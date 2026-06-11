～五感を研ぎ澄ます瞬間を重ね、一生ものの素肌美へ～　SHISEIDO フューチャーソリューション LX POPUPイベント はなれ　東京ミッドタウン日比谷にて 2026年6月12日（金）より開催

株式会社資生堂

ブランドミューズを務める森星さん

桜田通さん、篠原ともえさん、マドモアゼル・ユリアさん、黒田知永子さん、原沙知絵さんらが来場

世界90の国と地域で展開している「SHISEIDO」の最高峰シリーズ 「フューチャーソリューション LX」が、POPUPイベントを2026年6月12日（金）～6月14日（日）の期間、東京ミッドタウン日比谷にて開催します。これに先駆けて11日、お披露目会を開催し同ブランドのミューズとしてキービジュアルにも出演する森星さんが登場。また、日頃よりフューチャーソリューション LXを愛用いただいているモデルで俳優の桜田通さんをはじめ、多くのゲストにご来場いただき、ひと足さきに特別な空間をご体験いただきました。

※来場ゲスト（敬称略）：森星、桜田通、篠原ともえ、マドモアゼル・ユリア、黒田知永子、原沙知絵

＜SHISEIDO フューチャーソリューション LX POPUPイベント概要＞

開催期間：2026年6月12日（金）-6月14日（日）11:00-20:00

開催場所：東京都千代田区有楽町1丁目1-2 東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場

入場：無料／予約可 （詳細はこちらhttps://brand.shiseido.co.jp/lx-event-hanare.html?rt_pr=trv13）

フューチャーソリューション LXは「日本発の美意識を世界に」という考え方のもと、エイジングケア※1の先にある、感性に根差し時間とともに進化し続ける美を提案しています。この度、一つのものを多用な用途で活用し、長く大切にするという日本の文化「一物多用」の考えを取り入れ、同じアイテムでも目的を変えてマルチに使用できる商品設計をとる、フューチャーソリューションLXならではの発想で、移動型POPUP「フューチャーソリュ―ション LX はなれ」 をローンチしました。初回として、東京ミッドタウン日比谷にてPOPUPイベントを開催します。（今後、日本全国を順次巡回予定）

会場では、SHISEIDO最高峰シリーズの「フューチャーソリューションLX」を使った、五感を刺激するひとときを体験いただけます。また、製品をご体験いただいた方に、ご自宅でゆったりとLXのスキンケアを体感いただけるスキンケサンプルを進呈します。

※1年齢に応じたうるおいケア

■コメント：森星さん（SHISEIDOブランドミューズ）

SHISEIDOフューチャーソリューション LXは、日本の美意識が詰まったブランドです。日本発のラグジュアリーコスメとして、私もこの製品を通して心の豊かさや日本の四季の移ろいを今まで以上に感じられるようになりました。モダンでミニマルな空間に和の要素も加わって、「一物多用」の精神を体現した空間です。ぜひ皆さまも、体験しに来てください。

【移動型POPUP フューチャーソリューション LX はなれ について】

この移動型POPUP「フューチャーソリュ―ション LX はなれ」のコンセプトは、SHISEIDOが提案する日本の美意識の結晶です。洗練された空間で、肌に触れる瞬間の感覚を研ぎ澄まし、香りの余韻に浸り、光と影の揺らぎから季節の移ろいに気づくーーあらゆる体験が新たな感動になり、日常に高鳴りをもたらします。訪れた場所の風土や季節と呼応しながら、豊かな美しさをお届けします。

デジタル化が加速し、忙しさが募る現代において、人々は情報の豊かさと引き換えに、身体的、感覚的な体験の機会を失いつつあります。フューチャーソリューション LXは本物の素材の手触り、季節の香り、光と影、それに気づく余白と、その感動を分かち合える場を通じて、フューチャーソリューション LXの魅力を日本全国に発信していきます。（今後、日本全国を順次巡回予定）

【体験について】

●フューチャーソリューション LX肌体験

フューチャーソリューション LXアイテムの香りを、ゆったりとした深呼吸で心地よくお楽しみいただきながら、なめらかで贅沢なテクスチャーをお手元でご体験いただけます。

※体験時間は約15分です。当日受付にてご案内をさせていただきます

※混雑の場合は整理券にてご対応をさせていただきます

●イベント期間限定肌測定

ご希望の方にイベント期間だけの特別な肌測定を体験していただけます。

※測定時には頬のファンデーションを落とさせていただきます。

※会場にメイク用品の準備はございません。

※雨天時は実施を中止させていただきます。

【イベント限定特典】

フューチャーソリューションLX肌体験後、指定の3つのハッシュタグ〈#フューチャーソリューションLX/#はなれ/#一生ものの素肌美〉をつけて、会場にてSNS投稿をしてくださったお客さまには、「エクストラ リッチ クレンジングフォーム」「コンセントレイティッド ブライトニングソフナー」「トータル プロテクティブ クリーム」「トータルRクリーム ソフト」のサンプル（1日分）を進呈します。

※お一人さま1点まで。なくなり次第終了します。

【フューチャーソリューション LX】

フューチャーソリューション LXは、SHISEIDOの最高峰シリーズとして、スキンケア、ベースメイクを展開しています。2024年には先端のサイエンステクノロジーを搭載しさらに進化しました。

季節や自然の刻々とした移ろいを繊細な感覚で受け止め、肌で実感する。そんな人間の原点を見つめ、資生堂の100年以上の植物研究と40年以上の皮膚科学研究の融合からたどりついた先端のサイエンスによって、時を経るごとに輝く、本物の美しさを提供します。

心地よい香りと、とろけるようなテクスチャーで心地よく五感を満たしながら、ハリと輝きのあふれる肌へ導き「年齢を重ねるごとに美しくあり続ける肌」を目指します。

〈26年キービジュアル〉

■SHISEIDOオフィシャルサイト

https://brand.shiseido.co.jp/future-solution-lx.html?rt_pr=trv13

■SHISEIDO JAPAN公式Instagram

https://www.instagram.com/shiseido_japan/

■SHISEIDO JAPAN公式X

https://twitter.com/SHISEIDO_brand

■イベント情報

https://brand.shiseido.co.jp/lx-event-hanare.html?rt_pr=trv13