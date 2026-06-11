コールマン、日本ライフセービング協会とオフィシャルサポーター契約を締結

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社 コールマン事業部

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社コールマン事業部（本社：東京都港区、社長：中里豊、以下 コールマン）は、公益財団法人 日本ライフセービング協会（以下 JLA、東京都港区、理事長：入谷拓哉）とオフィシャルサポーター契約を締結しました。

本サポーター契約のもと、コールマンは過酷な環境で活動するプロフェッショナルにも信頼される製品力を活かし、近年深刻化する酷暑下において監視・救助活動を行うライフセーバーの熱中症対策を強化してまいります。

今後も、アウトドアを楽しむすべての人に加え、自然の中で責任ある役割を担うプロフェッショナルの現場にも寄り添うブランドとして、製品とパートナーシップを通じた社会貢献に取り組んでまいります。

■支援内容

本取り組みでは、夏季の厳しい暑熱環境下における体力消耗やパフォーマンス低下を防ぎ、ライフセーバーが酷暑下でも安定した活動を維持できるよう、実績ある遮熱技術・保冷アイテムを監視拠点に導入します。

なお、本年度は湘南地域におけるテストケースとして実証を行い、運用面や有効性の検証を進めてまいります。今後は、検証結果を踏まえながら、全国の都道府県協会および加盟クラブへの展開も視野に入れています。

■拠点エリア

湘南片瀬西浜海岸、サザンビーチちがさき海岸、湘南ひらつかビーチパーク

■導入アイテム

「パーティーシェードライト/300+」

紫外線（UV）を99.99％以上カットし、日光を90％以上ブロックする、コールマン独自の遮光技術「ダークルームテクノロジー」を搭載したアイテムです。極めて高い遮光性により、シェード下の温度上昇を効果的に抑制します。

直射日光を避けることで、ライフセーバーの監視中・待機中の身体的負担を軽減します。

・「熱中症ゼロへ」とは

熱中症にかかる方を減らし、亡くなってしまう方をゼロにすることを目指すプロジェクトです。木陰のような涼しさを追及したコールマンのダークルームテクノロジーは、2025年度より「熱中症ゼロへ」プロジェクトに参加しています。

公式サイト：https://www.netsuzero.jp/

「テイク6」、「テイク9」

レジャーシーンのみならずスポーツシーンまで活用の幅を広げている、コールマンの定番ミニハードクーラーを、パーソナルクーラーボックスとして導入します。

エネルギーチャージの軽食はもちろんアイシング用資材の保冷にも活用でき、適切な水分・体温管理をサポート。迅速な救助活動に備え、現場での万全な準備と対応を支えます。

「真空断熱スポーツボトル/1.8L」

内びんの表面に、酸やアルカリに強いセラミック塗膜加工を施しており、スポーツドリンクにも対応。金属臭を感じにくく、直飲みでも快適な飲み心地を実現しています。また、真空断熱構造による高い保冷力により、炎天下でも冷たさをキープ。ワンタッチオープン仕様で、迅速な判断と行動が求められるプロフェッショナルの現場においても、スムーズな水分補給を可能にします。大容量の1.8Lサイズは、頻繁な補充が難しい状況下でも安定したコンディション維持を支えます。

■大会・イベントでの連携

「全日本ライフセービング選手権」への協賛に加え、「ふじさわLIFE FEST」にも連携。来場者に快適なアウトドアギア体験の場を提供します。

・第52回全日本ライフセービング選手権大会（開催予定）

開催日程：2026年10月10日(金)～12日(日)

開催場所：片瀬西浜海岸（神奈川県藤沢市）

競技種目：ライフセービングオーシャン・ビーチ競技種目

■公益財団法人 日本ライフセービング協会

海岸やプールをはじめとする全国の水辺の環境保全、安全指導、監視・救助等を行うライフセービングの普及および発展に関する事業を行い、国民の安全かつ快適な水辺の利用に寄与することを目的としている団体です。

https://jla-lifesaving.or.jp/

リリース本文は以下のURLよりご覧ください。

http://www.coleman.co.jp/wp-content/uploads/2026/06/2026-Coleman-Lifesaving.pdf

■ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社

・職務執行者：ショーン・チャールズ・ベックストローム、中里豊（社長）

・従業員数：371名 ※直雇用のみ（2025年12月31日現在）

・住所：〒108-0023 東京都港区芝浦4-9-25 芝浦スクエアビル

1976年より、コールマン各種製品の企画・製造、輸入および国内販売を行っています。

■コールマンHP：http://www.coleman.co.jp/(http://www.coleman.co.jp/)

・YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/user/ColemanJAPANtv

・X（旧Twitter）https://x.com/Coleman_Japan?s=20

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・インスタグラム https://instagram.com/coleman_japan/