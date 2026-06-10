梅雨の髪悩みに、梳かすだけの頭皮＆美髪ケア

TOUCHBeauty株式会社※抽選で3名様に現品プレゼント。応募期間：2026年6月12日（金）～6月23日（火）23:59

リード文

TOUCHBeauty株式会社（本社：東京都台東区浅草橋、代表者：高 建清）は、公式Instagramアカウント「TOUCHBeauty_JAPAN（@touchbeauty_japan）」にて、梅雨時期の髪の広がり・うねりや、頭皮のべたつきが気になりやすい季節に向けた「スカルプケア美髪ブラシ」プレゼントキャンペーンを実施します。

本キャンペーンでは、髪と頭皮を同時にケアできる多機能ブラシ「スカルプケア美髪ブラシ」を抽選で3名様にプレゼント。フォロー＆いいねに加え、頭皮や髪のお悩みコメント、ストーリーズシェアで参加を促し、梅雨時期のヘアケア課題に寄り添うコミュニケーションを展開します。

ポイント

・梅雨時期の髪の広がり・うねり・まとまりにくさに着目した、季節文脈のプレゼントキャンペーンです。

・マイナスイオン、超高速振動マッサージ、EMS、2色LEDを搭載した多機能ブラシを、抽選で3名様に現品プレゼントします。

・フォロー＆いいねに加え、髪や頭皮のお悩みコメント、ストーリーズシェアで参加率向上を図るSNS施策です。

キャンペーン概要

キャンペーン名

美髪ブラシ プレゼントキャンペーン

実施媒体

Instagramフィード／Instagramストーリーズ

応募期間

2026年6月12日（金）～6月23日（火）23:59まで

プレゼント商品

スカルプケア美髪ブラシ

当選人数

抽選で3名様

参考価格

32,780円（税込）相当

応募方法

1）TOUCHBeauty_JAPAN公式Instagramアカウント（@touchbeauty_japan）をフォロー

2）キャンペーン投稿に「いいね」

3）頭皮や髪の悩みをコメント、またはストーリーズシェアで参加を促進

当選発表・発送

当選者は厳正な抽選により決定し、公式InstagramアカウントよりDMで連絡。

※発送は日本国内のみ。

注意事項

・当選連絡時点で公式アカウントのフォローが外れている場合は対象外となる場合があります。

・キャンペーン内容は予告なく変更となる場合があります。

・ご当選者様には、商品到着後に実際に使用した感想を、投稿いただく予定です。

梅雨時期のヘアケア

湿度が高くなる梅雨時期は、髪の広がりやうねり、まとまりにくさ、頭皮の不快感が気になりやすい季節です。外出前の身だしなみや、帰宅後のリラックスタイムに、いつものブラッシングに頭皮ケアを取り入れることで、気分まで整うセルフケア時間を提案します。

「スカルプケア美髪ブラシ」は、マイナスイオンで髪の静電気や広がりを抑えながら、振動・EMS・LEDによる頭皮ケアを同時に行える多機能ブラシ。雨の日や湿気の多い日も、髪と頭皮をすっきり整えたい方に向けて、毎日のホームケアに取り入れやすいアイテムとして紹介します。

賞品紹介：スカルプケア美髪ブラシ

製品外観（正面）

「スカルプケア美髪ブラシ」は、髪のブラッシングと頭皮ケアを同時にかなえる多機能ブラシです。LEDライトによる光エステ、EMS、超高速振動マッサージ、マイナスイオンを搭載し、日々のヘアケアを手軽なおうちエステ時間へと変えます。

主な特長

・ 約2,000万個以上のマイナスイオンが、髪の広がりや絡まりを抑え、指通りなめらかな髪へ導きます。

・ 約16,000回転／分の超高速振動マッサージで、頭皮を心地よく刺激し、すっきりとしたセルフケアをサポートします。

・ 赤色・青色の2色LEDライトを搭載。髪や頭皮のコンディションに合わせたポイントケアができます。

・ 409本の金属ブラシピンを通じてEMSマイクロ電流を伝達。頭皮に密着しやすい設計です。

・ ブラシヘッドはマグネット式で取り外し可能。ブラシ部分を洗いやすく、清潔に保ちやすい仕様です。

・ USB Type-C充電式。コードレスで使いやすく、日々の身だしなみケアに取り入れやすい設計です。

※本製品は医療機器ではありません。効果・使用感には個人差があります。ブラシヘッドのみIPX5相当の生活防水仕様で、本体は防水仕様ではありません。浴室内やシャワーが直接かかる環境での使用はお控えください。

機能概要ビジュアル（6つのポイント）2色LEDライトのケアイメージ使用イメージ

商品概要

商品名：スカルプケア美髪ブラシ

ブランド：TOUCHBeauty（タッチビューティー）

英語製品名：Multifunction Total Care Comb

価格：32,780円（税込）

本体サイズ：約 78 × 234 × 55 mm

重量：約 268 g

電源：充電式（リチウムイオン電池 3.7V／800mAh）

充電時間：約2.5時間

モード数：4種類

出力レベル：3段階（弱／中／強）

防水性能：IPX5（ブラシヘッドのみ・生活防水）

付属品：USBコード（Type-C）、ブラシ、収納バッグ、取扱説明書

製品ページ：https://www.touchbeauty.co.jp/products/multifunction-total-care-comb(https://www.touchbeauty.co.jp/products/multifunction-total-care-comb)

TOUCHBeauty株式会社について

TOUCHBeauty株式会社は、美容機器の企画・設計・製造・販売を行う理美容家電メーカーです。「TOUCHBeauty」の製品は、美しく洗練されたデザインと優れた機能で、手にとった方の毎日が少しでも心地よい時間になるようにという想いを持って開発されています。1999年から開発してきた製品は300種類を超え、現在約120種類の商品を提供。自社工場で製造し、全世界80以上の国と地域のお客様へ展開しています。

会社名：TOUCHBeauty株式会社

所在地：〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-12-2

事業内容：美容機器の企画、設計、製造、販売

設立：2022年6月

代表者：高 建清

資本金：1,000万円

公式サイト：https://www.touchbeauty.co.jp/

関連リンク

・公式サイト：https://www.touchbeauty.co.jp/(https://www.touchbeauty.co.jp/)

・製品ページ：https://www.touchbeauty.co.jp/products/multifunction-total-care-comb(https://www.touchbeauty.co.jp/products/multifunction-total-care-comb)

・公式オンラインストア（全商品）：https://www.touchbeauty.co.jp/collections/all(https://www.touchbeauty.co.jp/collections/all)

・楽天市場 TOUCHBeauty公式ストア：https://www.rakuten.co.jp/touchbeauty-official/(https://www.rakuten.co.jp/touchbeauty-official/)

・Instagram（Japan）：https://www.instagram.com/touchbeauty_japan/(https://www.instagram.com/touchbeauty_japan/)

・YouTube（Japan）：https://www.youtube.com/@TOUCHBeauty-jp(https://www.youtube.com/@TOUCHBeauty-jp)

・お問い合わせフォーム：https://www.touchbeauty.co.jp/pages/contact(https://www.touchbeauty.co.jp/pages/contact)

本件に関するお問い合わせ先

TOUCHBeauty株式会社

・住所：〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-12-2

・TEL：03-4362-8880

・E-mail：jpsales@touchbeauty.com（商談・取材）／ shopify@touchbeauty.co.jp（公式ストアお客様サポート）

・営業時間：平日10時～18時（休業日：土日祝、夏季および年末年始休業期間）