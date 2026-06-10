ジャングリア沖縄、1周年アニバーサリープログラム 第二弾！旅程にぴったりハマる短時間滞在向け新チケット「ふらっとチケット」が期間限定で登場

株式会社ジャパンエンターテイメント

沖縄北部・やんばるに位置するテーマパーク「JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）」を運営する株式会社ジャパンエンターテイメント（沖縄県名護市、代表取締役 CEO：加藤健史、以下ジャパンエンターテイメント）は、開業1周年を迎えるにあたり、3時間程度の短時間滞在にフォーカスした、さまざまな観光地をめぐりたい沖縄旅行の旅程にぴったりな期間限定チケット「ふらっとチケット」を2026年6月10日（水）より販売します。対象入場期間は、7月1日（水）～9月30日（水）です。

「沖縄のみなさんと、次のジャングリアへ。」をキーワードに掲げる、1周年のジャングリア沖縄。私たちは、これまでに寄せられたゲストの皆様からのリアルなご要望やご意見を真摯に受け止め、より愛されるパークへと進化を続けてまいります。

今後、皆様をあっと驚かせるような新しい体験の数々や、沖縄の魅力を深く発信する地元事業者様とのコラボレーションを順次お届けしていく予定ですが、その第二弾として、ゲストの皆様の旅のスタイルに寄り添う新しいチケットシステムを導入いたします。

■ 旅行者のリアルな悩みに寄り添う、新しい旅の選択肢

これまでにゲストの皆様から特に多く寄せられていたのが、沖縄旅行における「時間の組み立て方」に関するお声でした。

「2泊3日の限られた日程だから、沖縄美ら海水族館も行きたいし、北部の絶景スポットもあちこち欲張って巡りたい」「ジャングリアでの食事やアトラクション体験にもすごく興味があるけれど、1日たっぷりパークで過ごす時間がとれなくて、ジャングリア諦めなきゃいけないかも……」



こうした、沖縄での滞在時間を心から楽しもうとされる旅行者の皆様のリアルな葛藤を受け、ジャングリア沖縄は、沖縄北部（やんばる）全体の魅力を味わい尽くす「周遊観光のハブ」としての役割、責任をより果たしてまいります。それぞれの沖縄旅のスケジュールの中に「ふらっと」組み込み、限られた時間の中でもパークのエッセンスを十分に体感していただけるよう、新しいチケットの選択肢をご提案します。

■ 短い滞在向けにパークの魅力ギュッと凝縮した、旅全体を豊かにする「ふらっとチケット」

「ふらっとチケット」は、限られた貴重な滞在時間の中に、魅力をギュッと凝縮したパッケージとなっています。

スタンバイ アトラクションの体験回数は1回のみに限られますが、パーク内で開催される大迫力のショーやストリートエンターテイメント、やんばるの大自然を見渡して沖縄グルメを食すレストランや、沖縄らしいお土産満載のショップでの体験は、制限なくすべてお楽しみいただけます。入場時間帯の制限もないため、朝でも昼からでも、ご自身の旅程に合わせて自由に組み込んでいただけます。

なお、「ふらっとチケット」はさらなるアトラクション体験に追加課金が都度必要なため、複数のアトラクションを心ゆくまで目いっぱい楽しみたいというゲストには、引き続きすべての体験がセットになった「1Dayチケット」が最もお得でおすすめのプランとなります。

ジャングリア沖縄は、今後もゲストの皆様や沖縄の皆様の声に耳を傾け、さらなる驚きと感動をお届けしてまいります。続々と発表される1周年の展開に、ぜひご期待ください。

■ 短い滞在時間のゲストにぴったり！「ふらっとチケット」概要

ジャングリア沖縄の入場チケットにアトラクション1回券が付いた、ジャングリアをもっと気軽に体験できるチケット。5つの対象アトラクションから１つアトラクションを選択でき、入場後に追加購入をしてアトラクションを楽しむこともできます。ショーやレストラン、ショッピングも楽しめます。沖縄旅行の合間に、3～4時間程度から気軽に楽しみたい方におすすめです。

