eラーニングシステムLearningWareの管理画面に「AIサポートチャット」機能が新登場！

株式会社プロシーズ

株式会社プロシーズ（代表取締役：花田 隆典、以下「プロシーズ」）は、eラーニングシステムLearningWareをご利用の管理者様向けに、AIが質問に即時回答する「AIサポートチャット」機能をリリースいたしました。

本機能により、これまでの有人サポートに加え、AIによる24時間体制でのスピーディーな疑問解消が可能となり、管理者様のシステム運用業務の効率化を強力にサポートします。

機能追加の背景

これまで、LearningWareの操作方法や仕様に関するお問い合わせは、営業時間内の人的リソースによるサポート対応が中心でした。しかし、ご利用いただく管理者様からは「もっと早く質問の回答が欲しい」「初歩的なことでも気軽に質問したい」といったお声を多くいただいており、サポート対応の高速化と顧客満足度の向上が課題となっておりました。

「AIサポートチャット」機能の3つの特長

AIサポートチャット（LWヘルプチャット機能）は、LearningWareの管理画面からいつでも手軽にご利用いただける新しいヘルプ機能です。

1. お問い合わせに対してAIが即時回答

従来の有人サポートとは異なり、営業時間にとらわれず、AIがいつでも即座に回答を提示します。

「こんなことを聞いてもいいのかな」といった心理的ハードルを感じることなく、まるで会話をするように気軽にお問い合わせいただけます。

自己解決までにかかる時間を大幅に短縮し、管理業務のダウンタイムを削減します。

2. 回答と一緒に「参考資料（ヘルプページ）」も提示

管理画面の右下に常駐するチャットアイコンから質問を入力すると、AIの回答テキストとともに、関連するヘルプページへのリンクが「参考資料」として提示されます。

これにより、マニュアルを探す手間が省け、より詳細な情報へスムーズにアクセスできます。

3. 有人サポート（お問い合わせ窓口）へのシームレスな連携

AIの回答で疑問が解消しなかった場合は、チャット画面内からそのまま「サポート窓口へ質問」を選択できます。

メールアドレスと補足情報を入力するだけで簡単にお問い合わせができ、AIとのやり取り履歴も担当者へ共有されるため、スムーズで的確なサポートを受けることが可能です。

ご利用条件

本機能は、各管理者アカウントにつき1日10件まで無料でご利用いただけます。また、AIの特性上、質問内容によっては正確な回答が導き出せない場合がございますが、その際はチャット画面からスムーズに有人サポート窓口へお問い合わせいただくことが可能です。

※本機能の詳細につきましては、こちらのリリース告知ページ(https://www.pro-seeds.com/learningware/news/8470/)もあわせてご確認ください。

今後の展望

プロシーズは今後も、生成AIをはじめとする先端技術を積極的に活用し、LMS（学習管理システム）としての利便性向上を追求してまいります。管理者の運用負荷を軽減し、より本質的な人材育成・教育活動に注力できる環境を提供することで、企業の発展に寄与してまいります。

【LearningWareについて】

利用者累計400万人超のeラーニングシステム。安心のサポート体制で使いやすさにも定評があり、多言語対応、マルチデバイス対応など、多岐にわたったサービスでお客様のご要望にお応えします。充実したセキュリティ対策と大規模な運用実績により、大手企業や官公庁からも高い評価を頂いています。

詳細：https://www.pro-seeds.com/learningware/

当リリースに関するお問合せ先

株式会社プロシーズ ラーニングパートナー第一事業部

TEL：03-6400-0507

株式会社プロシーズ概要

学習効果を最大化するeラーニングを追求するプロフェッショナル企業です。4,200社以上の導入実績、4,000,000人以上の利用実績があります。

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住所：〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10番25号 第2池上ビル1階

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