『LOVE QUEST ～ パーソナル恋愛式学 ～ 』 7月3日発売です！

株式会社スール

株式会社スール（本社：東京都世田谷区）は、2026年7月3日（金）に 『LOVE QUEST ～パーソナル恋愛式学～』（ジョニー 著）を発売いたします。

恋愛は、RPGのようなもの。攻略できる“地図”がある。

恋活や婚活、コミュニケーションがうまくいかない人の共通点。

それは「己を知り、相手を知る」ということができていない、ということ。

もし、今までの恋愛や人間関係がうまくいかなかった原因が、

お互いの性格や価値観を知らなかったことによる“歯車のズレ”にあったとしたら？

その違いがわかれば、恋愛も、仕事も、友達や家族との関係も、驚くほどスムーズになるはず。

これまで3万人以上の男女の恋愛相談に乗ってきた著者が、恋愛を“再現性のあるメソッド”として体系化できないかを追求して辿り着いた答えが――『パーソナル恋愛式学』です。

この恋愛式学では、人を4つのタイプに分類します。

それが、戦士タイプ・踊り子タイプ・僧侶タイプ・魔法使いタイプの4タイプ。

この“タイプ別恋愛システム”を理解することで、あなたは次のステージに進む準備が整います。

この本を読み進めるごとに、あなたの恋愛レベルは確実に上がっていくことでしょう。

■『LOVE QUEST ～ パーソナル恋愛式学 ～』ご予約受付中！

＜7月3日（金）発売＞ ※全国書店およびネット書店にて

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4911266074

・楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18632367/

■書誌情報

『LOVE QUEST ～ パーソナル恋愛式学 ～』

■ジョニー／著

■ISBNコード：978-4911266076

■定価：1760円（本体1600円＋税10%）

■発売日：2026.7.3

■著者情報

恋愛脚本家 ジョニー

タイプ別恋愛攻略の専門家

BRIGHT FOR MEN デートメイキング講師

LCIQ（恋愛コミュニケーション心理学）師範

JADP認定 メンタル心理カウンセラー

2005年より「記憶に残るデートの脚本（デートメイキング）」の提供を開始し、20年間で1万組以上の男女のデートをプロデュース。

主観に頼らない恋愛メソッドを追求するため、日本ブライダル・ソムリエ協会にてLCIQを学び、最上位資格である「師範」を取得。同時にメンタル心理カウンセラー資格も保有する。

11年前にBRIGHT FOR MEN代表の川瀬氏と出会い、デートメイキング講師として参画。現在は、男を磨く恋活・婚活学校「BRIGHT FOR MEN」にて、これまでに延べ3万人以上の恋愛相談に乗ってきた膨大な実績と様々な心理学を基に、相手のタイプ別に出会いを攻略する「パーソナル恋愛式学」を構築。タイプに応じたロジカルなアプローチ手法で、数多くのメンバーを恋愛成就へと導いている。

著書に『キングオブデート』（評言社）がある。

■著者からのメッセージ

あなたの人生という物語の主役は、誰でもない「あなた」です。

この旅は、誰かに選ばれるためではなく、自分自身を好きになるための冒険。

さあ――、HPを回復し、MPを整え、武器を手に取りましょう。

LOVE QUESTの旅は、今、ここから始まります。