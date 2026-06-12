株式会社TSACE 代表取締役 竹之下裕之が『週刊エコノミスト』「2026年の日本を牽引する34人の経営者」に選出

株式会社TSACE

株式会社TSACE（本社：大阪府大阪市、代表取締役：竹之下裕之）は、毎日新聞出版が発行する『週刊エコノミスト』にて「2026年の日本を牽引する34人の経営者」に、当社代表の竹之下が選出されたことをお知らせいたします。

『週刊エコノミスト』は創刊100年以上の歴史を持つ日本有数の経済誌であり、日本経済を支える経営者や管理職、行政関係者をはじめ、多くのビジネスパーソンに支持されています。

今回の選出は、代表取締役個人の評価だけではなく、株式会社TSACEが創業以来取り組んできた人材紹介事業、人材育成への取り組み、そして社会課題の解決に向けた事業活動が評価されたものと受け止めています。

日本では少子高齢化に伴う労働人口の減少が進み、介護、保育、医療、建設、物流をはじめとした多くの業界で深刻な人材不足が発生しています。

企業が事業を拡大したくても人材が確保できない。

働きたい人がいても、自分に合った職場と出会えない。

こうしたミスマッチは、企業だけでなく日本経済全体にとって大きな損失となっています。

TSACEは、この課題を解決するために2023年1月に創業しました。

単に人を紹介するのではなく、「人の可能性を最大化する」ことを使命とし、求職者一人ひとりの人生に向き合いながら、企業の成長を支援しています。

介護、保育、栄養士、建設、物流など、社会インフラを支える領域に特化していることもTSACEの特徴です。

社会に必要不可欠でありながら人材不足が深刻な領域において、人と企業をつなぐことで社会課題の解決に挑み続けています。

TSACEは創業以来、「3年でどこに行っても通用する人材を育成する」という考えを大切にしてきました。

人材業界は「人」がすべてです。

だからこそ、事業成長以上に人材育成へ投資することを重視し、若手社員にも大きな裁量と責任を与えながら成長機会を提供してきました。

その結果、創業からわずか3年で社員数330名、全国13拠点へと事業を拡大。

新卒採用においても創業初年度から88名の採用を実現し、多くの若手人材が活躍する組織へと成長しています。

社員一人ひとりの成長を通じて企業価値を高め、結果として社会により大きな価値を提供することを目指しています。

TSACEは事業活動だけでなく、教育やスポーツを通じた社会貢献活動にも積極的に取り組んでいます。

近年では、埼玉県の小学校で活用されるキャリア教育教材『わくわく仕事しらべ隊』において、人材紹介業界を代表する企業の一社として掲載されました。

子どもたちが将来の仕事や社会について学ぶ教材に掲載されたことは、人材紹介という仕事の社会的意義が評価された結果であると考えています。

また、関西独立リーグや京都ハンナリーズへのスポンサー活動を通じて、スポーツ振興や地域活性化にも取り組んでいます。

企業は利益を追求するだけでなく、社会に価値を還元する存在であるべきだとTSACEは考えています。

今後も事業活動を通じて、地域社会や次世代育成への貢献を続けてまいります。

今回の選出は、TSACEという会社が社会から一定の評価をいただいた結果であると同時に、

今後への期待の表れでもあると考えています。

しかし、私たちはまだ道半ばです。

日本には解決すべき人材課題が数多く存在しています。

企業の採用課題、若手人材の育成、地方における人材不足、働く人々のキャリア形成支援など、私たちが向き合うべき課題は尽きません。

TSACEはこれからも、人材紹介という枠にとどまることなく、人と企業の可能性を最大化する企業として挑戦を続けてまいります。

そして、「TSACEがいてくれて良かった」と社会から必要とされる企業を目指し、さらなる成長を実現してまいります。

代表取締役 竹之下裕之 コメント

「このたび、『週刊エコノミスト』の『2026年 日本を牽引する34人の経営者』に選出いただき、大変光栄に思います。

今回の評価は、私個人ではなく、TSACEという会社がこれまで積み重ねてきた挑戦や成長、そして社会課題の解決に向けた取り組みを評価していただいたものだと受け止めています。

私たちは創業以来、人材紹介という仕事を通じて、人の人生をより良くし、企業の成長を支え、日本社会に貢献することを目指してきました。

今回の選出を励みに、これからも現状に満足することなく挑戦を続けてまいります。

そして、人材と企業の可能性を最大化することで、日本を代表する人材サービス企業を目指してまいります。」

会社概要

会社名：株式会社TSACE

代表者：代表取締役 竹之下裕之

設立：2023年1月

事業内容：人材紹介事業・採用支援事業

社員数：330名

拠点数：全国13拠点

コーポレートサイト：https://tsace.co.jp

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社TSACE 広報担当 村尾

https://ts-ace.co.jp/contact/

TEL：06-6476-8634