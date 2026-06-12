【日テレ・東京ヴェルディベレーザ】山一電機株式会社との新規コーポレートパートナー契約締結のお知らせ

東京ヴェルディ株式会社

■代表取締役社長 亀谷淳一 様 コメント

「このたび、日テレ・東京ヴェルディベレーザとのパートナーシップを締結できることを大変嬉しく思います。

当社は創立70周年を迎え、次の100年に向けた新たな挑戦を進めています。常に挑戦し続けるベレーザの姿勢は、私たちが目指す企業のあり方と深く重なるものがあります。

本パートナーシップを通じて、女子スポーツの発展や地域社会への貢献に取り組むとともに、スポーツが持つ力を通じて、地域と企業をつなぐ新たな価値創造となるよう全力で応援してまいります。」

■会社概要

会社名：山一電機株式会社

代表者：代表取締役社長 亀谷 淳一

本社所在地： 〒144-8581東京都大田区南蒲田2丁目16番2号テクノポート大樹生命ビル

設立年月：1956年11月1日

事業内容：テストソリューション事業、コネクタソリューション事業、光関連事業

URL：https://www.yamaichi.co.jp/

■掲出ロゴ



■2026/27シーズン掲出箇所

・ゴール裏看板

・日テレ・東京ヴェルディベレーザの各種広報物