AI機能搭載有機ELゲーミングモニターを本日発売、44.5インチ5K2K／39インチ5K2K／31.5インチ4Kの3モデル展開

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：孫 成周（ソン・ソンジュウ） 本社：東京都中央区）は、AI機能を備えた有機ELゲーミングモニターとして、高輝度技術「マイクロレンズアレイ（MLA）」による有機ELパネルを採用した44.5インチ5K2K解像度のLG UltraGear evo AI「45GX950B-B」、LG最新の有機ELパネル（タンデムOLED）を採用した39インチ5K2K解像度のLG UltraGear evo AI「39GX950B-BAJP」と31.5インチ4K解像度のLG UltraGear AI「32GX870B-B」の計3モデルを、本日2026年6月11日（木）より順次発売します。

また、当社が2025年に国内有機ELゲーミングモニター出荷台数シェアNo.1（※1）を獲得したのを記念して実施中のキャッシュバックキャンペーンに加え、本日より、公式Xにてプレゼントキャンペーンを開始します。LG公式アカウント（https://x.com/lg_jpn）をフォローのうえ、本キャンペーン投稿をリポストいただいた方の中から、抽選で1名様に26.5インチの有機ELゲーミングモニターLG UltraGear OLED「27GX704A-B」をプレゼントします。

当社の有機ELモニターは、引き締まった黒表現や豊かな色彩、高速応答といった特長により、ゲームプレイから映像・画像編集まで幅広い用途で高い評価をいただいています。引き続き、有機ELモニターのラインナップを拡充していくとともに、このたびのキャンペーンを通じて、有機ELならではの映像美と没入感の高いゲーミング体験を、より多くの方にお届けしてまいります。

（※1）2025年出荷台数において、IDC調べ。

左から「32GX870B-B」、「39GX950B-BAJP」、「45GX950B-B」

＜発売概要＞ ＊モデル名をクリックすると、各モデルの製品ページに遷移します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/23289/table/488_1_5f38da563fa8d27bc70c57298a48da22.jpg?v=202606111051 ]

【AI機能を搭載した有機ELゲーミングモニターを本日発売】

LG UltraGear evo AI「45GX950B-B」は、5K2K高解像度と800R曲面の21:9ウルトラワイドディスプレイが、圧倒的な没入感と広大な表示領域を実現。高輝度技術「マイクロレンズアレイ（MLA）」を採用した有機ELパネルによって、ピーク輝度1300cd/平方メートル （APL 1.5% 標準値）を実現し、深い黒と鮮烈な色彩で表現します。また、解像度とリフレッシュレートを選択可能な「VESA Dual Mode」に対応し、5K2K＠165HzとUWFHD＠330Hzをシーンに応じて切り替えできます。

LG UltraGear evo AI「39GX950B-BAJP」とLG UltraGear AI「32GX870B-B」は、LG最新の有機ELパネル（タンデムOLED）を採用し、ピーク1500cd/平方メートル の高輝度と、「VESA DisplayHDR(TM) True Black 500」の認証取得に裏付けられる卓越した黒再現を両立。ゲームの世界への没入感を高めます。「VESA Dual Mode」にも対応しており、ゲームジャンルに応じて最適な表示を選択できます。

さらに、これら3モデル共通して、映像・音響パフォーマンスを向上させるAI機能を搭載しています。モニター内蔵のプロセッサーが低解像度のコンテンツを高解像度へアップスケーリングする「AI Upscaling」や、AIがコンテンツに合わせて音響を最適化する「AI Sound」、コンテンツを認識して表示を最適化する「AI Scene Optimization」といったAI機能が、臨場感あふれるゲームプレイを演出します。

【有機ELゲーミングモニターが当たる！Xフォロー＆リポスト プレゼントキャンペーン】

「27GX704A-B」を抽選で1名様にプレゼント[表2: https://prtimes.jp/data/corp/23289/table/488_2_d88ba91e37220869ed4eaa3f5a49a4c7.jpg?v=202606111051 ]

【ご購入＆レビュー投稿で最大3,000円キャッシュバックキャンペーン実施中】

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/23289/table/488_3_572cc70c66b072c660e8f99d30de32fd.jpg?v=202606111051 ]

（※2）モデルごとにキャッシュバック金額が異なります。各モデルのキャッシュバック金額は、キャンペーンページをご確認ください。

※本仕様は予告なく変更される場合があります

※画像はすべてイメージです

※本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です

■ブランドスローガン「Life's Good」に込めた想い

「Life's Good」というLGエレクトロニクスのブランドスローガンは、消費者のニーズが多様化する中、より良い生活のため「世界中のお客様をワクワクさせ、感動を提供する」という想いを象徴的に表現しています。LGエレクトロニクスはこのスローガンのもと、革新的なスマートソリューションを通じた「Innovation for a Better Life」というミッションを掲げ、主役であるお客様の日常をより豊かに、より健やかに、より創造的なひとときを堪能する喜びをもたらしてまいります。また、持続可能な社会の実現に向け、循環型社会の構築に着手しています。2030年までに、二酸化炭素排出量を50％削減（2017年比）し、2050年までに再生可能エネルギーに完全移行することを公約とし、炭素排出量の削減や環境に配慮したエコプロダクト設計の製品を通して、国際的な責任を果たしてまいります。

■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要

社名 ：LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.）

本社 ：〒104-8301東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階

URL ：https://www.lg.com/jp/

設立 ：1981年1月

代表者 ：代表取締役 孫 成周（ソン・ソンジュウ）

事業内容：LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。

テレビ、モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、衣類ケア家電、空気清浄機、

衣類乾燥除湿器の販売、デジタルサイネージ事業、車載用機器やソリューション事業等。

■LGエレクトロニクスについて

LGエレクトロニクスは、家電をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に事業拠点を持ち、約74,000人以上の従業員を擁しています。

「ホーム・アプライアンス・ソリューション」、「メディア・エンターテインメント・ソリューション」、「ビークル・ソリューション」、「エコ・ソリューション」の4カンパニー制で、2025年の世界売上高は約89.2兆ウォン（KRW）。テレビ、生活家電、エア・ソリューション、モニター、車載用機器やソリューションにいたるまで、消費者および業務用製品を製造する世界有数の総合家電ブランドとして、お客様の生活をLife’s Goodにするための提案をし続けています。