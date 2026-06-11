【7/9開催】AIツール×アウトソーシングで現場工数65%削減！次世代のCS運用術を公開

株式会社インゲージ

コミュニケーションプラットフォーム「Re:lation（リレーション）」を提供し、6,000社以上（※1）の導入実績を誇る株式会社インゲージ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：和田 哲也）は、株式会社ニット（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：秋沢 崇夫）と共同で、2026年7月9日（木）14:00より、無料ウェビナー『AIツール×アウトソーシングで現場工数65%削減！次世代の「ハイブリッドカスタマーサポート運用術」』を開催することをお知らせいたします。

（※1）トライアル利用を含みます。

https://ingage.jp/relation/event/260709/

◆開催背景

近年、多くの企業が顧客満足度向上（CX向上）や業務効率化を目指し、AIツールやSaaSの導入を進めています。しかし、カスタマーサポート（CS）の現場では以下のような課題が深刻化しています。

- 運用のリソース不足ツールを導入しても、マニュアル整備や運用ルールを構築する人員が足りず、機能が形骸化してしまう。- 業務の属人化労働人口の減少に伴い、優秀な人材の採用・定着が難しく、特定のスタッフに対応負荷やノウハウが偏ってしまう。

本ウェビナーでは、こうした「システムを導入しただけで、運用基盤が追いついていない」というCS現場のリアルな課題を解決するノウハウをお伝えします。テクノロジー（AI・ツール）と、それを動かす実務支援（アウトソーシング）を掛け合わせ、現場工数を65%削減する具体的な「ハイブリッド運用術」を提示します。

◆登壇内容

本ウェビナーでは、多くのカスタマーサポートの現場でDXを推進している「Re:lation（リレーション）」を提供するインゲージと、運用の定着を支える伴走型実務支援の「HELP YOU」を提供するニットが対談。テクノロジーと実務支援のプロが現場の最前線で培ったノウハウを掛け合わせ、「きれいごとで終わらせない、CS現場のリアルな解決策」を徹底解説します。

ー株式会社インゲージ 事業推進部 イベントマーケター 佐竹 彩華

効率とホスピタリティの両立！Re:lationで実現する「AI自動化×CX向上」

ー株式会社ニット HELP YOU 営業責任者 藤原 昇平氏

AIを使いこなすための「土台」作りと小ロットBPO

◆ウェビナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/29485/table/313_1_bf63a30d3357e255698a5b31d482d3a9.jpg?v=202606111051 ]

＜注意事項＞

・主催企業と事業が競合する企業からのお申し込みは、お断りさせていただきます。

・講演の内容が予告なく変更となる場合がありますので予めご了承ください。

・2名以上でご参加される場合、定員管理のため、お一人ずつお申込みください。

・匿名でのお申込み、同業種・個人のお客様からのご参加はお断りさせていただく可能性がございます。

・定員に達しますとお申込みを締め切ります。

■株式会社インゲージについて

所在地：大阪府大阪市北区芝田一丁目14番8号

代表者：代表取締役社長 和田 哲也

事業内容：クラウドサービスの開発・提供、コミュニケーションプラットフォーム『Re:lation』の開発・提供

コーポレートサイト： https://ingage.co.jp

■本リリースに関するお問い合わせ先

担当者：株式会社インゲージ 広報担当 西澤

TEL：050-3116-8373

E-mail：pr@ingage.jp