オリジナルプリント.jp、1点から型押し対応の栃木レザー・本革雑貨11種を新展開

株式会社イメージ・マジック

株式会社イメージ・マジック(https://imagemagic.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260611_leather)（東京都文京区、代表取締役：山川 誠）が展開する2,200種類以上のアイテムを取り扱うオンデマンドプリントサービス「オリジナルプリント.jp(https://originalprint.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260611_leather)」は、2026年6月11日(木)より、1点から型押し対応の栃木レザー・本革雑貨11種の販売を開始いたしました。

これらの製品は職人手作りのキーホルダーや名刺入れなどに型押し刻印が可能で、オンデマンドで1点から作れるギフト向け最高級の本革アイテムという特徴があります。

経年変化を楽しむ上質な本革仕様、日常に溶け込む11種のデザイン

オンデマンドプリントサービス「オリジナルプリント.jp」では、アパレルから雑貨まで2,200種類以上の豊富なアイテムをラインナップし、Web上のデザインツールを使って誰でも簡単にオリジナルグッズを制作できる環境を提供しています。

このたび、国産の最高級本革を使用した高品質なビジネス・ライフスタイル雑貨11種を新たに展開いたしました。いずれの製品も素材感が活かされており、型押しによる名入れや刻印を施すことで、世界に一つだけのプレミアムなアイテムを作成いただけます。

商品特徴

jour7 モストロレザー名刺入れ(https://originalprint.jp/zakka/jour7%20%E3%83%A2%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%AC%E3%82%B6%E3%83%BC%E5%90%8D%E5%88%BA%E5%85%A5%E3%82%8C?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260611_leather)

日本製の牛革を使用した「jour7 モストロレザー名刺入れ」。

約30枚がしっかり収まるマチありと、約10枚をミニマルに収納できるマチなしから選べます。

どちらもポケットにすっきり収まる薄型サイズです。

jour7 ロロマレザー名刺入れ(https://originalprint.jp/zakka/jour7%20%E3%83%AD%E3%83%AD%E3%83%9E%E3%83%AC%E3%82%B6%E3%83%BC%E5%90%8D%E5%88%BA%E5%85%A5%E3%82%8C?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260611_leather)

日本製の牛革を使用した「jour7 ロロマレザー名刺入れ」。

約30～50枚がしっかり収まるマチありと、約20～30枚をミニマルに収納できるマチなしから選べます。3つのカードポケット付きで、名刺の仕分けにも便利です。

jour7 レザーコインケース(https://originalprint.jp/zakka/jour7%20%E3%83%AC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%B3%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260611_leather)

日本製の牛革を使用した「jour7 レザーコインケース」。

約30枚ほどの硬貨が収納可能で、ポケットに入れてもかさばらないコンパクトさが魅力です。

jour7 ロロマレザー パスポートカバー(https://originalprint.jp/zakka/jour7%20%E3%83%AD%E3%83%AD%E3%83%9E%E3%83%AC%E3%82%B6%E3%83%BC%20%E3%83%91%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260611_leather)

日本製の牛革を使用したパスポートカバー。使い込むほどに表情を変えるロロマレザーを使用し、旅の時間とともに風合いの変化を楽しむことができます。

シンプルで高級感のあるパスポートカバーは、ギフトや記念品にぴったりです。

栃木レザー ジーンズ パスケース(https://originalprint.jp/zakka/%E6%A0%83%E6%9C%A8%E3%83%AC%E3%82%B6%E3%83%BC%20%E3%82%B8%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%BA%20%E3%83%91%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260611_leather)

上質な栃木レザーを使用したクリア窓付きパスケースです。

「ジーンズ」はデニムパンツのヒップラベルにも使われるカジュアルな革で、使い込むごとにマットな質感からツヤ感のある革へと変化していきます。

シンプルで高級感のあるパスケースは、ギフトや記念品にぴったりです。

jour7 モストロレザー 靴べら(https://originalprint.jp/zakka/jour7%20%E3%83%A2%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%AC%E3%82%B6%E3%83%BC%20%E9%9D%B4%E3%81%B9%E3%82%89?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260611_leather)

