うと決めていて、入場とオープニングムービーで流した」- 「我が子の運動会のパラバルーンの曲が『Happiness』。私が好きで、子どもも好きになってくれた思い出の曲」- 「同じ年代なので、嵐の活躍を自分の成長とともに、青春とともに見てきた。歌を聴くだけで、あの時の自分を思い出す」- 「親子でファンだった。嵐のおかげで青春時代は本当に楽しかった」

嵐の音楽や活動が、ファン自身のライフイベントと分かちがたく結びついていることがうかがえます。

【注目3】ママパパが選ぶ「好きな嵐の曲」TOP5は三つ巴

「嵐」のなかで1番好きな曲は？

好きな楽曲の上位は、「A・RA・SHI」（18.0％）、「Happiness」（17.0％）、「Love so sweet」（17.0％）が僅差で並ぶ三つ巴となりました。デビュー曲と、世代を象徴する代表曲に支持が集まっています。

【注目4】ママパパ世代の記憶に残る「メンバー別・1番好きな作品」

主演／出演しているドラマ・映画・TV番組で1番好きな作品は？

各メンバーの「主演／出演のドラマや映画、TV番組のなかで1番好きな作品」を尋ねると、代表作が明確に表れました。なかでも松本潤さんの『花より男子』は75.0％と圧倒的です。

【注目5】活動終了の受け止めは「尊重」と「応援」が2大回答

活動終了の心境（複数回答）では、「5人で話し合って出した決断なので尊重し、受け入れたい」（47.0％）と、「これからは5人それぞれの新しい道を応援したい」（47.0％）がほぼ同率で並びました。その一方で、「ひとつの時代が幕を閉じたような寂しさ」（41.0％）が続きます。寂しさを抱えつつも、前向きに送り出そうとする姿勢が目立つ結果となりました。

【まとめ】人生の伴走者としてのエンタメがもたらす、これからの家族のカタチ

今回の調査から、「嵐」という存在が単なるアイドルの枠を超え、結婚式や我が子の運動会といった子育て世代の「人生の伴走者」であったことが改めて浮き彫りになりました。活動終了という大きな節目を迎え、ママパパたちの41.0％が寂しさを感じつつも、それと同等以上に「これからの5人の新しい道を応援したい」という前向きな姿勢を持っています。

このように、親子で一緒に熱中し、思い出を共有できるエンターテインメントは、家族の絆を深めるための重要なハブとなります。日常の育児や家事に追われるなかでも、音楽を聴くことで一瞬にして青春時代や感動の場面に立ち返ることができる。そんな「家族共通の推し活」や「思い出の音楽」を日常に散りばめる工夫こそが、これからの子育てライフをより豊かにしていくために求められているのではないでしょうか。

【図表・データのご利用について】

本調査内容を各種メディアに掲載・引用される場合は、掲載前に弊社広報（pr@actindi.net）にご連絡いただき、掲載・引用先に「いこーよファミリーラボ調べ」と記載ください。より詳しい調査内容もございますので、お問い合わせください。

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毎週いこーよのモニター会員を通じてアンケート調査を行いデータ発表を行っている共創子育てマーケティングラボです。育児・教育・おでかけ市場を中心に、子育て世代の関心やトレンドを独自調査・分析。サービスや商品の企画・販促に役立つ知見を発信しています。子育て層をターゲットにする企業の皆さま、何かご協力ができることがありましたらいつでもお問い合わせくださいませ。

いこーよ

2008年12月にサービスを開始した子どもとお出かけ情報サイト「いこーよ」は、子育て層の約8割が利用し、全国約10万件の施設情報や10万4,000件以上の口コミを掲載しています（2026年5月現在）。「いこーよ」は家族のお出かけがもっと楽しくなる情報を提供し、お出かけを通じて家族のコミュニケーションや子ども達の笑顔が増えることを願って運営しています。

https://iko-yo.net/(https://iko-yo.net/)

【会社概要】

会社名：アクトインディ株式会社

所在地：東京都品川区東五反田5-22-33 TK池田山ビル2階

代表取締役：下元敬道（しももと たかみち）

設立：2003年6月



＜本件に関するお問い合わせ＞

アクトインディ株式会社 広報担当

電話番号：03-6777-7807（代表）