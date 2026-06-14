FIFAワールドカップ・グループC第1節が13日に行われ、ハイチ代表とスコットランド代表が対戦した。ハイチは1974年の西ドイツ大会以来、13大会ぶり2度目の出場。スコットランドは1998年のフランス大会以来、7大会ぶり9度目の出場。ともに久々の大舞台で爪痕を残したい。会場の熱気と呼応するように、序盤から高い強度での攻防が展開される。スコットランドは18分、右からの折り返しに合わせたスコット・マクトミネイが鋭いミ