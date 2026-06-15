AI セキュリティ、Splunk とパートナー契約を締結。次世代セキュリティ SIEM「Splunk Enterprise Security」を活用した運用自動化ソリューションを提供開始

AIセキュリティ株式会社

生成 AI の普及を背景に拡大する AI セキュリティ（AI ガバナンス／AI アシュアランス／AI プロ

テクション）の専門性を有し、その上でゼロトラスト戦略の策定から運用までも一貫して支援

する AI セキュリティ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役 CEO：堀居隆生、以下「AI

Security」）は、シスコ傘下の Splunk のパートナープログラムにおいて認定を受けました。

これにより、次世代セキュリティ運用プラットフォーム「Splunk Enterprise Security」を活用

したログ分析基盤の導入・構築、および SOAR による運用自動化支援の提供を正式に開始いた

します。

◤背景：巧妙化するサイバー攻撃と「SOC の限界」

企業の DX 推進やハイブリッドワークの定着により、IT 環境は複雑化を極めています。現在、多

くの企業が抱える課題は、バラバラに導入されたツールから出力される膨大なログを管理しき

れず、サイバー攻撃や内部不正の「予兆」を見逃してしまうことにあります。

さらに、Frontier AI モデルの技術革新に伴う攻撃者側の脅威が拡大している背景や、生成 AI の

業務活用が急速に広がるなかで、AI 自体の悪用や情報漏えいといった新たなリスクへの備えも

急務となっています。

特に、以下の 3 点がセキュリティ運用の大きな障壁となっています。

- ログのサイロ化：システムごとにデータが分散し、全体像の把握が困難。- 検知の遅れ：高度な攻撃に対し、従来型の境界防御ではリアルタイムな対応が不可能。- 運用負荷の増大：アラートが多すぎて対処が追いつかず、可視化しても「アクション（SOAR）」に繋げられない。

AI Security は、これまで培ってきた AI セキュリティの専門性およびゼロトラスト戦略の構築実

績と、Splunk の高度な分析能力・AI 技術を融合。ログを集約するだけでなく、機械学習・生成

AI を用いた異常検知から、インシデント対応の自動化までを一気通貫で実現し、企業のセキュ

リティ耐性（レジリエンス）を根本から引き上げます。

◤提供する主なソリューション

本パートナー契約を通じて、以下の高度なセキュリティ支援を提供いたします。

◤AI セキュリティ株式会社 代表取締役 CEO 堀居隆生のコメント

- 次世代 SIEM 基盤の設計・構築「Splunk Enterprise Security」を用い、オンプレミスからマルチクラウドまで、あらゆる環境のログを統合・相関分析する基盤を構築します。- SOAR による運用自動化（Orchestration & Automation）インシデント発生時の初動対応を自動化。人手による判断を最小限に抑え、対応時間を分単位から秒単位へと劇的に短縮します。- AI・機械学習を活用した振る舞い分析既知の脅威だけでなく、未知の攻撃や内部不正の兆候をユーザーの振る舞い（UEBA）から特定します。- 現場密着型の SOC 高度化・人材支援ツールの導入に留まらず、お客様の組織体制に合わせた運用の標準化、および専門人材による伴走支援を行います。- Splunk AI ソリューションの活用・定着支援「Splunk AI Assistant for SPL」「Splunk AI Assistant in Security」「AI Assistant inSplunk Observability Cloud」など、生成 AI を活用した各種アシスタントの導入・活用を支援。自然言語による SPL クエリ生成や、セキュリティ調査・運用の高速化を実現し、専門人材でなくとも高度な分析・対応を可能にします。- 現場密着型の SOC 高度化・人材支援ツールの導入に留まらず、お客様の組織体制に合わせた運用の標準化、および専門人材による伴走支援を行います。

「今回の Splunk とのパートナー契約は、日本企業のセキュリティ運用を『受け身』から『攻

め』へと変える大きな転換点になると確信しています。Splunk の圧倒的なデータ処理能力と、

社が培ってきたゼロトラストと AI セキュリティ領域双方の専門性を組み合わせることで、複雑

化する脅威と生成 AI 時代の新たなリスクの双方からお客様のビジネスを守り、真の意味でのデ

ジタルレジリエンスを提供してまいります。

◤AI セキュリティ株式会社 会社概要

所在地：〒160-0004 東京都新宿区四谷 1-9-16 三宅ビル 4F

代表者：代表取締役 CEO 堀居 隆生

事業内容：AI ガバナンスコンサルティング、AI アシュアランスサービス、AI プロテクションサービス、ゼロトラストアーキテクチャ構想、各種製品の導入構築・運用保守、セキュリティコンサルティング、システムインテグレーション、セキュリティ人材アウトソーシング

URL：https://aisecurity.co.jp/

◤本件に関するお問い合わせ先

AI セキュリティ株式会社 事務局

Email：event@aisecurity.co.jp