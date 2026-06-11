【TGC 新潟 2026】追加情報解禁！茅島みずき、池田匡志、王林、ゴリエ、JOY、八村倫太郎らが決定！さらに、新潟県出身の西山茉希は約10年ぶりにTGCに登場！

株式会社W TOKYO

東京ガールズコレクション実行委員会（企画/制作：株式会社W TOKYO）は、2026年7月18（土）に朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター（新潟市中央区万代島6-1）にて、『NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、NAMICS presents TGC 新潟 2026）を開催いたします。この度、追加情報が決定しましたのでお知らせします。

■大注目の超豪華出演者第5弾解禁！茅島みずき、池田匡志、王林、ゴリエ、JOY、八村倫太郎らが決定！さらに、新潟県出身の西山茉希は約10年ぶりにTGCに登場！

超豪華出演者第5弾解禁！ゲストモデルに、透明感あふれる洗練された“女神級”のビジュアルで、女子高生のためのNo. 1メディア『Seventeen』専属モデルとしても活躍する入江美沙希、数々のCM出演に加え、昨年2025年に放送されたABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』出演で話題を呼んだ茅島みずき、さらに、モデルには新潟市を拠点とするアイドルグループNGT48から、NST新潟総合テレビの番組『潟ちゅーぶ』（毎週土曜 午前11:20～放送・配信あり）でお馴染みの大塚七海の出演が決定！

そして、ゲストには、2021年に俳優デビュー後、2023年に出演したスーパー戦隊シリーズ『王様戦隊キングオージャー』で注目を集めると、現在放送中のドラマ『share』でW主演を務め、今年2026年10月放送予定のドラマ『俺たちの箱根駅伝』の出演も控える池田匡志、国民的タレントとして人気を集める王林、2000年代に放送されたフジテレビ系バラエティ番組『ワンナイR＆R』から誕生し、チアリーダー姿で披露するキレのある「ペコリダンス」で社会現象を巻き起こしたほか、2021年にはSNSをきっかけに再ブレイクを果たし、現在もなお幅広い世代から愛され続けているゴリエと、タレントとしてバラエティ番組などで幅広く活躍し、新潟県では大塚七海と一緒にNST新潟総合テレビの番組『潟ちゅーぶ』で新潟の個性的過ぎるお店や街に伝わる都市伝説、街に有名人などを体当たりで調査するMCを務め、2021年には『第11回イクメンオブザイヤー2021（芸能部門）』を受賞し、パパタレントとしても活動しているJOY、そして、新潟県出身のモデル・タレントで2児の母としても知られ、飾らない人柄やライフスタイルがSNSを中心に支持を集めるほか、現在はバラエティ番組出演など幅広い分野で活躍しており、TGCには約10年ぶりの出演となる西山茉希、ダンス＆ボーカルグループWATWINGのメンバーとして活動する傍ら、2026年6月14日（日）に最終回を迎える日曜劇場『GIFT』への出演や2026年9 月公開予定の映画『ホーム スイート ホーム』への出演も決定している八村倫太郎が登場します！

■初開催のTGC新潟を彩る全ブランドラインアップ発表(ハート)今年開業30周年を迎える、新潟を代表する人気ファッションビル「BILLBOARD PLACE」のステージも決定！

一人ひとりのお客様にとっての“一番”に出会える施設でありたいという想いのもと、「オンリーワン」「ザ・ファースト」「フラッグシップ」の“3つの1”を理念に掲げ、今年2026年10月に開業30周年を迎える新潟市中心部・万代シテイを代表する人気ファッションビル「BILLBOARD PLACE」のステージが決定！BILLBOARD PLACEに店舗を構えるブランドから、1986年の創業以来、洋服を中心に、カルチャーやアートなど自分たちが本当に良いと思うものをセレクトし、積極的に楽しむ生活体験者＝フリークとして、豊かなライフスタイルの楽しみ方をリアルに提案するセレクトショップFREAK'S STORE（フリークスストア）と、世代やスタイルを問わず、定番から、その時代を映す物まで、ジェンダーやジャンルをMIXしたアイテムを、新潟県内を中心に展開するセレクトショップで、TGC初登場となるIntention Line. B.P. Store（インテンションライン ビー.ピー.ストア）、そして、「枠にとらわれずに生きよう」をコンセプトに、着心地の良さと個性あるデザインを両立させたカジュアルスタイルを提案し、今年でブランド15周年を迎えたUngrid（アングリッド）の３ブランドが集結します！