日本製の牛革を使用した「jour7 モストロ 靴べら 」。

真鍮製のシューホーンに二重リングが付いているので、バッグや鍵に取り付けることができ、持ち運びにも便利！最高級の本革「ロロマレザー」はしっとり手に馴染み、使い込むほどにワックスが革に馴染み、美しい艶と滑らかな手触りへと変化していきます。

高級感のあるデザインで、ギフトや記念品にもおすすめです。

jour7 ロロマレザー スライド靴べら(https://originalprint.jp/zakka/jour7%20%E3%83%AD%E3%83%AD%E3%83%9E%E3%83%AC%E3%82%B6%E3%83%BC%20%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%89%E9%9D%B4%E3%81%B9%E3%82%89?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260611_leather)

日本製の牛革を使用した「jour7 ロロマ スライド靴べら」。

携帯に便利なスライド式で、真鍮製のシューホーンを本革カバーに収納できます。

コンパクトなサイズ感で、バッグやポケットにもすっきり収まります。

最高級の本革「ロロマレザー」は、しっとり手に馴染み、使い込むほどに経年変化（エイジング）が楽しめます。高級感のあるデザインで、ギフトや記念品にもおすすめです。

hoshinooto 本革 星チャーム（大）(https://originalprint.jp/key-ring/hoshinooto%20%E6%9C%AC%E9%9D%A9%20%E6%98%9F%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%A0%EF%BC%88%E5%A4%A7%EF%BC%89?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260611_leather)

本革（牛革）を使用した、存在感たっぷりの星型チャーム。やわらかな質感と高級感のあるデザインで、バッグやポーチに付けるだけでコーディネートのアクセントになります。名前やイニシャルを型押しできるので、お子さま用はもちろん、記念品やプレゼントにもぴったりです。

hoshinooto 本革 星チャーム（小）(https://originalprint.jp/key-ring/hoshinooto%20%E6%9C%AC%E9%9D%A9%20%E6%98%9F%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%A0%EF%BC%88%E5%B0%8F%EF%BC%89?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260611_leather)

ミニサイズで使いやすい、かわいい星型チャーム。本革（牛革）ならではの上品な質感で、財布やパスケースなどの小物にさりげないアクセントをプラスします。

イニシャルを型押しできるので、自分用はもちろん、ちょっとした贈り物やおそろいアイテムにもぴったりです。

jour7 ロロマレザー 丸キーホルダー(https://originalprint.jp/key-ring/jour7%20%E3%83%AD%E3%83%AD%E3%83%9E%E3%83%AC%E3%82%B6%E3%83%BC%20%E4%B8%B8%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260611_leather)

職人が手作りした日本製の丸型キーホルダー。

最高級の本革「ロロマレザー」は、しっとり手に馴染み使い込むほどに経年変化（エイジング）が楽しめます。イニシャルや名前の刻印ができるため、大切な方への誕生日のギフトやお揃いのペアアイテムにおすすめです。

jour7 栃木レザー ネームタグキーホルダー(https://originalprint.jp/key-ring/jour7%20%E6%A0%83%E6%9C%A8%E3%83%AC%E3%82%B6%E3%83%BC%20%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%BF%E3%82%B0%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260611_leather)

さりげない刻印が魅力のネームタグキーホルダー。

上質な「栃木レザー」を使用しており、しっとり手に馴染み使い込むほどに美しい経年変化（エイジング）が楽しめます。イニシャルや名前を刻印できるため、大切な方へのプチギフトや誕生日・記念日のプレゼントにおすすめです。

【商品概要】

商品名：

jour7 モストロレザー名刺入れ(https://originalprint.jp/zakka/jour7%20%E3%83%A2%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%AC%E3%82%B6%E3%83%BC%E5%90%8D%E5%88%BA%E5%85%A5%E3%82%8C?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260611_leather)

jour7 ロロマレザー名刺入れ(https://originalprint.jp/zakka/jour7%20%E3%83%AD%E3%83%AD%E3%83%9E%E3%83%AC%E3%82%B6%E3%83%BC%E5%90%8D%E5%88%BA%E5%85%A5%E3%82%8C?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260611_leather)

jour7 レザーコインケース(https://originalprint.jp/zakka/jour7%20%E3%83%AC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%B3%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260611_leather)

jour7 ロロマレザー パスポートカバー(https://originalprint.jp/zakka/jour7%20%E3%83%AD%E3%83%AD%E3%83%9E%E3%83%AC%E3%82%B6%E3%83%BC%20%E3%83%91%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260611_leather)

