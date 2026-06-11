NotebookLMスライドを編集可能なパワポに変換するなら「PDNob」が最強の選択肢！
NotebookLMのスライド、編集できなくて困っていませんか？
GoogleのAIノートツール「NotebookLM」は、アップロードした資料から自動でスライドを生成できる便利なツールです。2026年2月のアップデートにより、PPTX形式でのエクスポートにも正式対応しました。
しかし、実際に使ってみると、こんな壁にぶつかった方も多いのではないでしょうか。
・エクスポートしたPPTXを開いても、テキストが画像として固定されていて編集できない
・フォントが崩れてレイアウトがバラバラになってしまう
・チャット経由でのAI編集は時間がかかりすぎる（1時間近くかかることも）
・無料のオンライン変換ツールを使ったら文字がぼやけた
そんなお悩みを、PDNob が一気に解決します。
PDNobとは？AI搭載の高精度PDF編集ソフト
Tenorshare PDNobは、OCR（光学文字認識）とAI技術を組み合わせた多機能PDF編集ソフトです。スキャンされた文書や画像化されたPDFでも、テキストを正確に認識して編集可能な状態に変換できます。
NotebookLMのPDFスライドはすべての文字が画像としてフラット化されているため、通常のPDF→PPT変換ツールでは対応できません。PDNobはその課題を、業界トップレベルのOCR精度99%で解決します。
PDNobを無料利用 https://tinyurl.com/pdnob-edit-notebooklm
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352009/images/bodyimage1】
PDNobでできること：5つの強力な機能
1. 高精度OCRでテキストを完全復元
NotebookLMのPDFを読み込むだけで、画像化された文字を自動認識。見出し・本文・図表のテキストをすべて編集可能なテキストボックスとして再構築します。
2. レイヤー分離でレイアウトをそのまま再現
タイトル・本文・背景をそれぞれ独立したレイヤーとして分離。PowerPoint上でも元のデザインを崩さず、自由に移動・調整できます。
3. PDF→PowerPoint変換がワンクリックで完結
「変換」→「PowerPointに変換」を選ぶだけ。OCRから変換まで、すべての作業がPDNob一本で完結します。複数ツールを行き来する手間がありません。
4. ローカル処理でセキュリティ万全
すべての処理はお使いのPC上で行われます。ファイルをクラウドにアップロードする必要がないため、機密資料や社外秘のプレゼン資料も安心して変換できます。
5. 30種類以上のフォーマット変換に対応
PDF→Word、Excel、画像、PDF/Aなど、30以上のファイル形式に変換可能。NotebookLMスライドの変換だけでなく、日常的なPDF業務もPDNob一つでカバーできます。
他のツールと比べてどう違う？
実際に試してみると、NotebookLMでPDFを活用する際の課題は「PDFの中身をどう取り出すか」にあります。
オンライン変換ツールは手軽ですが、レイアウトが崩れることがあります。Canvaはデザイン編集には便利ですが、PDFのテキスト編集を目的とする場合は調整作業が必要になることもあります。
その点、PDNobはOCRによる文字認識から編集、変換までを一つのソフトで行えるため、NotebookLMへ渡す前の準備作業を効率化できます。
実際の変換手順（たった4ステップ）
NotebookLMで生成したPDFをPowerPointとして編集したい場合は、PDNobを使うことで簡単に変換できます。
Step 1. PDFファイルを読み込む
PDNobを起動し、「OCR PDF」をクリックします。NotebookLMからダウンロードしたスライドファイルを選択して読み込みます。
GoogleのAIノートツール「NotebookLM」は、アップロードした資料から自動でスライドを生成できる便利なツールです。2026年2月のアップデートにより、PPTX形式でのエクスポートにも正式対応しました。
しかし、実際に使ってみると、こんな壁にぶつかった方も多いのではないでしょうか。
・エクスポートしたPPTXを開いても、テキストが画像として固定されていて編集できない
・フォントが崩れてレイアウトがバラバラになってしまう
・チャット経由でのAI編集は時間がかかりすぎる（1時間近くかかることも）
・無料のオンライン変換ツールを使ったら文字がぼやけた
そんなお悩みを、PDNob が一気に解決します。
PDNobとは？AI搭載の高精度PDF編集ソフト
Tenorshare PDNobは、OCR（光学文字認識）とAI技術を組み合わせた多機能PDF編集ソフトです。スキャンされた文書や画像化されたPDFでも、テキストを正確に認識して編集可能な状態に変換できます。
NotebookLMのPDFスライドはすべての文字が画像としてフラット化されているため、通常のPDF→PPT変換ツールでは対応できません。PDNobはその課題を、業界トップレベルのOCR精度99%で解決します。
PDNobを無料利用 https://tinyurl.com/pdnob-edit-notebooklm
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352009/images/bodyimage1】
PDNobでできること：5つの強力な機能
1. 高精度OCRでテキストを完全復元
NotebookLMのPDFを読み込むだけで、画像化された文字を自動認識。見出し・本文・図表のテキストをすべて編集可能なテキストボックスとして再構築します。
2. レイヤー分離でレイアウトをそのまま再現
タイトル・本文・背景をそれぞれ独立したレイヤーとして分離。PowerPoint上でも元のデザインを崩さず、自由に移動・調整できます。
3. PDF→PowerPoint変換がワンクリックで完結
「変換」→「PowerPointに変換」を選ぶだけ。OCRから変換まで、すべての作業がPDNob一本で完結します。複数ツールを行き来する手間がありません。
4. ローカル処理でセキュリティ万全
すべての処理はお使いのPC上で行われます。ファイルをクラウドにアップロードする必要がないため、機密資料や社外秘のプレゼン資料も安心して変換できます。
5. 30種類以上のフォーマット変換に対応
PDF→Word、Excel、画像、PDF/Aなど、30以上のファイル形式に変換可能。NotebookLMスライドの変換だけでなく、日常的なPDF業務もPDNob一つでカバーできます。
他のツールと比べてどう違う？
実際に試してみると、NotebookLMでPDFを活用する際の課題は「PDFの中身をどう取り出すか」にあります。
オンライン変換ツールは手軽ですが、レイアウトが崩れることがあります。Canvaはデザイン編集には便利ですが、PDFのテキスト編集を目的とする場合は調整作業が必要になることもあります。
その点、PDNobはOCRによる文字認識から編集、変換までを一つのソフトで行えるため、NotebookLMへ渡す前の準備作業を効率化できます。
実際の変換手順（たった4ステップ）
NotebookLMで生成したPDFをPowerPointとして編集したい場合は、PDNobを使うことで簡単に変換できます。
Step 1. PDFファイルを読み込む
PDNobを起動し、「OCR PDF」をクリックします。NotebookLMからダウンロードしたスライドファイルを選択して読み込みます。