さらに、アメリカ、ヨーロッパなどから厳選した本格的なファッション&トレンドアイテムを毎日入荷し、古着の街・高円寺をはじめ、札幌、横浜、池袋、名古屋、大阪、福岡など、全国で展開するヴィンテージ＆オリジナル、インポートクローズ専門店GRAPEFRUIT MOON（グレープフルーツムーン）、より豊かで充実したライフスタイルを目指して手軽にトレンドかつベーシックな着回せるアイテムを提供するmoment+（モーメントプラス）、最新のトレンドからクラシックなアイテムまで、お客様の個性やライフスタイルに合わせた幅広い商品を展開し、売上30億円を突破するなど急成長を遂げている次世代型セレクトショップOutfitter lab（アウトフィッターラボ）、先進的なGirlyと品のある色っぽさを組み合わせた次世代のネオガーリーを提案し、時代をリードした都会的でシンプルなデザインに、大人の遊び心あるディテールをプラスしたアイテム展開をするREDYAZEL（レディアゼル）、“Makes Me Change”SKATER、SURF CULTUREをベースにHEALTHYな身体を引き立てるオーセンティックな素材のTEEとDENIM、そしてPEACEFULでTIMELESS、DAILYなORIGINAL BRAND 、RODEO CROWNS WIDE BOWL（ロデオ クラウンズ ワイド ボウル）、新潟に本社を構え、時代のトレンドを取り入れながら“可愛くなりたい”という想いを自由に楽しめるアイテムを展開し、TGC初登場となるsugar nine（シュガーナイン）、ドラマやアニメ、ファッション、音楽と縦横無尽に展開するブランドThe Escape（ジ エスケープ）の計10ブランドが登場します！

新潟ゆかりのブランドから人気ブランドまでが集う、TGCを象徴するファッションショーにご期待ください！

■「TGC teen」と「今日、好きになりました。」のスペシャルコラボレーションステージが決定！

TGCがプロデュースする“令和teen”のためのガールズフェスタ「TGC teen」と、開局10周年を迎えたABEMAの大人気恋愛番組で、リアルで等身大な、本気の“恋”と“青春”を追いかける「今日、好きになりました。」シリーズのスペシャルコラボレーションステージが決定！ティーンに絶大な人気を誇る「今日、好きになりました。」出演メンバーが、初開催となるTGC新潟のランウェイに登場します！今回もどのメンバーが登場するのかは当日のお楽しみ(ハート)お見逃しなく！

「TGC新潟」から、“次の輝き”へ。新潟からはじまる新たな未来の一歩に、ぜひご期待ください。

NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要

全てリリース配信時の情報となります。今後、イベント内容の変更が生じる可能性がございます。

イベント名称：NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION

（略称：NAMICS presents TGC 新潟 2026）

開催日時：2026年7月18日（土） 開場12:30 開演14:00 終演19:00（予定）

会場：朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター（〒950-0078 新潟市中央区万代島6-1）

公式サイト：https://tgc.girlswalker.com/niigata/2026/

チケット：完売御礼

【チケットに関する問い合わせ先】

ローソンチケット：https://faq.l-tike.com/

ブランド：FREAK'S STORE、GRAPEFRUIT MOON、Intention Line. B.P. Store、moment+、Outfitter lab、REDYAZEL、RODEO CROWNS WIDE BOWL、sugar nine、The Escape、Ungrid ※アルファベット順

