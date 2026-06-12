文京学院大学との連携協定を活用した議会報告会および意見交換会
ふじみ野市役所
ふじみ野市議会議事堂
日時
場所
参加者
内容
問合せ
市民・都市常任委員会では、空き店舗対策をテーマに「菓子屋ぶんぶん」に携わっている文京学院大学生と意見交換や議会報告を行います。
「空き店舗対策」は、従来から商店街が抱える課題として挙げられています。全国的に後継者不足、経営不振、店舗の老朽化などさまざまな課題があり、空き店舗を解消することが難しい状況になっています。商店街は、地域のにぎわいの創出、防犯など多面的な役割を担っており、これから少子高齢化がますます進行するなかで、商店街が担っている役割を調査するものです。
ふじみ野市議会議事堂
日時
令和８年６月２４日（水）午後2時開始
場所
ふじみ野市議会議事堂（埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1〈市役所本庁舎４階・５階〉）
参加者
文京学院大学人間学部６人・卒業生２人（「菓子屋ぶんぶん」に携わった学生）
ふじみ野市議会市民・都市常任委員会（計７人）
小林憲人 委員長/板倉篤 副委員長/古越孝子 委員/川島秀男 委員/
近藤善則 委員/原田雄一 委員/塚越洋一 委員
内容
１.市民・都市常任委員による議会概要説明
２.地域課題（空き店舗対策など）に関する学生発表
３.議員との意見交換・ディスカッション
４.議場見学など
問合せ
議会事務局（TEL049-262-9046）