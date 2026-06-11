コスパ抜群！お値打ちなキャップに高品質な刺繍をして製作したオリジナルキャップは、各種ユニフォームや物販品・ノベルティなど様々なシーンで大活躍！！

コスパ抜群な『オリジナルキャップ』をオーダーできる専用webページを開設

株式会社 ＫＩＬＡＭＥＫ

株式会社KILAMEK（東京都新宿区）が運営する、アパレルグッズのオリジナル名入れプリント専門サイト【キラメックアパレル】内に、スタッフウェア・ユニフォームや、物販品・ノベルティなど、様々な用途で活用できる、コスパ抜群なオリジナルキャップをオーダー製作できる専用webページを開設いたしました。

アパレルグッズの中でも相対的に安価なキャップに、お好みのロゴやイラストを刺繍・印刷して作ったオリジナルキャップは、見た目のクオリティも高くてお財布にもやさしい！飲食店やイベント、サークル・クラブ活動などのユニフォームをはじめ、キャンペーン用のノベルティグッズ・アーティストやキャラクターのオフィシャル物販品など、おしゃれ＆豪華で存在感抜群のオリジナルキャップは、様々なシーンで活躍すること間違いなしです。

【コスパ抜群なキャップをオリジナル作成！最小5個～製作可能。】特設ページ

https://www.kilamek-apparel.com/user_data/feature/cost_performance_cap(https://www.kilamek-apparel.com/user_data/feature/cost_performance_cap?utm_source=pressrelease&utm_campaign=cost_performance_cap)

『オリジナルキャップ』を製作する9つのメリット

1.コストパフォーマンスに優れている

オリジナルウェアの中でもキャップは商品自体の価格が、比較的安価なため、低予算で製作することができます。小ロット製作もしやすく、限られた予算の中でオリジナルウェアを安価に作りたいという方におすすめです。

2.チームや団体の一体感を高めることができる

店舗・企業・団体・組織などのメンバー全員が、同じデザインのオリジナルキャップを着用することで、所属意識・仲間意識が強くなり、連帯感が生まれます。メンバー同士の結束力が向上するうえに、見た目も統一されるので、第三者からも一つの集団として認識してもらいやすくなります。

3.ファッションアイテムとして幅広い層に受け入れられる

キャップは性別や年齢を問わず誰でも気軽に使用することができるファッションアイテムです。カジュアルスタイルはもちろん、アウトドアやスポーツスタイルなど、様々なファッションスタイルにマッチします。アクセントとしてさりげなく活用すれば、おしゃれ度もワンランクアップします。

4.実用性が高く長期間使用されやすい

キャップはファッションアイテムとして人気が高い商品ですが、本来の「頭部への直射日光を遮断する日除け」としての役割を発揮し、紫外線対策や熱中症対策などの、実用性が高いアイテムとしても活用できるため、長期間使用してもらうことができます。

5.ブランドイメージを強化できる

企業やショップがオリジナルキャップを製作することで、会社・店舗・ブランドなどの世界観を表現する手段の一つとして有効です。刺繍で使用する糸の色や、ロゴ配置などを工夫することで、ブランドらしさを伝える重要なツールになります。

6.イベント会場でスタッフを識別しやすい

各種イベントで運営スタッフが着用するユニフォームとして、オリジナルキャップを使用することで、来場者がスタッフを遠方からでも見つけやすくなり、会場運営がスムーズになります。また、お揃いのキャップを身に着けた、スタッフ同士の結束力も向上します。

7.写真やSNSでの拡散効果が高い

デザイン性が高くて、おしゃれなオリジナルキャップは、SNSを投稿する際にアクセントになります。

イベント参加者やファンが、キャップを被った写真やキャップ単体の写真を投稿することで、自然な口コミ効果やSNS上で認知拡大につながります。

8.販売グッズとして収益化できる

アーティスト・スポーツチーム・ブランド・キャラクターなどのオリジナルキャップは、物販品としても人気が高いため、販売することで大切な収益源の一つになります。Tシャツよりも比較的サイズ展開が少なく、場所も取らないので在庫管理しやすい点も魅力です。

9.記念品として思い出を形に残せる

イベント名・開催日・記念日などをデザインに取り入れることで、オリジナルキャップは大切な思い出を形にした記念品になります。店舗や会社の周年記念や学校の卒業・創立記念などの用途としてもオリジナルキャップは人気です。

『オリジナルキャップ』の活用方法や活躍するシーン

- スポーツチームのチームキャップ野球、サッカー、バスケットボールなどのスポーツチームでチームキャップとして活用することができます。チームのメンバーが練習時や移動時に着用したり、応援用グッズとして販売することも可能です。- イベントスタッフ用のユニフォーム音楽フェス・マラソン大会・地域のお祭り・展示会などの運営スタッフが着用するユニフォームとしてオリジナルキャップは最適です。来場者がスタッフを見つけやすくなり、運営側も案内や誘導がスムーズになります。- アーティストやライブイベントの公式物販グッズアーティストやバンドのオフィシャルグッズとしてライブ会場やwebサイトで販売することができます。オリジナルキャップは実用性も高く、気軽に購入できるため、ツアーグッズやフェス限定グッズの中でもTシャツと並ぶ定番の人気アイテムです。- 学校の体育祭・文化祭オリジナルキャップは、体育祭・文化祭・クラブ活動などの学校行事でも使用されることが多いアイテムです。メンバー全員がお揃いのデザインのオリジナルキャップを着用することで、クラスやチームの連帯感が高まります。- ショップスタッフが着用するユニフォーム（制服）カフェやベーカリー、フラワーショップなどのスタッフユニフォームとしてもオリジナルキャップはとても人気です。デザインやカラーを統一したオリジナルキャップをスタッフ全員が着用することで、店内の雰囲気も統一され店舗・ブランドの認知向上にも役立ちます。- 地域団体や自治会活動清掃活動、地域のスポーツ大会、町内会イベント、観光案内ボランティアなど、地域イベントや自治会活動でボランティアスタッフや参加者がお揃いのオリジナルキャップを着用することで、メンバー同士の一体感を高め、活動の認知度向上にも繋がります。- インフルエンサーやYouTuberの公式オリジナルグッズチャンネルロゴや、キャラクターの刺繍が入ったオリジナルキャップは、インフルエンサーやYouTuberの個人ブランドのグッズとしても人気です。オリジナルキャップを販売することで、チャンネル登録者や有料会員といったフォロワーとの絆を深めるだけでなく、収益化にも繋がります。

