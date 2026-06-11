『デジモンストーリー タイムストレンジャー』ゲーム本編の冒頭がプレイできる無料体験版配信！「How to Playトレーラー」も公開中！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、2026年7月9日に発売予定のNintendo Switch(TM) 2 /Nintendo Switch(TM)版「デジモンストーリー タイムストレンジャー」において、

製品版にセーブデータが引き継げる無料体験版の配信を開始したことをお知らせいたします。

また、合わせて本作の遊び方がわかる「How to Playトレーラー」も公開いたしました。

無料体験版配信開始！

ゲーム本編冒頭をまるっとプレイできる無料体験版が、Nintendo Switch(TM) 2 /Nintendo Switch(TM)でそれぞれ配信中！

セーブデータは製品版に引継ぎもできるので、発売前に体験版をやりこんで冒険へのスタートダッシュを切ろう！

さらに！本編冒頭クリア後は

デジタルワールド・イリアスのエリア探索と

一部のダンジョンを楽しめる

「セントラルタウン冒険トライアル」が

プレイ可能に！

こちらのモードも是非体験してみてください。

※「セントラルタウン 冒険トライアル」のデータは製品版に引き継ぐことはできません。

※AUTOセーブデータは引継ぎが不可となりますので、ご注意ください。

▼体験版の詳細とダウンロードはコチラ！https://digimonstory-ts.bn-ent.net/product/trial_nsw/

▶公式サイト：https://digimonstory-ts.bn-ent.net(https://digimonstory-ts.bn-ent.net)

▶公式X：https://x.com/Digimon_game(https://x.com/Digimon_game)

How to Playトレーラー公開！

無料体験版の配信に合わせ、How to Playトレーラーを公開！

デジモン公式アンバサダー「テリアモン助手」が、世界観/バトル/デジモンの収集・育成/カスタマイズといったテーマ別に「デジモンストーリー タイムストレンジャー」の遊び方を詳しく紹介してくれています。

このトレーラーを見れば、短い時間で本作のポイントをバッチリ押さえることが可能！

無料体験版をダウンロードして、ADAMASエージェントの一員として冒険に飛び出そう！

URL：https://www.youtube.com/watch?v=HNwM1_sNwx8

Nintendo Switch(TM) 2 版/Nintendo Switch(TM)版予約受付中！

時を超える絆の物語を、その手に。『デジモンストーリー タイムストレンジャー』が遂に

Nintendo Switch(TM) 2 / Nintendo Switch(TM)で登場！

いつでもどこでも、"時空"と"世界"を超える冒険へ！

「超特装版」をはじめとした、多数の特典が付属する豪華なエディションも予約受付中！

詳細は公式サイトをご確認ください。

▶ https://digimonstory-ts.bn-ent.net/product/package_nsw.html

製品概要

「デジモンストーリー」シリーズ最新作！世界崩壊の謎を追う中で、

人間世界と異世界を跨ぐ冒険、450体以上のデジモン収集と育成を楽しめるRPG

▼あらすじ

物語の舞台は日本・東京。

秘密組織のエージェントである主人公は、とある指令によって新宿を調査する中、

未知の生物「デジモン」と出会い、謎の爆発に巻き込まれる。

気がつくと、世界は8年前に戻っていた――

来たる崩壊を阻止すべく、運命を変える任務を遂行せよ。

▼冒険：人間世界と異世界「デジタルワールド・イリアス」を駆け巡る！

▼バトル：戦略的な編成が要となるターン制バトル！

▼育成：育成可能デジモンはシリーズ最多の450体以上！

製品基本情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/2208_1_08484fd0f8c4b0dd5b4f729bd2fa9704.jpg?v=202606111151 ]