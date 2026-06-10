経済産業省 河裾淳子課長補佐が登壇「健康経営の国際展開の今」をオンライン・パネルディスカッションで紹介

一般社団法人社会的健康戦略研究所

2026年6月16日（火）に「ウェルビーイング カンファレンス 2026」がオンラインにて開催、健康経営国際版の活動の現状と、カゴメ他、ウェルビーイングISOガイドライン認定取得企業の取組をお伝えします。

一般社団法人社会的健康戦略研究所（東京都港区、代表理事：浅野健一郎）は、健康経営の国際展開に向けて取組んできた現状と、今年開始した「ウェルビーイングISOガイドライン認定」の取得企業の取組を紹介するパネルディスカッションを「ウェルビーイング カンファレンス 2026」にて開催します。

第8回となる「ウェルビーイング カンファレンス 2026」がオンラインで開催

昨今の社会環境の変化や働き方の多様化に伴い、地域や企業における「ウェルビーイング」の向上は、持続可能な社会を創出するための最重要課題の一つとなっています。

しかしながら、多くの企業や自治体において、「具体的にどのような施策から着手すべきか」「一過性の取り組みで終わらせないためにはどうすればよいか」といった、実践における課題が多いことが現状です。

インフォーマ マーケッツジャパン株式会社は、2026年6月16日（火）13:00より「ウェルビーイング カンファレンス 2026」をオンラインで開催し、最前線で活躍する専門家をお招きして、ウェルビーイングにおける最新情報や取り組み、成功事例のご紹介を通じて、現場で実践できる具体的なヒントや解決策を提供することを目指します。

第1部：ウェルビーイングISOをベースとした健康経営の国際展開

2024年11月に発行された「ウェルビーイングISOガイドライン」は、日本で培ってきた健康経営をベースに、世界のあらゆる国や地域でコミュニティにおけるウェルビーイング推進活動に適用いただけるものとなりました。

以前より発表されている、健康経営の海外展開について、現在どのような活動がされてきたのか？

日本企業にとって、どのような利点が得られるのか？

健康経営の国際的展開を進める経済産業省の河裾淳子様、産業技術総合研究所及び社会的健康戦略研究所の浅野健一郎に健康経営への国際的展開における今、今後について伺います。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/175397/table/6_1_d339b34acfb37e96b0676b7699482951.jpg?v=202606100551 ]

第2部：ウェルビーイングISOガイドライン認定を取得したサービス紹介

2026年1月よりスタートした「ウェルビーイングISOガイドライン認定」制度。すでに8社が認定を取得しました。

認定制度では、組織でのウェルビーイング活動での取得だけでなく、「サービス・プロジェクト」でも取得することができます。

認定を取得した8社中3社（ジーエス・サイエンス株式会社、NECソリューションイノベータ株式会社、カゴメ株式会社）が「サービス・プロジェクト」で取得しました。

自社サービスや商品でどのような活動で認定取得をして、取得した認定をどのように役立てているのか、ジーエス・サイエンス株式会社、NECソリューションイノベータ株式会社、カゴメ株式会社の3社に伺います。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/175397/table/6_2_bdd43efa76b624995bc61f5e64f08d0b.jpg?v=202606100551 ]

＜オンラインカンファレンス＞

「ウェルビーイング カンファレンス 2026」

日程：2026年6月16日（火）13:00~17:00

会場：オンライン（Zoom）

主催：インフォーマ マーケッツジャパン株式会社

料金：無料（事前登録制）

「ウェルビーイング カンファレンス 2026」の詳細、お申込みはこちら

【URL】https://www.this.ne.jp/well-beingconference/

本件に関するお問い合せは先

団体名：一般社団法人社会的健康戦略研究所

担当者：渡辺武友

E-mail：info@kenko-senryaku.or.jp

【URL】https://www.kenko-senryaku.or.jp/

浅野健一郎 国立研究開発法人産業技術総合研究所 研究戦略本部 ウェルビーイング実装研究センター 招聘研究員 兼 一般社団法人社会的健康戦略研究所 代表理事ウェルビーイングISOガイドライン認定制度

https://www.kenko-senryaku.or.jp/well-being-iso