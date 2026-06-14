40歳、限界。自分（コピー）にすべてを任せよう。『花中西まり子のコピーBOT』(町田粥)が、コミックDAYSで6月14日より連載配信スタート！

株式会社講談社

40歳を迎えたまり子を待っていたのは、急降下する体力と、容赦なく積み上がる仕事の山。まわらない家事、荒れる部屋……生活崩壊寸前の彼女のもとに届いたのは、自分と全く同じ姿をしたロボット「コピーBOT」だった！労働・家事・雑務。生活のすべてを自分のコピーにぶん投げる、夢の「自分2人体制」が幕を開ける！現代の疲れは、すべて科学の力でねじ伏せよう。



第1話は常に無料公開。隔週日曜日正午に新たな無料話が更新されます。



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