『【ID管理】IDaaS／IDM／IGA…どこまで対応すれば自社の監査・ガバナンス要件を満たせるか？』というテーマのウェビナーを開催

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■SaaS・レガシー混在で複雑化するID管理と監査・統制要件

SaaS活用の拡大、オンプレミスシステムの継続利用、ゼロトラスト前提のアクセス制御など、企業のIT環境は急速に複雑化しています。

その結果、ID管理に求められる役割も、「ログインできればよい」という段階から、“誰に・なぜ・どの権限を持たせているかを説明できる状態”へと変わり始めています。

特に近年では、SaaSごと・システムごとにID管理が分散した結果、

・異動後も不要な権限が残る

・監査時に権限棚卸が属人化する

・管理者運用による例外権限が増え続ける

・「誰がどこまでアクセスできるか」を説明できない

といった課題が顕在化しています。

さらに、ゼロトラストの考え方が広がる中で、求められているのは単なる認証強化ではなく、“最小権限を継続的に維持できる運用”です。

そのため今、多くの企業が「自社の監査・ガバナンス要件に対して、IDaaS・IDM・IGAのどこまで必要なのか」という再整理を迫られています。



■IDaaSだけで十分か判断できず、ID管理基盤の選定が進まない

ID管理基盤の導入により、SSOやMFA、SaaSアカウント連携といった利便性と基本的なアクセス制御は実現できるようになりました。

しかし実際の現場では、

・過剰権限をどう抑止するのか

・異動時の権限変更をどこまで自動化するのか

・申請・承認・棚卸をどう統制するのか

・SaaSとオンプレを横断して可視化できるのか

といった論点で検討が止まるケースが少なくありません。

さらに問題なのは、ID管理がシステム単位で分断されることで、“権限は存在しているのに、なぜその権限を持っているのか分からない”状態が発生しやすいことです。

その結果、

「監査のたびに手作業で棚卸している」

「異動前の権限が残り続けている」

「例外運用が積み上がり、統制が形骸化している」

といった状態に陥りやすくなります。

そして今、多くの企業が、単なる認証基盤ではなく、“監査・統制要件を満たすために、どのID管理基盤を選定すべきか”という課題に直面しています。



■IDaaS／IDM／IGAの違いと、過剰権限・棚卸・異動管理を踏まえたIGA選定ポイント

本セミナーでは、IDaaS・IDM・IGAそれぞれの役割と違いを整理しながら、なぜ今IGAが求められているのかを、監査・統制・業務運用の観点から解説します。

そのうえで、

・なぜ過剰権限が発生するのか

・なぜ棚卸が属人化するのか

・なぜ異動時の権限管理で現場運用が止まるのか

といった、ID管理が形骸化しやすい構造を整理しながら、IGA選定時に確認すべき観点を紹介します。

また、単なる機能比較ではなく、アクセス権再認定、リコンシレイション、職務分掌、異動時の権限留保など、“実運用で統制を回し続けるために必要な考え方”についても触れていきます。





・ こんな立場の方／こんな課題を感じている方におすすめ

・SaaSとオンプレが混在し、ID管理がシステムごとに分断されている

・IDaaSを導入済みだが、監査・棚卸・権限統制まで対応できていない

・異動・退職時の権限剥奪漏れや、既得権の放置に不安がある

・監査対応のたびに、権限棚卸や証跡整理が属人的になっている

・過剰権限や職務分掌（SoD）違反を継続的に管理したい

・IDaaS／IDM／IGAの違いや、どこまで必要なのか整理したい





・ 本セミナーで持ち帰れること

ID管理は、単なるアカウント管理ではなく、“監査・統制を前提に、権限を継続的に適正化できる状態”が求められる時代に入っています。

本セミナーでは、IDaaS・IDM・IGAそれぞれの役割や違いを整理しながら、自社に必要な統制レベルをどう見極めるべきかを解説します。

「監査対応が毎回つらい」「ID管理が運用で破綻し始めている」「IGAが本当に必要なのか、どのレベルまで求められているのか判断したい」と感じている方は、ぜひご参加ください。





■主催・共催

株式会社インテリジェントウェイブ

■協力

マジセミ株式会社

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