40歳、限界。自分（コピー）にすべてを任せよう。『花中西まり子のコピーBOT』(町田粥)が、コミックDAYSで6月14日より連載配信スタート！
株式会社講談社
40歳を迎えたまり子を待っていたのは、急降下する体力と、容赦なく積み上がる仕事の山。まわらない家事、荒れる部屋……生活崩壊寸前の彼女のもとに届いたのは、自分と全く同じ姿をしたロボット「コピーBOT」だった！労働・家事・雑務。生活のすべてを自分のコピーにぶん投げる、夢の「自分2人体制」が幕を開ける！現代の疲れは、すべて科学の力でねじ伏せよう。
40歳を迎えたまり子を待っていたのは、急降下する体力と、容赦なく積み上がる仕事の山。まわらない家事、荒れる部屋……生活崩壊寸前の彼女のもとに届いたのは、自分と全く同じ姿をしたロボット「コピーBOT」だった！労働・家事・雑務。生活のすべてを自分のコピーにぶん投げる、夢の「自分2人体制」が幕を開ける！現代の疲れは、すべて科学の力でねじ伏せよう。
第1話は常に無料公開。隔週日曜日正午に新たな無料話が更新されます。
【作品1話URL】
https://comic-days.com/series/12207421983726646471/first_episode
コミックDAYS ウェブサイト
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