- チケット名称：ふらっとチケット- 料金 ：大人 2,970円（税込）小人（4～12歳）1,980円（税込）- チケット内容：入場チケット ＋ 対象のアトラクション1回体験※※対象のアトラクションの追加体験は、1回券1,980円にて購入できます- 販売開始日 ：2026年6月10日（水）20時- 来場対象期間：2026年7月1日（水）～2026年9月30日（水）- 購入方法 ：オフィシャルWEBサイト https://junglia.jp/

【ふらっとチケットで体験可能なアクティビティ】

１.対象アトラクション：

ダイナソー サファリ、やんばるトルネード、ファインディング ダイナソーズ、やんばるフレンズ、トレジャー ファイト の中からいずれか1回をご体験いただけます。

さらに対象アトラクションを楽しみたい場合は、アトラクション体験チケット（1,980円）の追加購入が必要です。なお、体験チケットは、通常待ち列に並んでの体験となります。

２.ショー・アトラクション：

ジャングリア スプラッシュ フェス、ワイルド ビート、クールダウン ウォーター パーティなど

３.ショップおよびレストラン

※ふらっとチケットで入場の方は、ジャングルエクストリームズ各種（やんばるトルネード除く）、バギーボルテージ、ホライゾンバルーンは体験できません。（整理券取得も不可）

既に期間内の入場チケットやプレミアム パスを購入されていた方でチケットの変更ご希望の方は、オフィシャルWEBサイトにて変更が可能です。

こんな方にオススメ！

■「みんなの声で、もっと良くなる。沖縄のみなさんと、次のジャングリアへ。」ジャングリア沖縄の1周年は、地元・沖縄と一緒に作っていきます

- 北部観光の途中に- 沖縄美ら海水族館の観光と組み合わせて- ホテルチェックイン前に- 午後の空き時間を活用したい

1周年を迎えるジャングリア沖縄は、これまで以上に沖縄に根差し、ゲストの皆様の声を聞いて変わるパークへと進化を遂げてまいります。驚きと感動にあふれる様々なプログラムを続々と発表してまいります。

沖縄を代表する人気タレント ガレッジセールのゴリさんが「ゴリ応援団長」に就任し、暑さ対策は足りているか、子ども連れでも過ごしやすいか、沖縄らしい体験になっているかなど、ゲストや地元の皆様の目線に立ち、少ししつこいくらいに見て、聞いて、忖度なくジャングリアを共に良くしていく大切なパートナーとして盛り上げます。

この夏、ゲストの皆様の好奇心を刺激する新たな体験がパーク内に続々と登場いたします。さらに、県内アーティストとのコラボレーションや地域との共創など、より沖縄の息吹を感じられる沖縄感あふれる体験プログラムを続々と発表してまいります。どうぞご期待ください。

JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）について

JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）は、神秘と生命力に満ちた世界自然遺産「やんばる」を擁する沖縄北部の圧倒的な大自然を舞台に、都会にはない興奮と贅沢の体験を通して沖縄の旅を変えるテーマパークです。コンセプトは、Power Vacance!!（パワーバカンス）。亜熱帯地域に位置する沖縄ならではの生命力に満ちた、見たこともない植物が生い茂るやんばるの大絶景を舞台に、その地にしかない体験を通して生まれる”興奮”と本物の自然に没入する”贅沢”が重なると、今まで経験したことのない”解放感”が人間の本能を貫き、人生最高に心が昂る“Power Vacance!!” を体験できます。https://junglia.jp/

株式会社ジャパンエンターテイメントについて

2025年7月25日に開業した沖縄北部新テーマパーク「JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）」の企画・開発および運営を目的として2018年6月に設立。「沖縄から日本の“未来”をつくる」をミッションとし、沖縄から日本の観光産業を変革すべく事業を推進。真の地域活性化を図り、沖縄の経済力向上に寄与することが、その土地での社会的課題解決に繋がると確信し事業を進めている。 https://www.japan-entertainment.co.jp/