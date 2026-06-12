7月7日は「タツノオトシゴの日」！タツノオトシゴ尽くしの夏イベント「タツ祭り」を開催

株式会社伊勢夫婦岩パラダイス

三重県伊勢市にある水族館「ゼロ距離水族館 伊勢シーパラダイス」では、当館が記念日制定した7月7日「タツノオトシゴの日」にあわせて、2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで特別イベント【伊勢シー 夏のタツ祭り】を開催します。

タツノオトシゴ飼育種類数日本一を誇る当館ならではの企画として、透明標本づくり体験やフォトコンテスト、初開催となるタツノオトシゴ総選挙など、タツノオトシゴの魅力を楽しく学べるイベントを実施します。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ 透明標本でタツノオトシゴを学ぼう！

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

魚の体のつくりを観察できる「透明標本」をテーマにした体験イベントです。

タツノオトシゴと他の魚との違いを学びながら、実際に透明標本づくりを体験できます。

完成した標本はお持ち帰りいただけるため、夏休みの自由研究にもおすすめです。

【開催日】 7月4日(土)・5日(日)・7日(火)・11日(土)・12日(日)

【時間】 12:30開始（約1時間）※12:20より受付

【定員】 各日10名 ※7月7日のみ15名

【参加費】 1,500円（税込） ※入館料別途

【対象】 小学生以上（付き添い2名まで同席可）※小学校低学年のお子様は大人同伴必須

【集合場所】ふれあい魚館カウンター ※予約画面をご提示ください

【申込方法】完全予約制

※伊勢シーパラダイス公式予約サイトより事前予約（キャンセル不可）

【講座内容】

・タツノオトシゴの生態や体の特徴を学ぶ講義

・透明標本の作成（小瓶封入・学名記入付き）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ タツノオトシゴの日フォトコンテスト2026

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

全国の皆さまからタツノオトシゴの写真を募集します。

伊勢シーパラダイスで撮影した写真はもちろん、自然界や他施設で撮影した作品も応募可能です。

入賞者には当館オリジナルグッズをプレゼントします。

【投稿期間】

2026年7月1日（水）～8月20日（木）

【選定方法】

2026年7月1日（水）～8月31日（月）までのいいね数

→いいね上位の作品の中から、飼育員の選考をもとに決定

【当選者発表】

2026年9月中旬（公式X、Instagramで発表予定）

【応募方法】

「#タツノオトシゴの日フォトコン2026」を付けてXまたはInstagramに投稿

【賞品】

水族館無料招待券、シーパラ限定オリジナルグッズなど

【注意事項】

・ご本人が撮影した写真が対象となります。

・応募期間中は何度でもご応募いただけますが、⾮公開アカウントからの応募は無効となります。

・投稿期間外の写真や、昨年のフォトコンテストに投稿した写真も無効となります。

・フォトコンテストへの応募をもって、当館ホームページ、SNS、その他広告媒体へ掲載する権利を当館に対して無償で許諾するものとします。

・写真の掲載に関し、第三者との間にトラブルが生じた場合、一切の責任を負いかねます。

・フォトコンテストの内容は予告なく変更になる場合がございます。

＜個人情報の取り扱いについて＞

当選者の方にご連絡いただく個人情報は、株式会社伊勢夫婦岩パラダイス（以下、当社とします）が当選者への商品発送、本件に関する諸連絡に利用させていただきます。いただいた個人情報については、当社のプライバシーポリシーに沿って運用し、第三者に本人の同意なく開示・提供することはありません。また、データの保管や削除など、個人情報保護のために厳重な管理をいたします。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ 初開催！タツノオトシゴ総選挙

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

タツノオトシゴの日を記念して、当館で初となる「タツノオトシゴ総選挙」を開催します。

スタッフ手作りの選挙風ポスターを見ながら、お気に入りのタツノオトシゴに投票していただく参加型イベントです。

果たして最も人気を集めるタツノオトシゴはどの種類なのか。

投票結果は後日、当館公式SNSにて発表予定です。

【投票期間】

2026年7月1日（水）～7月31日（金）

※ポスターは8月31日まで掲示予定

【開催場所】

タツノオトシゴのくに

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ タツノオトシゴ プチ検定 Vol.2

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

スマートフォンで気軽に参加できるクイズイベントです。

意外と知られていないタツノオトシゴの生態や特徴に関する問題を全7問出題します。

全問正解された方には、ここでしか手に入らないオリジナル缶バッジをプレゼント。

お子さまから大人まで楽しみながら学べる企画です。

【開催期間】

2026年7月1日（水）～8月31日（月）

【参加方法】

館内に掲示されている専用QRコードを読み込み参加

【特典】

全問正解でオリジナル缶バッジプレゼント

（ふれあい魚館のカウンターにて、全問正解の画面を提示）

※スマホ1台につき1つまで

※おひとり様1回限りの交換

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ タツノオトシゴの日限定グッズも販売

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

イベント期間中は、「タツノオトシゴの日」を記念した限定グッズも販売します。

”100個限定” のオリジナルアクリルキーホルダーや、7月1日から7月12日の期間で購入できる限定タツノオトシゴ魚朱印など、この期間だけの特別なアイテムをご用意しています。

タツノオトシゴファンはもちろん、ご来館の記念やお土産としてもおすすめです。

『 タツノオトシゴの日 』とは・・・

7月7日は、タツノオトシゴ飼育種類数日本一を誇る伊勢シーパラダイスが制定した「タツノオトシゴの日」です。

タツノオトシゴが数字の「7」のように顔を上にして泳ぐ姿にちなみ制定されました。

自然界で数を減らしているタツノオトシゴ類の現状や魅力を多くの方に知っていただき、保全への関心を高めることを目的としています。

＜ゼロ距離水族館 伊勢シーパラダイス 施設概要＞

“ゼロ距離体験”が人気の体感型水族館。

セイウチ・ゴマフアザラシ・ペンギン・カワウソなどを、目の前で感じられる展示が魅力です。

■名称

ゼロ距離水族館 伊勢シーパラダイス

■所在地

〒519-0602 三重県伊勢市二見町江580

■電話番号

0596-42-1760

■営業時間

9:30～17:00（最終入場16:30）※季節変動有り

■入館料

大人：2,400～2,800円 小中学生：1,200円 幼児（4才以上）：600円

※大人料金は日によって変動有り

■WEBサイト

https://ise-seaparadise.com/