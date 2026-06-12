Fastly 最新調査：AI トラフィックが「人間の 6.5 倍」のペースで急増

ファストリー株式会社

グローバルでエッジクラウドプラットフォームをリードする Fastly, Inc.(https://www.fastly.com/)（NASDAQ: FSLY）は本日、AI が生成するトラフィックがインターネット活動における独自の通信を生み出していることを示す新たな調査結果を発表しました。これにより、企業は自動化されたリクエストの管理、インフラストラクチャの保護、こうしたマシンとのやり取りからいかにビジネス上の価値を生み出すかについて、戦略の根本的な見直しを迫られています。

Fastly のグローバル ネットワークにおけるトラフィック分析の結果、AI によるリクエストは 2026 年 1 月から 5 月の間に約 30% 増加したことが判明しました。これは、同時期における人間が生成するトラフィックの成長速度を約 6.5 倍上回るペースです。本調査は、AI トラフィックの重要性が高まり続ける一方で、より本質的な変化は「AI システムがデジタル インフラストラクチャとどのように相互作用しているか」にあると示唆しています。

悪質なボットの阻止が引き続き重要である一方、企業には自動化されたインタラクションから生まれる高まる価値を獲得するための戦略が求められています。

Fastly のネットワークにおける AI トラフィックは、2026 年 1 月から 5 月にかけて約 30% 増加し、5 月末時点の 30 日移動平均は 1 月の基準値を約 30% 上回る水準

調査では、以下の新たなトレンドも浮き彫りになりました。

- 戦略的判断の重要化：企業は AI トラフィック管理において、コンテンツの保護、可視性、顧客獲得、そしてデジタル配信のバランスを考慮した、より戦略的な意思決定を下すようになっています。これは、AI システムによる自社コンテンツの検出、参照、提示に直接影響を与え、最終的には顧客がどのように企業を見つけ、関わりを持つかを左右します。- マシントラフィックの台頭：マシントラフィックは、AI クローラー、AI フェッチャー、ボット、エージェント、API 主導のシステムなどを含め、インターネット活動の大部分を占めるようになっています。- 多様化する AI トラフィック：AI トラフィックには多くの形態があり、特にクローラーとフェッチャーでは、挙動パターンや目的、インフラストラクチャに与える負荷のレベルが異なります。- フェッチャーとエージェントの重要性増大：AI アシスタントがユーザーに代わって質問への回答、選択肢の比較、事実確認、タスクの実行を行うためにリアルタイムに情報を取得するようになったことで、AI フェッチャーやエージェントの重要性が急速に高まっています。

Fastly の創業者兼チーフテクノロジーオフィサー（CTO）である Artur Bergman は、次のように述べています。「AI トラフィックは、インターネットの仕組みを根本的に変えつつあります。企業は、人間だけがデジタルエクスペリエンスの主たる利用者であった時代から、その先へと歩みを進めています。現在の企業の課題は単にボットを阻止することではありません。マシンとのインタラクションのうち、どれを加速、管理、検証、あるいは遮断すべきかを正確に見極めることにあります」

また、本調査では、AI トラフィックの 2 つの明確なカテゴリーとして「AI クローラー(https://www.fastly.com/learning/what-are-ai-crawlers)」と「AI フェッチャー(https://www.fastly.com/learning/what-are-ai-fetchers)」を特定しました。AI クローラーが Web から体系的に情報を収集して AI モデルを構築および更新するのに対し、AI フェッチャーは、AI アシスタントや進化を続けるエージェンティック（自律型）アプリケーションを介した特定のユーザー リクエストに応じて情報を取得します。2026 年 5 月のデータに基づくと、これらのワークロードはインフラストラクチャに対して異なる負荷を与えます。人間のリクエストではオリジン（サーバー）へのアクセスを必要とするものが 9% 未満であるのに対し、AI リクエストでは半数以上（51%）がオリジン アクセスを要求します。また、Fastly は、AI トラフィックの驚異的なペースでの成長も観測しており、Claude 関連のトラフィックは 2026 年 1 月の基準値から 555% 以上も増加しました。

これらの調査結果は、AI トラフィック管理がセキュリティやインフラにおける課題から、より大局的な「ビジネス戦略」へと進化していることを示唆しています。企業が AI システムと自社のコンテンツ、アプリケーション、API との相互作用を評価する中で、その可視性と制御性がますます重要になっています。

Fastly の分析では、企業による AI トラフィックへの対応方法の乖離が進んでいることも浮き彫りになりました。ある事例では、大手企業が自社コンテンツの優位性を維持するための措置として、AI フェッチャー トラフィックの急増に対して完全な遮断を適用しました。その一方で、別の大手企業は AI エージェントをブロックしないという選択をしました。その結果、数か月にわたってフェッチャーのトラフィック量が増加し、AI を活用したサービスにおける自社の露出を高めることに成功しました。これらの事例は、AI トラフィックに関する意思決定が、単なるコンテンツへのアクセス制限だけでなく、エージェント主導へと移行しつつあるインターネット環境において顧客エンゲージメントにも大きな影響を与え得ることを示しています。

本調査は、効果的なマシントラフィック戦略を構成する 3 つの基本要素を提示しています。

- 可視性：どの AI システムが自社のデジタル資産と相互作用しているかを把握すること- コンテキスト：それらのシステムがどのように振る舞い、いかなるビジネス価値を生み出しているかを理解すること- 精度：意図や影響度合いに応じて精緻に異なる対応をとること

Fastly は、お客様がマシントラフィック戦略をエッジで実行できるよう支援します。すべてのリクエストの経路においてリアルタイムのインテリジェンスを活用し、パフォーマンス、セキュリティ、ボット管理、オリジンアクセスの最適なバランスを維持するために不可欠な可視性、コンテキスト、および精度を提供します。

詳細は、Fastly のブログ(http://fastly.com/blog/ai-traffic-grew-6-5x-faster-than-human-traffic-this-year)をご覧ください。



Fastly について

Fastly のパワフルでプログラマブルなエッジクラウドプラットフォームは、Webパフォーマンスの向上、セキュリティ強化、そしてグローバル規模でのイノベーションを促進するエッジコンピュート、デリバリー、セキュリティ、オブザーバビリティの提供を通じて、世界のトップ企業による高速で安全かつ魅力的なオンラインエクスペリエンスの実現を支援しています。Fastly の強力かつ最先端のプラットフォームアーキテクチャにより、開発者は安全なWebサイトやアプリケーションの市場投入までの期間を短縮し業界トップレベルのコスト削減を実現できます。国内では日本経済新聞社、ぐるなび、サイバーエージェント、海外では Reddit、Universal Music Group など、世界的に著名な企業が Fastly のサービスを通じてインターネット体験を向上させています。Fastly の詳細については https://www.fastly.com/jp をご覧ください。また、X @FastlyJapan(https://twitter.com/fastlyjapan) および Facebook(https://www.facebook.com/FastlyEdgeCloudJapan) でも最新情報をご覧いただけます。