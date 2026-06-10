【祝・130万部突破!!】大ヒットリーマンBL「40までにしたい10のこと ３.」 著：マミタ【本日発売・配信開始】

株式会社リブレ

＼シリーズ累計130万部突破／

＼BLアワード2026<ラブコメ部門>第1位／

話題沸騰リーマンラブ

「40までにしたい10のこと」3巻 本日発売・配信スタート!!

▼詳しくはこちら

https://www.b-boy.jp/special/yonjyu/

コミックス情報

タイトル：40までにしたい10のこと３.

作家名：マミタ

発売：2026/6/10

定価：977円（税込）

レーベル：BE×BOY COMICS DELUXE

十条雀（40歳）の恋人はイケメン部下の田中慶司（30歳）。 慶司の「雀さんとやりたいことリスト」を進めるが… 疲労困憊！ アラフォーのワークライフ問題勃発！

▼詳しくはこちら

https://www.b-boy.jp/special/yonjyu/

特典情報

※特典の配布状況は各書店・店舗ごとに異なる場合がございます。

※特典は、一部店舗では実施しない場合もございます。

※特典はなくなり次第、終了となります。あらかじめご了承くださいませ。

※お問い合わせは各販売店へお願いいたします。

・アニメイト

描き下ろしマンガ入り12P小冊子付きアニメイトセット

\1,307（税込）[コミック\977（税込）＋小冊子\330（税込）]

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3445706/

・コミコミスタジオ

描き下ろしマンガ入り4Pリーフレット＆クリアイラストカード

https://comicomi-studio.com/goods/detail?goodsCd=G0103540004000209130

・TSUTAYA

描き下ろしマンガ入りリバーシブルカード

https://tsutaya.tsite.jp/

・とらのあな

サイン＆コメント入りイラスト カード

https://ecs.toranoana.jp/joshi/ec/item/200012789206/

・アニメイト池袋本店・アニメイト通販

描き下ろしマンガペーパー

https://www.animate.co.jp/

・ビーボーイ応援店

描き下ろしマンガペーパー

https://libre-inc.co.jp/ouenten/list.html?cat=bboy

▼特典情報はこちら

https://www.b-boy.jp/special/link/yonjyu/

発売記念Xキャンペーン

ここでしか手に入らない

マミタ先生直筆サイン入り色紙を抽選で3名様にプレゼント！

▼応募方法

１. @bboy_editor(https://x.com/bboy_editor) をフォロー

２. #40までにしたい10のこと をつけて

作品の感想やキャラ愛など投稿してください！（何回でも応募OK）

３.当選者にDM

応募〆切 6月24日(水)23:59

▼注意事項

・期間中にフォローを外されると応募が無効になります

・発送先は国内のみとなります

・賞品の転売や譲渡は固く禁じます

・色紙の裏面にご当選者様のお名前を追記させていただきます

▼ビーボーイ編集部Xはこちら

https://x.com/bboy_editor

「40までにしたい10のこと３.」発売記念フェア

＼3巻発売を記念して、アニメイト・コミコミにてクリアカードがもらえるフェア開催中！／

開催期間：2026年6月10日（水）～特典がなくなり次第終了

開催店舗：全国アニメイトおよびアニメイト通販、コミコミスタジオ

フェア特典：クリアイラストカード（全1種）

サイズ：63mm×88mm

フェア対象商品：「40までにしたい10のこと」

「40までにした10のこと２.」

配布方法：フェア開催店舗にて、フェア対象商品を1冊購入ごとに特典を1部プレゼント！

※6/10発売の新刊「40までにしたい10のこと３.」は対象外です

▼詳しくはこちら

https://www.b-boy.jp/news/1832

ドラマCD第2弾予約受付中！

2026年9月25日に発売・配信！ 予約受付中！

キャストは、［十条 雀］阿部 敦 ［田中慶司］江口拓也

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特典など詳細はコチラ↓

ドラマCD「40までにしたい10のこと2」特設WEBサイト

https://www.b-boy.jp/special/yonjyu/cd/

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＜あらすじ＞

「これからもっと恥ずかしいことするよ？」

10年以上ぶりに恋人ができた十条雀（40歳）。しかも相手は10歳年下のイケメン部下・田中慶司。雀の目下の課題は「公私の切り分け」。

気を抜くと浮き足立ってしまう雀と慶司が決めたルールは4つ。

１.会社では今まで通りの距離を保つ

２.仕事中は「雀さん」て呼ばない

３.慶司ばかり見ない

４.一週間守れたらご褒美

ルール順守を頑張る雀だったが――!?

【部下×上司】誠実に向き合って育む大人の恋(ハート)音声化第2弾！

描き下ろしマンガ小冊子つきの【特装盤】【DLカード版】も発売！

各配信サイトで【配信版】も同日販売！

＜商品情報＞

［原作］マミタ

［発売・配信日］2026年9月25日（金）

［キャスト］十条 雀／阿部 敦・田中慶司／江口拓也

★特装盤★

商品名：「40までにしたい10のこと2」ドラマCD特装盤【マンガ小冊子セット】

価格：4,400円（税込）／CD1枚組＋描き下ろしマンガ小冊子

★通常盤★

商品名：ドラマCD「40までにしたい10のこと2」ドラマCD通常盤

価格：3,960円（税込）／CD1枚組

★音声ドラマDLカード版★

商品名：「40までにしたい10のこと2」音声ドラマDLカード版【マンガ小冊子セット】

価格：4,400円（税込）／シリアルコード入りDLカード＋描き下ろしマンガ小冊子

▼詳細はこちら

https://www.b-boy.jp/special/yonjyu/cd/

公式X（旧Twitter）＆WEBサイト

▼マミタ（公式）X

https://x.com/mamitaso0312



▼ビーボーイ編集部X

https://twitter.com/bboy_editor

▼コミックス「40までにしたい10のこと」Information

https://www.b-boy.jp/special/yonjyu/

▼ドラマCD「40までにしたい10のこと」WEBページ

https://www.b-boy.jp/special/yonjyu/cd/

▼キューエッグ（公式）X

https://x.com/BLCD_CEL

▼キューエッグ（公式）YouTube

https://www.youtube.com/@LibrePublishing

権利表記

(C)Mamita/libre

株式会社リブレとは

「世界中のオトメに夢と希望と癒しを届けたい」

私たちは、コンテンツを通して、世界中のオトメの心を持つすべての人に夢と希望をお届けする事を使命と考え、日々進化し続けます。

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