渋谷で「NCT WISH wishnini house POP-UP」を開催

LINE Friends Japan株式会社

※メディア先行内覧会あり（ページ下部をご覧ください。）

LINE発のグローバルキャラクターブランドLINE FRIENDSを展開するLINE Friends Japan株式会社(本社：東京都品川区、代表取締役社長：金成勳)は、自社のフラッグシップストア「LINE FRIENDS SQUARE SHIBUYA」にて6月26日より「NCT WISH wishnini house POP-UP」を開催します。先行して開催された韓国でのポップアップでは、初日の事前予約開始からわずか約4分ですべての枠が埋まるなど、爆発的な反響を呼びました。

「wishnini(ウィッシュニニ)」とは、NCT WISHの公式キャラクター「WISH DOLL」を、LINE FRIENDS独自のクリエイティブによって「minini(ミニニ)」化したキャラクター。NCT WISH特有の感性である「WISH CORE(ウィッシュコア)」に、LINE FRIENDSならではのクリエイティビティを融合させることで、wishnini独自の独創的な世界観を構築しました。今回ポップアップのメインビジュアルには、複数の布を縫い合わせて一つのデザインを作り上げる「パッチワークスタイル」を採用し、共に成長してきたNCT WISHのメンバーたちの絆や友情を比喩的に表現しています。

今回のポップアップでは、ぬいぐるみキーリングや巾着といった各キャラクターの個性を活かしたアイテムに加え、ラグやヘアバンドなど「wishnini house」のコンセプトを反映した実用的なリビング雑貨まで、多彩な商品がラインナップ。ポップアップ会場の中にあるメディアゾーンでは、『Ode To Love』、『Sticky』のMVを大画面や迫力のある音響でお楽しみいただけます。さらに、会場にはフォトスポットやレシート写真機(無料)も登場します。

なお、今回のポップアップ商品は、大宮アルシェ・あべのHoop・HMV 2店舗にて6/26(金)より、名古屋PARCOにて9/11(金)より販売を行います(HMV 2店舗は一部商品のみ)

「NCT WISH wishnini house POP-UP」

・期間：2026/6/26(金)～7/6(月)

・場所：LINE FRIENDS SQUARE SHIBUYA B1F

※6/26(金)は事前予約制になります。 事前予約受付及びポップアップの詳細はこちら(https://linefriends.co.jp/news/B4vnlp3z)からご確認ください。

※6/27(土)以降はフリー入場になりますが、混雑状況により入場制限を行う場合がございます。

【商品ラインナップ】

※お一人様1会計につき各商品3点までご購入いただけます。(LINE FRIENDS SQUARE SHIBUYAが対象です。)

【新居祝いギフト】

税込5,500円以上のお買い上げで、リユーザブルバッグ(通常販売価格：税込1,210円)を税込605円で1点ご購入いただけます。

※LINE FRIENDS SQUARE SHIBUYAが対象です。

※数量限定、なくなり次第終了となります。

※お一人様1会計1枚までご購入いただけます。お並び直しはご遠慮ください。レシート合算、およびお会計を分けることはできません。

【全国期間限定販売店】

＜NCT WISH wishnini house POP-UP in 大宮アルシェ＞

◼︎開催期間：2026/6/26(金)～7/5(日)

◼︎開催場所：大宮アルシェ 2階特設会場

※フォトスポット、レシート写真機はございません。

※リユーザブルバッグ特典は対象外です。

※全ての商品の在庫には限りがあり、期間内でも無くなり次第販売終了となります。

※事故・混雑防止の為、告知なく購入制限を設けさせていただく場合がございます。

＜NCT WISH wishnini house POP-UP in あべのHoop＞

◼︎開催期間：2026/6/26(金)～7/6(月)

◼︎開催場所：あべのHoop 3Fエスカレーター横区画

※フォトスポット、レシート写真機はございません。

※リユーザブルバッグ特典は対象外です。

※全ての商品の在庫には限りがあり、期間内でも無くなり次第販売終了となります。

※事故・混雑防止の為、告知なく購入制限を設けさせていただく場合がございます。

＜NCT WISH wishnini house in HMV＞ ※一部商品のみ

■販売期間：2026/6/26(金)～7/6(月)

■販売店舗：

・HMV&BOOKS SHIBUYA

・HMV&BOOKS NAMBA

※お部屋ぬいぐるみセット・ぬいぐるみキーリング・リユーザブルバッグ・パッキングテープのみの取扱となります。

※フォトスポット、レシート写真機はございません。

※リユーザブルバッグ特典は対象外です。

※店舗の営業時間に準じ、営業日・営業時間が変更となる可能性がございます。各店舗HPをご確認の上、ご来店ください。

※グッズの購入には現金またはクレジットカードがご利用いただけます。その他電子マネー・金券類は各店舗にお問い合わせください。

＜NCT WISH wishnini house POP-UP in 名古屋PARCO＞

◼︎開催期間：2026/9/11(金)～9/27(日)

◼︎開催場所：名古屋PARCO 西館6F PARCO GALLERY

※フォトスポット、レシート写真機はございません。

※リユーザブルバッグ特典は対象外です。

※全ての商品の在庫には限りがあり、期間内でも無くなり次第販売終了となります。

※事故・混雑防止の為、告知なく購入制限を設けさせていただく場合がございます。

LINE FRIENDSについて

全世界で2億人以上が利用しているコミュニケーションアプリ「LINE」のスタンプから始まったグローバルキャラクターブランド。ブラウン、コニー、サリーなどのオリジナルキャラクターをはじめ、グローバルスターBTSとともに開発し世界中で愛されている「BT21」、ZO&FRIENDS、minini、JOGUMAN(ジョグマン)、DINOTAENG(ダイノテン)、MNH、LINE Creators Marketから生まれた「うさまる」「ねこぺん日和」などを展開している。さらには「原神」のIPビジネス展開などグローバル企業とのパートナーシップを続々展開し、Z世代を中心に世界中にファンを有している。現在、ソウル、ニューヨーク、LA、東京、上海など18地域に進出しており、8のECプラットフォームを運営している。

■公式ブランドサイト：https://linefriends.co.jp

■公式オンラインストア： https://linefriendssquare.jp

■フラッグシップストア(渋谷)：https://linefriends.co.jp/store

■公式X：https://x.com/JP_LINEFRIENDS

■公式Instagram：https://www.instagram.com/linefriends_japan/

NCT WISHについて

一方、SMエンターテインメント所属の6人組グループNCT WISHは、シオン、リク、ユウシ、ジェヒ、リョウ、サクヤで構成されており、今年4月にリリースした1stフルアルバム『Ode to Love』で世界中のファンから熱い支持を受けている。

＜メディア先行内覧会のご案内＞

下記の日時にメディア先行内覧会を行います。ご希望の場合はこちら(https://linefriends.co.jp/contact/formedia)からご連絡ください。

2026/6/26(金) 10:00～10:50

※定員に限りがあるため、先着順とさせていただきます。あらかじめご了承ください。