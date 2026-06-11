【TSUCHIYA KABAN】ソリッドでモダンな佇まいのウィメンズ向けApple Watch専用レザーバンドを発売

株式会社土屋鞄製造所

(株)土屋鞄製造所（本社：東京都足立区、以下当社）は、ランドセル工房を発祥とする革製品ブランド「TSUCHIYA KABAN」より、きめ細かな型押しが特徴の「ファインエンボスドレザー」を使用したウィメンズ向けApple Watch専用レザーバンドを、2026年6月18日(木)に発売いたします。

ソリッドでモダンな佇まいはビジネスシーンにも自然になじみ、オリジナル金具が手元にさりげない華やかさを添えます。マニッシュさとフェミニンさを兼ね備えた4色展開で、オン・オフを問わずご使用いただけます。また、裏面には汗などによるシミが目立ちにくい「ラバータッチレザー」を採用し、日常遣いにも配慮した仕立てです。

本製品は、全国の「TSUCHIYA KABAN」14店舗および自社オンラインストアにて販売いたします。

繊細な陰影が際立つ「ファインエンボスドレザー」

メイン素材の「ファインエンボスドレザー」は、格子と丸型を掛け合わせたような細やかな柄が特徴の型押し革です。型押しによって生まれる凹凸の陰影が、奥行きのある表情を生み、モダンでエレガントな印象を与えます。

また、裏面には汗などによるシミが目立ちにくい「ラバータッチレザー」を採用しています。

製品特徴

マニッシュさとフェミニンさを兼ね備え、オン・オフを問わずご使用いただける、「ブラック」「クレイ」「クラウディブルー」「ミスティローズ」の4色展開です。

2箇所に配したオリジナル金具が、アクセサリーのような華やかさを添えます。抜け感のあるバックルデザインも特徴です。

裏面はステッチを施さない貼り合わせ仕様とし、なめらかな肌触りに仕上げるとともに、汗などによるシミが目立ちにくい「ラバータッチレザー」を採用しています。

Apple Watchの仕様に合わせ、スライド式で着脱が可能です。

レザーウォッチバンド Apple Watch用 トレ S (ファインエンボスドレザー)

\14,300 (税込)

カラー：ブラック、クレイ、クラウディブルー、ミスティローズ

サイズ (手首周り) ：13.0～18.5cm対応

素材：外装 = 牛革 重さ：約15g

※Apple Watch以外の腕時計等にはお使いいただけません。

商品ページ：

https://tsuchiya-kaban.jp/products/wm-fe-leather-watch-band

※Apple Watch は、Apple Inc.の商標です。

販売概要

■発売日：2026年6月18日(木)

■詳細ページ：

https://tsuchiya-kaban.jp/products/wm-fe-leather-watch-band

■販売店舗：

■「TSUCHIYA KABAN」オンラインストア：https://tsuchiya-kaban.jp

■ 直営店舗：西新井本店、軽井澤工房店、六本木店、丸の内店、日本橋店、渋谷店、自由が丘店、横浜店、鎌倉店、名古屋店、京都店、梅田店、神戸店、福岡店

※営業体制や取り扱い店舗を変更する場合がございます。予めご了承ください。

TSUCHIYA KABANについて

1965年にランドセルづくりから始まり、伝統と革新を胸に歩み続けてきた土屋鞄製造所の、大人向け皮革製品を中心としたオリジナルブランド。「時を超えて愛されるもの」をコンセプトに、日本の感性と職人の手仕事による、長く愛せるシンプルさと品のある佇まいを目指した、丁寧なものづくりを大切にしています。工房を併設した西新井本店と軽井澤工房店の他、直営店16店舗（国内12、海外4）を展開しています。

会社概要

■会社名：株式会社 土屋鞄製造所

■代表取締役社長：土屋成範

■所在地（本社）：〒123‐0841 東京都足立区西新井7-15-5

■事業内容：オリジナルブランドでの皮革製品を中心としたランドセル、鞄・小物の企画・製作、及び販売。

■ブランドURL：TSUCHIYA KABAN https://tsuchiya-kaban.jp/

土屋鞄のランドセル https://tsuchiya-randoseru.jp grirose https://grirose.jp

depsoa https://tsuchiya-randoseru.jp/collections/depsoa CRAFTCRAFTS https://tsuchiya-craftcrafts.jp ATTITU https://tsuchiya-kaban.jp/collections/attitu objcts.io https://objcts.io

【お客様お問い合わせ先】

土屋鞄製造所 お客様サポート係

電話：0120-907-647（平日10：00～17：00）

メール：support@tsuchiya-kaban.com