『オリジナルキャップ』にぴったりな商品をピックアップ

【キラメックアパレル】で取り扱っている商品の中から、高品質でコスパが良い、オリジナルキャップ製作に最適な商品をピックアップしてご紹介いたします。

ベージュデフレCAP

価格：\643～ (税込)

最小ロット：5個～

コットンとポリエステルの混紡素材でマットな質感。スタンダードな形状で使い勝手も抜群です。イベント等のスタッフユニフォームに人気です。

[商品の詳細(https://www.kilamek-apparel.com/products/detail/559?utm_source=pressrelease&utm_campaign=cost_performance_cap)]

ホワイトコットン ツイル ロー キャップ

価格：\800～ (税込)

最小ロット：5個～

アメリカンテイストでフォルムが浅めな王道のキャップ。上質なコットンツイル素材を使用し、カラーバリエーションも豊富です。

[商品の詳細(https://www.kilamek-apparel.com/products/detail/153?utm_source=pressrelease&utm_campaign=cost_performance_cap)]

レッド×ネイビーOTTOキャップ

価格：\1,122～ (税込)

最小ロット：5個～

アメリカンブランドOTTO社製のフラットバイザーキャップ。ウールブレンド生地で被り心地も抜群です。

[商品の詳細(https://www.kilamek-apparel.com/products/detail/2705?utm_source=pressrelease&utm_campaign=cost_performance_cap)]

ライトブルーデニム ベースボールキャップ

価格：\831～ (税込)

最小ロット：5個～

ニューヨーク発祥の人気ヘッドウェアブランド『ニューハッタン』によるベーシックで流行り廃りのない6パネル仕様のデニムキャップです。

[商品の詳細(https://www.kilamek-apparel.com/products/detail/1391?utm_source=pressrelease&utm_campaign=cost_performance_cap)]

その他、オリジナルキャップ製作にぴったりな商品をピックアップした「おすすめアイテム10選」は以下のリンクよりご覧いただけます。

オリジナルキャップ製作:おすすめアイテム10選

https://www.kilamek-apparel.com/user_data/feature/cost_performance_cap#recommend-items(https://www.kilamek-apparel.com/user_data/feature/cost_performance_cap?utm_source=pressrelease&utm_campaign=cost_performance_cap#recommend-items)

『オリジナルキャップ』におすすめのプリント方法

- 高級感のある刺繍が品質を格上げ！- シルク印刷なら、特色指定も可能です。

※キャップへはインクジェット印刷は不可となります。

シルクスクリーンプリント

アパレルアイテムのプリントに使われることが多い、比較的耐久性に優れた、シルクスクリーンプリントと呼ばれる単色印刷方法です。プリントの発色がよく、生地色の影響を受けません。複数の版で重ねて印刷することで多色プリントも可能です。

※1～4色単色でのロット製作に向いています。

転写印刷

転写印刷（転写プリント）は商品に印刷したいデザインを、あらかじめ別の媒体（転写紙やフィルムなど）に印刷し、そのデザインを印刷対象の商品に転写する方法です。直接対象物に印刷する「直接印刷」とは異なり、形状が複雑なものや、特殊な素材にも鮮明に印刷できます。フルカラーやグラデーション、複雑な絵柄の再現にも適しています。

※フルカラー・小ロットで短納期が可能です。

刺繍

商品に直接刺繍名入れを行います。頑丈で剝がれにくい名入れ方法ということもあり、ハードな現場環境で使用される作業着や、頻繁に洗濯が必要なユニフォームに使用されることが多いです。刺繍に使用する色数・刺繍の大きさ・刺繍を入れる商品の数によって価格が変動します。

※立体感・高級感がある見た目に仕上がります。

その他のプリント方法については、以下のURLよりご確認いただけます。

■プリント・加工の種類

https://www.kilamek-apparel.com/user_data/print(https://www.kilamek-apparel.com/user_data/print?utm_source=pressrelease&utm_campaign=cost_performance_cap)

KILAMEKの強みである

【スピード対応／専任スタッフによる提案力／柔軟な製作体制】に

より一層磨きをかけて、お客様の用途に応じ、安心してオリジナルのキャップを製作していただけるように全力でサポートいたします。

【コスパ抜群なキャップをオリジナル作成！最小5個～製作可能。】特設ページ

https://www.kilamek-apparel.com/user_data/feature/cost_performance_cap(https://www.kilamek-apparel.com/user_data/feature/cost_performance_cap?utm_source=pressrelease&utm_campaign=cost_performance_cap)

【キラメックアパレル】HP

https://www.kilamek-apparel.com/(https://www.kilamek-apparel.com/?utm_source=pressrelease&utm_campaign=cost_performance_cap)

◆ 会社情報

株式会社KILAMEK

URL：https://www.xn--ncke3d3fqb.com/form/contact/(https://www.xn--ncke3d3fqb.com/form/contact/?utm_source=pressrelease&utm_campaign=cost_performance_cap)

MAIL：t.taguchi@kilamek.co.jp

TEL：03-3350-8215