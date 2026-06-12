十三＆東大阪の地元民激推しグルメを調査！内臓を蘇らせるカレーとは？阪神タイガース・佐藤輝明選手が訪れる名店も!?

テレビ大阪株式会社

大阪屈指のグルメタウン「十三」と「東大阪」で、地元の人たちに“べた褒めしたいおすすめのお店”を徹底調査！飲食店がひしめく2つの街で地元民に聞き込み調査を行い、地元の人たちが支持する名店をランキング化。各エリアのベスト10をVTRで紹介します。

ランクインしたのは、味はもちろん、店主の人情あふれる接客や高いコストパフォーマンスも魅力の店ばかり。さらに、出演者が“べた褒め”するおすすめ店もピックアップ！

(C)テレビ大阪

出演者

MC 小杉竜一、吉田敬（ブラックマヨネーズ）

ゲスト ナジャ・グランディーバ、山内咲奈（SWEET STEADY）

番組HP https://www.tv-osaka.co.jp/sp/betabome_gourmet202606/

※放送終了後、TVerにて2週間の見逃し配信

関西屈指の人情タウン「十三」は安ウマグルメ天国！

十三の駅周辺には安くておいしい飲食店が軒を連ね、その数は500軒以上！そこで、地元民362人に徹底調査。十三をこよなく愛する人たちが“べた褒め”したグルメをご紹介。

■20種以上のスパイスを使った体にやさしいスパイスカレー(C)テレビ大阪

十三元今里商店街近くにある「アマゾネス・ブッチャー」は、カレー好きの間で話題の店。べた褒めメニューは、20種類以上のスパイスを使った日替わりカレー。「不死鳥」は、花山椒を効かせた薬膳鶏キーマカレーで、「酒飲みの街で疲れた内臓を蘇らせる」という思いから名付けられたとか。

スタジオで試食した吉田は「海外旅行先で食べる料理や」、ナジャも「辛いけどスプーンが進みますよ！」とコメント。

■ミシュランガイドに掲載された絶品たこ焼き(C)テレビ大阪

淀川区役所から徒歩1分の場所にある「大阪イギー」のメニューは、たこ焼きとすじ焼きの2種類のみ。たこ焼きは熊本県産うるめやサバの出汁や牛スジスープ、北海道産の生ダコを使用、そしてすじ焼きは、黒毛和牛の牛スジを使用するなど素材にこだわりが光ります。ミシュランガイド掲載店としても知られ、今年9月にはアメリカでの出店も予定しているそう。

■二度の火災から復活した十三で最も古いラーメン店(C)テレビ大阪

昭和59年創業の「ら～めん担担」は、十三で最も古いラーメン店。メニューは豚骨らーめん1種類のみで、豚骨をじっくり煮込んだスープは臭みがなく飽きのこない味わい。席に着くとすぐ提供されるのも魅力です。2014年の火災で全焼、さらに昨年も火災被害に遭いましたが、常連客からの励ましの手紙に支えられ、再建を果たしました。店主夫妻と常連客の想いが、変わらぬ味を守り続けています。

日本を代表するものづくりの街、東大阪の絶品グルメ！

東大阪・布施は、駅周辺に約600もの飲食店が集まるグルメの街。布施駅周辺エリアの地元民386人に徹底調査！地元民がベタ褒めしたいグルメを紹介します。

■モーニング500円！ 最強コスパの純喫茶(C)テレビ大阪

近鉄布施駅から徒歩2分の場所にある、昭和56年創業の「喫茶モア」。地元で長年愛され続ける純喫茶です。厚切りトースト付きのモーニングは500円と、リーズナブルな価格が魅力。おいしさ、ボリューム、価格の三拍子がそろった抜群のコストパフォーマンスで、多くの常連客に親しまれています。

■阪神タイガース・佐藤輝明選手も訪れる新感覚中華(C)テレビ大阪

近鉄河内永和駅から徒歩3分の場所にある「大衆中遊華食堂 八戒」は、中華一筋40年以上の店主が手がけるスパイスを取り入れた創作中華が好評。なかでも、中華料理人ならではの技術を生かしたスパイスカレーは人気メニューのひとつです。地元客はもちろん、阪神タイガースの佐藤輝明選手が訪れることでも有名です。

■70年以上続く大阪で唯一のおでん屋台(C)テレビ大阪

3代目女将とその息子夫婦が営む「屋台 おでん屋」は、大阪で唯一ともいわれているおでん屋台。創業70年以上を誇り、昔ながらの大鍋で煮込むおでんは30種類以上。さらにもうひとつの名物が、油かすうどん。油かすや天かす、とろろ昆布に、70年以上継ぎ足し続けているおでん出汁を合わせた一杯で、多くの客が最後の締めに注文する人気メニューです。

出演者からの番組注目ポイント！

ブラックマヨネーズ(C)テレビ大阪

「地元の人がべた褒めする理由だけじゃなく、その人たちの良さや温かさ、面白さも見られたのが良かったですね。十三や布施は、当然聞いたことのある街ですけど行ったことがないんです。でも、行ったような気持ちになれたし、本当に行ってみたいと思いました」（小杉）

「飲みに行くなら、なんばか梅田しかないという固定観念に支配されていました。しかも最近なんばや梅田は人がものすごく多くて、そんなに人が多いならもういいかな、と思っていたんです。でも、なんば・梅田から近い十三がこんなに魅力的な街だと教えてもらえたので、ちょっと飲みたくなったら十三、という選択肢が湧き上がってきています」（吉田）

ナジャ・グランディーバ(C)テレビ大阪

「私は北区に住んでいることもあって、十三は結構行くんですけど、布施はなかなか行くことがなかったんです。でも、行ってみたいお店ができたので、これで行く理由もできました。あとは、VTRを見ていて、十三は十三、布施は布施で、住んでいる人たちの個性が豊かだなと思いました。街の人ともしゃべってみたいです。カウンターだけのお店だったら隣に座った人と話したり、その街の人と触れ合ったり。個性的な人と話してみたいという楽しみもできました」

山内咲奈（SWEET STEADY）(C)テレビ大阪

「十三は学生の頃にレトロな喫茶店や商店街によく行っていたんですけど、布施は名前をうっすら聞いたことがあるくらいでした。今回初めて見て、行ってみたいなと思いました」