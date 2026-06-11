捨てられるはずだった衣料が、地域の力で新たな価値を生み出す。KOKO HOTEL 飛騨高山「サスティナブルファッションショー」開催

ポラリス・ホールディングス株式会社

ポラリス・ホールディングス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田口洋平）の子会社である株式会社ミナシアが運営する「KOKO HOTEL 飛騨高山」は、2026年8月7日（金）、ホテル内レストランにて「サスティナブルファッションショー」を開催いたします。

本イベントでは、ホテル館内に設置したリサイクルボックスで回収した衣料品や忘れ物として保管期限を過ぎた衣料品を、岐阜県立飛騨高山高等学校 生活デザイン科の生徒が授業の一環としてリメイク。完成した衣装を、高山市のSDGsパートナー事業を通じて参加する知的障がい者12名がモデルとして着用し、ランウェイを歩きます。

本企画は、高山市、飛騨高山高等学校、地域企業、福祉事業所、KOKO HOTEL 飛騨高山が連携して実現する地域循環型のSDGsプロジェクトです。

KOKO HOTELSが全国で推進する地域連携プロジェクト「FEEL THE LOCAL」の取り組みの一環として実施し、地域に根差したホテルだからこそ生み出せる新たな価値創造を目指します。

公式サイト： https://koko-hotels.com/hidatakayama/

■企画実施の背景

KOKO HOTEL 飛騨高山では、資源循環や地域との共生をテーマに、サスティナブルな取り組みを推進しています。

ホテルには宿泊ゲストや地域の皆さまから衣料品を回収するリサイクルボックスを設置していますが、まだ着用可能な衣料品が回収されることも少なくありません。また、ホテルには一定期間の保管後に処分される忘れ物の衣料品も存在します。

そこで今回、これらの衣料品を新たな価値へと生まれ変わらせる取り組みとして、飛騨高山高等学校 生活デザイン科の生徒によるリメイク企画を立ち上げました。

さらに、高山市のSDGsパートナー事業を通じて知的障がい者の方々にモデルとして参加いただくことで、資源循環だけでなく、多様な人々が活躍できる共生社会の実現にもつなげたいと考えています。

■地域の力で実現するサスティナブルファッションショー

本プロジェクトは、多くの地域関係者の協力によって実現しています。

・KOKO HOTEL 飛騨高山 ― 回収衣料品の提供、会場提供

・地元人材派遣会社 ― 回収衣料品のクリーニング

・飛騨高山高等学校 生活デザイン科 ― 衣料品の選定・デザイン・リメイク制作

・高山市 ― SDGsパートナー事業による参加者募集・マッチング事業

・障がい者就労支援事業所利用者 ― モデルとしてファッションショーに参加

・エステ・化粧品会社 ― モデルのメイクアップ

それぞれの強みを活かしながら、「捨てない」「つながる」「活躍できる」をテーマに、地域全体で一つのイベントを創り上げます。

＜イベント概要＞

イベント名：サスティナブルファッションショー

日時：2026年8月7日（金）13:00～14:00

会場：KOKO HOTEL 飛騨高山

内容：ホテルで回収した衣料品を高校生がリメイクし、障がい者モデルが着用するファッションショー

モデル：高山市SDGsパートナー事業を通じて参加する知的障がい者12名

制作：岐阜県立飛騨高山高等学校 生活デザイン科

協力：高山市、地域企業、福祉関係団体ほか

■KOKO HOTEL 飛騨高山 総支配人 奥田晋一 コメント

KOKO HOTELでは「FEEL THE LOCAL」をテーマに、地域とのつながりを大切にした取り組みを進めています。

このプロジェクトは、ホテルで回収した衣料品を再活用するだけでなく、高校生の創造力や障がい者の皆さまの活躍の場づくり、地域企業の協力が一つにつながり、ホテルだけでは実現できない価値を生み出すことができました。

地域の皆さまとともに、サスティナブルな社会や共生社会について考えるきっかけとなるイベントにしたいと考えています。当日はぜひ多くの方にご来場いただき、高校生が生み出した作品とモデルの皆さまの彩り豊かな姿をご覧いただければ幸いです。

今後もホテルを起点として地域の魅力や人々の想いを発信し、飛騨高山らしい地域共創を続けてまいります。

■「FEEL THE LOCAL―おらが町プロジェクト」とは

ポラリス・ホールディングスグループが掲げるミッション「旅に笑顔を。人生に彩りを。」の実現に向けた取り組みとして、地域連携強化プロジェクト「FEEL THE LOCAL―おらが町プロジェクト」を推進しています。「FEEL THE LOCAL」という言葉には、その土地の空気や人の想いを五感で感じてほしいという願いを込めました。「おらが町」という親しみある表現には、地域の皆さまとともに、自分たちの町を誇りに思い、共に盛り上げていきたいという想いが込められています。

ホテルに滞在するたびに、その町が少し好きになる、思わず誰かに伝えたくなる、また帰ってきたくなる…「FEEL THE LOCAL」ここから、新しい出会いがはじまります。

私たちは、旅する人と地域をつなぐ架け橋となり、ホテル周辺地域の持続的な発展と活性化に貢献してまいります。

【ホテル概要】

住所 ：〒506-0008 岐阜県高山市初田町2丁目51番地

交通 ：JR高山本線「高山駅」東口より徒歩5分

客室数 ：全139室

公式サイト： https://koko-hotels.com/hidatakayama/

■ポラリス・ホールディングス株式会社について

会社名：ポラリス・ホールディングス株式会社（Polaris Holdings Co., Ltd.）

【東証スタンダード 証券コード：3010】

所在地：東京都中央区新川1丁目23-5 ONE SHINKAWA

代表者：代表取締役社長 田口 洋平

事業内容：ホテル運営事業、ホテル投資事業

公式サイト：https://www.polaris-holdings.com/

【国内外のホテルを運営するポラリス・ホールディングスグループ】

ポラリス・ホールディングスは、これまでオリジナルブランドである「KOKO HOTEL」、グローバルホテルブランドの「Best Western」、東北地方を中心にロードサイド型ホテルとして展開する「バリュー・ザ・ホテル」及びフィリピン共和国において「Red Planet」のブランドのもと国内外でホテルを展開してきましたが、「ホテルウィングインターナショナル」及び「テンザホテル」を展開する株式会社ミナシアと2024年12月に経営統合し、国内外で115店舗16,536室（※）のホテルを展開しています。

（※2026年5月31日時点、海外ホテルおよび運営予定のホテルを含む）