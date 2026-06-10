【熱中症特別警戒アラート対策】過酷な作業現場を守る大風量ミストファン「ミストツイスターT４」の割引キャンペーンを開始

スプレーイングシステムスジャパン合同会社

2025年6月より企業における熱中症対策が法的義務となり、現場における暑熱対策の重要性が一層高まっています。

また、環境省による「熱中症特別警戒アラート」の運用開始や「STOP！熱中症 クールワークキャンペーン」の推進により、企業に対しても具体的な対策の実施が求められています。

こうした背景を受け、スプレーイングシステムスジャパン合同会社（本社：東京都品川区、以下 当社）は、新機能を搭載したミストファン「ミストツイスターT」のリニューアルモデルを、期間限定の特別価格にてご案内いたします。

ミストツイスターTが選ばれる理由

キャンペーン概要

- 優れた冷却能力と省エネの両立気化熱作用により周辺温度を最大5℃下げます。スポットクーラーに比べ消費電力を大幅に抑え、広範囲を効率的に冷却します。（環境により低減温度は異なります）- 設置の柔軟性と利便性キャスタ―付きで設置が簡単。大掛かりな工事は不要で、建設現場、イベント会場や仮設現場にも対応します。- 作業環境の改善による生産性向上エアコンが設置できないエリアでも、暑さによる作業員の集中力の低下を軽減し、事故のリスク低減に寄与します。また、体感温度を下げるだけでなく、微細な水の粒子が粉塵を補足し、降下させます。さらに湿度によって粉塵の再浮遊を抑制します。- 対象製品：ミストツイスターT４- 対象期間：～2026年8月31日(月) 迄

※特別価格は在庫限り。なくなり次第終了となります。

製品価格等の詳細はお問合せ頂いた方に個別にご案内させて頂いております。

キャンペーンの詳細はこちら :https://www.spray.com/ja-jp/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%A6%82%E8%A6%81/news/%E3%83%9F%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%B3?utm_source=prtimes&utm_campaign=202606mistcampaign&utm_medium=referral

政府推進のキャンペーンおよび各種補助金制度との高い親和性

ミストツイスターT４は、職場の熱中症対策を促進する以下の公的制度やキャンペーンの趣旨に合致しており、各種制度を活用した職場環境の改善設備として最適です。

- STOP！熱中症 クールワークキャンペーン：厚生労働省が実施する本キャンペーンにおいて、推奨される労働環境の改善に貢献する設備です。- エイジフレンドリー補助金：高年齢労働者のための職場環境改善を支援する制度において、熱中症対策設備としての要件を満たす場合、導入費用の一部が補助される対象設備としてご検討いただけます。- 各種地方自治体の補助金：各地域の暑さ対策・労働環境改善に関する補助金を活用した導入にも適しています。

※各補助金制度の申請要件や採択結果については、各管轄機関にご確認ください。

会社概要

スプレーイングシステムスジャパン合同会社

本社：東京都品川区東五反田 5-10-25

電話番号：03-3445-7809

事業内容：スプレーノズルおよびスプレーシステムの開発・設計・製造・販売

https://www.spray.com/ja-jp

関連リンク

- ミストツイスターＴ製品ページhttps://www.spray.com/ja-jp/製品/用途別の自動スプレーシステム/ミスト冷房システム/ミストツイスターt(https://www.spray.com/ja-jp/%E8%A3%BD%E5%93%81/%E7%94%A8%E9%80%94%E5%88%A5%E3%81%AE%E8%87%AA%E5%8B%95%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0/%E3%83%9F%E3%82%B9%E3%83%88%E5%86%B7%E6%88%BF%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0/%E3%83%9F%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%84%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BCt?utm_source=prtimes&utm_campaign=202606mistcampaign&utm_medium=referral)- ミストシャワー製品一覧https://www.spray.com/ja-jp/製品/用途別の自動スプレーシステム/ミスト冷房システム(https://www.spray.com/ja-jp/%E8%A3%BD%E5%93%81/%E7%94%A8%E9%80%94%E5%88%A5%E3%81%AE%E8%87%AA%E5%8B%95%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0/%E3%83%9F%E3%82%B9%E3%83%88%E5%86%B7%E6%88%BF%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0?utm_source=prtimes&utm_campaign=202606mistcampaign&utm_medium=referral)- 会社紹介動画（YouTube）https://youtu.be/_XCbALLeunY?si=OSLE-Z6Hi2OPXIkH