～アニメの世界観を一杯のコーヒーに～「KADOKAWA ANIME COFFEE PROJECT」始動！第1弾はTVアニメ『瑠璃の宝石』コラボレーションコーヒーセット、6月11日（木）より予約販売開始

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下 KADOKAWA）のグループ特例子会社・角川クラフトは、アニメやマンガの世界観をコーヒーで表現する新プロジェクト「KADOKAWA ANIME COFFEE PROJECT」を始動します。第1弾として、TVアニメ『瑠璃の宝石』とのコラボレーションによるドリップバッグコーヒーセットを2026年6月11日（木）より、角川クラフト公式オンラインストアで予約販売します。

「KADOKAWA ANIME COFFEE PROJECT」は、日本が世界に誇るアニメやマンガの世界観をコーヒーという形で表現し、創作活動に励む方々や作品を愛するファンの日常に寄り添いたいという思いから企画されました。

第1弾では、TVアニメ『瑠璃の宝石』が持つ”静謐さ”や”奥深さ”といった作品の魅力をコーヒーで表現したドリップバッグコーヒーセットを展開します。ドリップバッグと特製封筒のパッケージには、本作メインキャラクターの谷川 瑠璃（たにがわ るり）、荒砥 凪（あらと なぎ）、伊万里 曜子（いまり ようこ）、瀬戸 硝子（せと がらす）に加え、メインビジュアルや場面写真をデザイン。作品の世界観をパッケージデザインやコーヒーの香り、味わいを通じて多角的に楽しめます。

本商品の製造は、コーヒー事業を手掛ける角川クラフトが担当。コーヒー豆の選別作業などには障がいのあるスタッフも携わり、一つひとつ丁寧な手作業を取り入れながら商品づくりを行っています。予約受付は2026年7月10日（金）までで、期間内の予約分は2026年8月28日（金）の発売日以降、順次発送予定です。



「KADOKAWA ANIME COFFEE PROJECT」は、今後もさまざまなIPとのコラボレーションを通じて、アニメやマンガの世界観をコーヒーとして表現する商品展開を行ってまいります。





商品概要

●発売 ：角川クラフト

●商品名 ：KADOKAWA ANIME COFFEE PROJECT

TVアニメ『瑠璃の宝石』ドリップバッグコーヒーセット

●内容 ：ドリップバッグ6包入り

●予定価格：1,650円（税込）

●発売日 ：2026年8月28日（金）

●予約期間：2026年6月11日（木）～7月10日（金）

●販売先（ルート）：角川クラフト公式オンラインストア（https://www.kadokawa-craft.com/）

※一部イベント等で販売される事があります。

※順次発送の為、商品の到着が発売日より数日遅れる事があります。ご了承下さい。



TVアニメ『瑠璃の宝石』について

キラキラしたものが大好きな女子高生・谷川瑠璃（たにがわるり）は、「自分でも見つけられるかも！」と水晶を探しに山へと向かう。

そこで鉱物学を専攻する大学院生・荒砥凪（あらとなぎ）と出会い、一緒に鉱物採集をすることに。

ある時は水晶を探して山道を歩き、ある時はガーネットを拾いに川に浸かり、またある時は見知らぬ鉱物を顕微鏡で覗き――

ルリはナギに導かれ鉱物採集の世界に飛び込んでいく。

「私だって、採れるはず」

それは、誰しもが抱いたことのある夢。

本格サイエンスアドベンチャー始動！



株式会社角川クラフトについて

株式会社KADOKAWAを親会社とし、グループ会社を関係会社にもつ特例子会社です。当社は障がい者の方々に仕事をしていただく特例子会社として設立されましたが、事業内容はその枠にとらわれず、幅広くチャレンジしてまいります。その中でも特筆すべきは東所沢に焙煎所をかまえて、数々のスペシャリティコーヒーを提供しているコーヒー事業です。常に20種類以上のブレンドからシングル豆を取り揃え、月に数回は「一期一会」の限定的コーヒー豆の販売もしています。また、焙煎所の近くには2024年よりカフェをオープン、幅広いお客様にコーヒーを提供いたしております。



株式会社KADOKAWAについて

出版、映像、ゲーム、Webサービス、教育、ところざわサクラタウンを中心としたIP体験施設の運営など、幅広い事業を展開する総合エンターテインメント企業です。優れたIP（Intellectual Property）を安定的に創出し、さまざまな形で世界に届ける「グローバル・メディアミックス」戦略を、テクノロジーの活用により実践しております。

https://group.kadokawa.co.jp/