企業の未来を共に創る“共創型人材”育成へ。一般社団法人CoILが本格始動

一般社団法人CoIU設立基金

Co-Innovation University（コー・イノベーション大学、以下CoIU）を運営する学校法人CoIU（岐阜県飛騨市、理事長：井上博成）は、このたび、CoIUの学びやネットワークを基盤に、企業向けの共創型人材育成および事業創出支援を行う一般社団法人CoIL（Co-Innovation Laboratory／コイル、本社：岐阜県飛騨市、代表理事：南田修司）が、新体制のもと本格始動したことをお知らせいたします。

また、本格始動にあわせて公式サイトを公開いたしました。

本サイトでは、CoIUと連携した企業向け共創人材育成プログラムの概要や導入事例、各種取り組みについて発信してまいります。

サイトはこちら :https://www.coiu-lab.jp/

背景：なぜ今、「共創型人材」が求められるのか

近年、人口減少や地域課題の深刻化、生成AIをはじめとする技術革新の加速により、企業を取り巻く環境は大きく変化しています。知識や情報へのアクセスが容易になる一方で、これまでの延長線上にはない課題に向き合い、新たな価値を生み出す力がますます求められるようになっています。

こうした時代において重要性が高まっているのが、

・未知の課題を発見し、問いを立てる力

・多様な立場の人々と協働しながら価値を創出する力

・現場で得られる一次情報をもとに意思決定する力

といった、人間ならではの能力です。

CoIUは、こうした時代に必要な「問いを立てる力」と「共創力」を育む4年制大学として2026年4月に開学しました。地域をフィールドとした実践、多様な理論との往還、企業・自治体・地域住民との対話を通じて、学生・教職員・地域・企業が共に学び、挑戦する教育を展開しています。

地域や社会に向き合いながら、“問い”を育てるCoIU1期生たちの授業風景

CoILは、このCoIUが培う「理論・対話・実践の往還」という学びの思想を基盤に、大学で実践している学びの仕組みを企業・社会人向けに展開するため設立されました。

全国各地のサテライトキャンパスや地域ネットワークと連携しながら、企業の人材育成から事業創出までを一体的に支援し、新たな価値を共に創る「共創型人材」の育成を推進してまいります。

「CoIU共創リカレントプログラム」とは

地域をフィールドに、事業創出に挑む越境学習

「CoIU共創リカレントプログラム」は、企業・地域・大学が連携し、実在する地域課題をテーマに新たな事業や価値の創出に挑む越境学習プログラムです。

産業構造の変化に直面しながら新たな挑戦を続ける地域や、水産業の新規展開に挑む現場などを舞台に、参加者は逆境を乗り越えながら変革を実現してきた地域リーダーたちと対話し、その実践の現場に深く入り込みます。

机上の学びにとどまらず、地域のリアルな課題や挑戦に向き合うことで、新たな視点や問いを獲得し、これからの事業創出や組織変革につながる実践知を育みます。

全国16地域を舞台にした実践フィールド

プログラムを提供するフィールドは、CoIUのサテライトキャンパス拠点を中心に、現在全国16地域へと広がっています。各地域には、その土地の産業や文化、課題を深く理解する「共創コーディネーター」が在籍。地域ごとの特色を活かしたプログラム設計と伴走支援により、参加者は現場のリアルな課題や挑戦に深く向き合うことができます。今後も連携地域を拡大し、多様な学びと共創の機会を創出していきます。

CoILが提供するプログラム例

異業種の参加者が共に学び、視野を広げる「パッケージ型」と、企業ごとの課題や目的に応じて設計する「カスタマイズ型」の両方を提供しています。

数日間のフィールドワークから、3か月以上にわたる実践型プログラムまで、企業・地域・多様なプレイヤーとの共創を通じて、人材と組織の変革を支援します。

Co-Innovation Ecosystem（CoIE）

2026年4月、大学・企業・自治体・地域住民など、多様な主体が垣根を越えてつながり、新たな価値創造や社会課題の解決に取り組む共創プラットフォーム「Co-Innovation Ecosystem（CoIE）」が始動しました。

CoILは、本エコシステムにおいて企業との共創を担う組織として、企業人材の育成から新規事業開発、地域との共創プロジェクトの創出までを支援します。

CoIUや全国各地の地域ネットワークと企業をつなぎ、学びと実践の循環から新たな価値を生み出す共創のハブとして、その役割を果たしてまいります

CoIL設立ウェブサイト公開・記念セミナー vol.1を開催

CoILの本格始動を記念し、先行してプログラムをご導入いただいている三井住友海上火災保険株式会社様をお迎えし、CoILの研修プログラム導入の背景や取り組み内容、実際に得られた成果や変化についてお話しいただくオンラインセミナーを開催いたします。

当日は、企業がなぜ今「共創型人材育成」に取り組むのか、そのリアルな声をお届けします。

参加費は無料です。ぜひ、お気軽にご参加ください。

日時：2026年7月28日（火）15:00～16:00

形式：オンライン（Zoom）

参加費：無料

主催：一般社団法人CoIL

協力：学校法人CoIU

お申し込みはこちら :https://coil260728.peatix.com/view

CoIL代表理事コメント

みなさまからのメッセージ

■一般社団法人CoIL概要

会社名：一般社団法人CoIL（Co-Innovation Laboratory / コイル）

所在地：岐阜県飛騨市古川町弐之町５番２４号

代表理事：南田修司

事業内容：CoIUと連携した企業向け越境研修プログラム（シェアプロ等）の企画・運営、リカレント教育、地域課題・社会課題の解決に向けた研究と実践。

公式web：https://coiu-lab.jp

担当：掛川・佐々木

Email：info@coiu-lab.jp





■Co-Innovation University（略称 CoIU）について（https://coiu.jp/(https://coiu.jp/)）

学校法人CoIUが運営するCo-Innovation University（CoIU）は「問いを立てる力」と「共創力」を育む4年制大学です。地域での実践、多様な理論・対話を行き来する学びを通じて、学生・教職員・社会人がともに地域課題に挑みます。拠点は岐阜県飛騨市。全国にサテライトキャンパスを展開し、世代や立場を越えて学び合う“新しい大学のかたち”を目指しています。



◯大学名：Co-Innovation University コー・イノベーション大学（CoIU）

運営：学校法人CoIU

◯開 設 ：2026年4月

◯特別顧問：宮田裕章

理事長：井上博成

学長：高木朗義

◯学部学科 ：共創学部地域共創学科

◯所在地：岐阜県飛騨市古川町

・Instagram：＠coiu_2026：https://www.instagram.com/coiu_2026/

・Facebook：https://www.facebook.com/coiu2026

・Note：https://note.com/coiu_2026

