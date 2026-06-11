週刊文春6月18日号（６月11日発売）の表紙が「キング・オブ・ポップ」マイケル・ジャクソンに！

株式会社文藝春秋

株式会社文藝春秋は、「キング・オブ・ポップ」と呼ばれ全世界で愛されたマイケル・ジャクソンが表紙を飾る『週刊文春』を6月11日に発売します。

これはアメリカとヨーロッパ等で既に公開され、大ヒットを記録している映画『Michael／マイケル』の日本公開（6月12日）にあわせてご用意した特別企画です。2009年に50歳でこの世を去った後も圧倒的な存在感を発揮するスーパースターを描いたのは、装丁家の鈴木千佳子さんです。

「絵にある『星のようなもの』は、あるひとりの輝きが、誰かを励ましてくれる、そんな『ひとつの光』のような気分で描きました。スター性としての星や、ステージの光といった、いろんな意味を重ねました」（鈴木さん）

6月4日には映画『Michael／マイケル』を特集した『週刊文春CINEMA』（特別付録：ブックインブック8ページ付）が発売され、マイケル・ジャクソンの魅力を余すところなくお伝えした文春CINEMAオンラインも公開されています。

『週刊文春CINEMA』の目玉はトリビュート特別・グラビア企画「りくりゅうペア×マイケル」。ミラノ・コルティナ冬季五輪で金メダルを獲得し、先ごろ現役を引退した三浦璃来さん木原龍一さんの「りくりゅうペア」が、マイケルをイメージしたグラビア撮影に臨みました。

週刊文春CINEMAオンライン(https://bunshun.jp/feature/shukan-bunshun-cinema#goog_rewarded)では『週刊文春CINEMA』の発売にあわせ、6月4日より映画『Michael／マイケル』がサイトジャック！ 鈴木おさむ氏が語る「『SMAP×SMAP』にマイケルを呼んだ舞台ウラ」など誌面では読むことができないマイケル・ジャクソンに関するオリジナルコンテンツも掲載します。

書誌情報

書 名：『週刊文春』2026年6月18日号

発売日：2026年6月11日（木）

出版社：文藝春秋

定価・価格：紙版550円（税込） 電子版520円（税込）

▽文春CINEMAオンライン

https://bunshun.jp/feature/shukan-bunshun-cinema

▽週刊文春電子版

https://bunshun.jp/denshiban