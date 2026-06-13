株式会社マンクンカンクン、2026年6月12日発売「ヤングアニマル」裏表紙広告を実施

株式会社マンクンカンクン

総合出張買取サービス「出張買取ヨロシク23」および「新日本リサイクル評議会」を運営する 株式会社マンクンカンクン公式サイト⁠ は、2026年6月12日発売の漫画誌 ヤングアニマル において、裏表紙広告を掲載したことをお知らせいたします。

当社はこれまで、格闘家の 武尊 選手へのスポンサー活動を通じて、採用応募数の増加や認知度向上など、一定以上の成果を実感してまいりました。

今回の広告掲載は、その取り組みの延長線上にあるブランディング戦略の一環として実施したものです。より幅広い層への認知拡大を図るとともに、全国展開を進める当社サービスの認知向上を目的としています。

今回の裏表紙には、SNSや動画配信を中心に高い注目を集めるインフルエンサーキャバ嬢の ヤマトリノ さんが登場しています。ヤマトリノさんは「LAST CALL」やX、YouTubeなどで話題となっており、多くのファンを持つインフルエンサーとして知られています。

なお、今回の掲載が実現した背景には、当社代表がヤマトリノさんのYouTubeチャンネル立ち上げ時のメンバーとして活動していた縁もあります。こうした長年の関係性が今回の企画実現につながりました。

株式会社マンクンカンクンは今後も、従来の買取業界の枠にとらわれない広告戦略やスポンサー活動を積極的に展開し、全国のお客様へのサービス向上と認知拡大を目指してまいります。

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会社概要

会社名：株式会社マンクンカンクン

事業内容：総合出張買取事業・リユース事業

主なサービス：出張買取ヨロシク23、新日本リサイクル評議会、銀座買取MAX

代表者：可知見聞

対応エリア：全国47都道府県

本件に関するお問い合わせ先

株式会社マンクンカンクン

広報担当：小杉

TEL：070-4010-3577

URL： https://reuse-japan.info/

コメント（会長）

「武尊選手のスポンサー活動では、採用面・集客面ともに大きな成果を得ることができました。今回のヤングアニマル裏表紙掲載も、その成功体験をもとに実施した取り組みです。今後も様々な分野とのコラボレーションを通じて、リユース業界の認知向上と会社の成長につなげていきたいと考えていマンクンカンクン。」