栃木レザー ジーンズ パスケース(https://originalprint.jp/zakka/%E6%A0%83%E6%9C%A8%E3%83%AC%E3%82%B6%E3%83%BC%20%E3%82%B8%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%BA%20%E3%83%91%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260611_leather)

jour7 モストロレザー 靴べら(https://originalprint.jp/zakka/jour7%20%E3%83%A2%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%AC%E3%82%B6%E3%83%BC%20%E9%9D%B4%E3%81%B9%E3%82%89?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260611_leather)

jour7 ロロマレザー スライド靴べら(https://originalprint.jp/zakka/jour7%20%E3%83%AD%E3%83%AD%E3%83%9E%E3%83%AC%E3%82%B6%E3%83%BC%20%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%89%E9%9D%B4%E3%81%B9%E3%82%89?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260611_leather)

hoshinooto 本革 星チャーム（大）(https://originalprint.jp/key-ring/hoshinooto%20%E6%9C%AC%E9%9D%A9%20%E6%98%9F%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%A0%EF%BC%88%E5%A4%A7%EF%BC%89?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260611_leather)

hoshinooto 本革 星チャーム（小）(https://originalprint.jp/key-ring/hoshinooto%20%E6%9C%AC%E9%9D%A9%20%E6%98%9F%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%A0%EF%BC%88%E5%B0%8F%EF%BC%89?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260611_leather)

jour7 ロロマレザー 丸キーホルダー(https://originalprint.jp/key-ring/jour7%20%E3%83%AD%E3%83%AD%E3%83%9E%E3%83%AC%E3%82%B6%E3%83%BC%20%E4%B8%B8%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260611_leather)

jour7 栃木レザー ネームタグキーホルダー(https://originalprint.jp/key-ring/jour7%20%E6%A0%83%E6%9C%A8%E3%83%AC%E3%82%B6%E3%83%BC%20%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%BF%E3%82%B0%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260611_leather)

受注開始日：2026年6月11日（木曜日）

価格：660円～（税込・プリント代別）

対応プリント方法：型押し

素材：牛革

最小ロット：1点から注文可能

注文方法：商品ページの「デザインツール」より入稿

【お問い合わせ】

対応可能時間：平日 10:00～17:00（※土日祝日、当社指定休業日を除く）

▼ メディア取材のご相談、サービス協業・導入に関するお問い合わせ

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《オンデマンドプリントサービス「オリジナルプリント.jp」について》

株式会社イメージ・マジックが運営する「オリジナルプリント.jp」は、Tシャツやバッグ、マグカップなど、2,200種類以上のアイテムから選んで自分だけのオリジナルグッズを制作できるオンデマンドプリントサービスです。

1点からの小ロット注文から法人向けの大量生産まで幅広く対応しており、Web上の「デザインツール」を使えば専門知識不要で誰でも簡単にデータ作成が可能です。

公式サイト：https://originalprint.jp/(https://originalprint.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260611_leather)

Instagram：@originalprint.jp(https://www.instagram.com/originalprint.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260611_leather)

X：@original_print(https://x.com/original_print?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260611_leather)

《運営会社：株式会社イメージ・マジックについて》

1995年の創業以来、「必要なものを必要な分だけ作る」を推進し、オンデマンドプリントに関する各種サービス・ソリューションを展開しているソリューションカンパニー。

雑貨やアパレル製品にオリジナルプリントできる自社ECサイト「オリジナルプリント.jp」のほか、国内最大級のアパレル会社、EC会社や国内外大手メーカーとのビジネス連携も行っており、デザインツールの提供や商品の製造・出荷など各種ソリューション事業の展開を行っている。

SDGsの中でも、ゴール12の「つくる責任つかう責任」を最も貢献できる重点項目としてとらえてESG経営を進め、環境負荷の少ないモノづくりに貢献できる仕組み作りに積極的に取り組んでいる。

会社概要

社名：株式会社イメージ・マジック（東証上場：7793）

代表：山川 誠

資本金：3億4,796万円（2025年12月末現在）

本社：東京都文京区小石川1-3-11 ライジングプラザ後楽園6F

コーポレートサイト：https://imagemagic.jp/(https://imagemagic.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260611_leather)