【船橋市限定】6月限定キャンペーン｜押入れに眠る来場記念グッズ回収キャンペーン｜イベントタオル・記念マグカップ・ノベルティも対象｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

船橋市は、ららぽーとや船橋競馬場をはじめ大型施設やイベント会場が身近にあり、ライブ・スポーツ観戦・展示会などに出かける機会の多いエリアです。そんな船橋市で、「来場でもらった記念グッズが、使われないまま押入れに溜まっている」という声を多くいただきます。

ライブやイベントで手にしたタオル、記念マグカップ、配布されたノベルティ、トートバッグやクリアファイル――その日の記念に持ち帰ったグッズが、押入れやクローゼット、食器棚を長期間占有していませんか？

来場記念グッズは、布・陶器・プラスチック・紙などが混在し、何ゴミとして出せばよいか分かりにくいうえ、思い出やもらい物ゆえに捨てづらいものです。数が増えるほど整理の手が止まり、結局そのまま、というケースも少なくありません。

6月は梅雨で在宅時間が増え、押入れや食器棚の見直しが進む時期。本格的なライブ・イベントシーズンを前に整理したくなるタイミングでもあります。「ノベルティ 処分」「記念グッズ 処分」「イベントタオル 処分」「船橋市 不用品回収」という需要が高まるこの時期に、まるっと本舗が対応します。

不用品回収サービスのまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）は、船橋市限定で「押入れに眠る来場記念グッズ」まとめて回収キャンペーンを実施します。

イベントタオル・記念マグカップ・ノベルティなど、使わなくなった来場記念グッズを含む回収で、6月はパック利用時に合計金額から最大1,000円割引。

その日の思い出を尊重しながら、押入れと食器棚のスペースを取り戻すきっかけを提供するキャンペーンです。

背景と目的

船橋市は、千葉県内でも有数の人口を抱え、商業施設やイベント会場が身近にあるアクティブな街です。ライブ・スポーツ観戦・展示会・お祭りなどに足を運ぶ機会が多いぶん、来場のたびに増える記念グッズやノベルティが家にたまりやすい地域でもあります。

特に

・何枚も増えてしまったイベントタオル・記念Tシャツ・トートバッグ

・食器棚で重なっている記念マグカップ・タンブラー・記念皿

・企業や展示会で配られたクリアファイル・エコバッグ・ノベルティ

は、思い出やもらい物ゆえに手放す決断がつきにくく、押入れ・クローゼット・食器棚を長期間占有し続けます。

6月の梅雨どきは外出が減り、室内の片付けや収納の見直しが進むタイミング。夏のイベントシーズンを前に整理を考える方も増えます。使わなくなった記念グッズをまとめて手放したいというニーズが高まる時期に合わせて、今回のキャンペーンを企画しました。リユース・リサイクルにも配慮して回収します。

キャンペーン概要

キャンペーン名：押入れに眠る来場記念グッズまとめて回収キャンペーン（船橋市限定）

実施期間：2026年6月1日～2026年6月30日

対象条件：定額パックプランをご利用のお客様

割引内容：対象品を含む回収で最大1,000円割引

対象例

・イベントタオル・マフラータオル・記念Tシャツ・トートバッグなど布製グッズ

・記念マグカップ・タンブラー・グラス・記念皿など食器系

・クリアファイル・ボールペン・うちわ・エコバッグ・ステッカーなどノベルティ

・ピンバッジ・記念メダル・キーホルダー・記念盾など記念アイテム

・パンフレット・会報・カタログ・チケット半券など紙もの

備考（合言葉）：事前見積もり時に船橋市キャンペーンとお伝えください。

キャンペーン対応エリア（船橋市全域）

対応地域例

本町・船橋・東船橋・西船・海神・前原・津田沼・新船橋・船橋日大前など船橋市内全域

薬円台・習志野台・田喜野井・三咲・高根台・夏見・芝山・二和東・滝台・宮本・湊町・坪井・北習志野・飯山満など

※上記以外も船橋市全域で対応可能です。船橋市で「不用品回収」「記念グッズ ノベルティ 処分」をお探しの方はお気軽にご相談ください。

来場記念グッズの片付けでよくあるお悩み

・ライブやイベントの来場記念グッズが、使われないまま押入れに溜まっている

・イベントタオルや記念Tシャツが何枚もあって、収納しきれない

・記念マグカップやタンブラーが食器棚を圧迫している

・企業や展示会でもらったノベルティ・クリアファイル・エコバッグが大量にある

・記念グッズは布・陶器・プラ・紙が混在していて、何ゴミか分からない

・思い出があって捨てづらいが、押入れや食器棚を空けたい

・もらい物のノベルティで、捨てるのが気が引ける

・来場記念グッズと他の不用品をまとめて一度に回収してほしい

来場記念グッズでよく出る不用品例

記念タオル・布製グッズ

記念マグカップ・食器系

ノベルティ・配布グッズ

記念・限定アイテム

パンフ・紙もの・その他

回収品目の詳細例

記念タオル・布製グッズ

イベントタオル・マフラータオル・スポーツタオル・記念Tシャツ・トートバッグ・エコバッグ・応援フラッグ など

記念マグカップ・食器系

記念マグカップ・タンブラー・グラス・記念皿・ボトル・水筒・コラボ食器 など

ノベルティ・配布グッズ

クリアファイル・ボールペン・うちわ・扇子・ステッカー・カレンダー・ストラップ・付録グッズ など

記念・限定アイテム

ピンバッジ・記念メダル・キーホルダー・アクリルスタンド・記念盾・トロフィー・コラボフィギュア など

パンフ・紙もの・その他

パンフレット・会報・カタログ・チラシ・チケット半券・ポスター・記念冊子 など

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

・ライブ・イベント・スポーツ観戦の記念グッズが溜まっているご家庭

・イベントタオルや記念Tシャツ・トートバッグを整理したい方

・記念マグカップやタンブラーなど食器系が余っている方

・企業ノベルティ・クリアファイル・エコバッグが大量にある方

・もらい物の記念品で、捨てづらい品に困っている方

・引越し・模様替えで押入れや食器棚を片付けたい方

・船橋市で不用品回収を探している方

・来場記念グッズ以外の不用品もまとめて回収してほしい方

LINEで簡単見積もり！

まるっと本舗ではLINEから写真を送るだけで見積もり相談が可能です。

タオル・マグカップ・ノベルティなど、点数が多くても、押入れや食器棚の様子を写真に撮って送るだけで、そのまま見積もり対応が可能です。

「このノベルティも一緒に出せる？」「もらい物の記念品もまとめて頼める？」というご相談も、そのままLINEで投げてください。

メッセージに船橋市キャンペーン希望の一言を添えてください。見積もりがスムーズになります。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 船橋市のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/funabashishi/

📰 船橋市の対応記事一覧はこちら

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写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)