ゲストモデル：青島心、嵐莉菜、有坂心花、安斉星来、稲垣姫菜、入江美沙希、小國舞羽、葛西杏也菜、梶原叶渚、加藤ナナ、茅島みずき、 川口ゆりな、川床明日香、河村ここあ、北里琉、小林由依、雑賀サクラ、さくら、佐々木満音、白河れい、田鍋梨々花、鶴嶋乃愛、なえなの、長浜広奈、なごみ、那須ほほみ、希空、星乃夢奈、本田紗来、MINAMI、向井怜衣、ゆい小池（ゆいちゃみ）、米澤りあ、莉子、りんか 他 ※50音順

モデル：大塚七海（NGT48）、高倉萌香、中川紅葉、東村芽依、藤田みあ、宮本李菜 他 ※50音順

ゲスト：池田匡志、王林、柏木由紀、北原里英、駒木根葵汰、ゴリエ、JOY、鈴陽向（WILD BLUE）、寺田心、とうあ、豊田裕大、夏生大湖、西山茉希、八村倫太郎（WATWING）、樋口幸平、増子敦貴（GENIC）、松本怜生、南りほ、村重杏奈、MON7A、山下幸輝（WILD BLUE） 他 ※50音順

メインアーティスト：Gyubin、しなこ、SOTA HANAMURA（from Da-iCE）、Dream Ami、マルシィ、WILD BLUE、ONE OR EIGHT 他 ※50音順

MC：ウエンツ瑛士、影山優佳 ※50音順

ステージ内容：ファッションショー、アーティストライブ、パートナーステージ、パートナーブース 他

主催：東京ガールズコレクション実行委員会

共催：新潟県、新潟市

プラチナパートナー：ナミックス株式会社

パートナー：NSGカレッジリーグ、三幸製菓株式会社、株式会社NTTドコモ、イオンフィナンシャルサービス株式会社、株式会社フォーミュレーションI.T.S.、トキエア、亀田製菓株式会社、株式会社ブルボン、東北電力株式会社、アルファスグループ、ＪＡグループ新潟、株式会社ジョイフル恵利、新潟交通株式会社 他 ※ランク別、50音順

メディアパートナー：株式会社NST新潟総合テレビ

特別協力：株式会社第四北越銀行、株式会社新潟日報社

公式メディア：girlswalker

企画/制作：株式会社W TOKYO

■東京ガールズコレクションとは・・・

「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8月から年2回開催。モデル、タレント、アーティスト、動画クリエイター等のトップインフルエンサーが一堂に会する認知度94％を誇る史上最大級のファッションフェスタ。リアルとオンラインを通じた総体感人数はのべ約800万人を超え、多種多様なパートナーとTGCを掛け合わせることによりファッションショーという枠組みを超えコンテンツ開発やブランディングの“ラボラトリー”機能を担うブランディングプラットフォームへと発展。その発信力を活かし、国際連合、政府、官公庁と連携し、SDGs推進・地方創生など、変わり続ける社会課題を若年層へ伝える架け橋としての役割を担う。

■TGC地方創生プロジェクトとは・・・

TGCは前身である「地域産業活性化プロジェクト」として、2009年3月の『内閣官房 地域の元気再生事業～福井県鯖江市 眼鏡～』を皮切りに、日本各地の地域産業を活性化させることを目的に、TGC（東京開催）会場内におけるプロモーションブースやステージ展開の他、名古屋、沖縄、福島など地方都市でのTGC開催を実施しました。そして2015年、TGCのプラットフォームを活用し、地域の魅力や産業を全国へ向けて発信するだけでなく、“東京の最先端”を体験・経験できる機会を提供することこそTGCならではの地方創生という理念のもと、「TGC地方創生プロジェクト」を発足。同年に福岡県北九州市にて開催をしたTGC 北九州 2015を皮切りに、北陸地方初の富山、中国地方初の広島に続き、静岡、熊本、関西地方初の和歌山、四国初の松山、 香川、そして新潟へと年々開催地を広げております。今後も、TGCを通じて地方都市の魅力を発信していきます。

LINE：@TGC_LINE / X：@TGCnews / Instagram：@tgc_staff / Threads：@tgc_staff / TikTok：@TGC__official

ハッシュタグ：#TGC新潟 / YouTube：https://www.youtube.com/user/girlsTV(https://www.youtube.com/user/girlsTV)