【情報解禁１.】「明治安田スペシャルマッチ」にてプレゼント企画を実施！

株式会社RAXUS Osaka City SC

平素より、Osaka City SCの活動にご理解・ご支援を賜りまして誠にありがとうございます。

このたび、Osaka City SCは、6/27（土）に行われる「明治安田スペシャルマッチ」にて、プレゼント企画の実施が決定いたしました。

◆サイン入りミニボールプレゼント！

当日のW-UP前に、選手がサイン入りミニボールをピッチからスタンドに！推し選手のサインボールをぜひゲットしてください！

イベントの実施は、17時頃を予定しております。



明治安田スペシャルマッチに関するプレスリリースはこちら！

https://www.osakacitysc.com/news/4048/

◆明治安田スペシャルマッチ 概要

日時：6/27（土）18:00 KICKOFF

開場：17:00予定

場所：鶴見緑地球技場

実施：雨天決行

※明治安田様のブース出店は球技場内屋根のある場所で行います

施設map：https://www.tsurumi-ryokuchi.jp/map/index.html



アクセス：

１.電車・バスでお越しの場合

地下鉄 長堀鶴見緑地線「鶴見緑地」駅から南へ徒歩5分

２.車でお越しの場合

南駐車場（146台）もしくは南第二駐車場（141台）をご利用ください。

■Osaka City SCについて

Osaka City SCは、「大阪のど真ん中に、誰もが熱狂できるクラブを創る」という想いから誕生しました。「挑む者が世界を揺らす」をスローガンに掲げ、圧倒的な強さで「史上最速でのJリーグ昇格」を目指しています。

♦TEAM MISSION

“FOOTBALLを通じて世界中に夢を与え続ける”

OSAKA CITY SCの選手がピッチ上で喜怒哀楽を爆発させ、

勝利を目指す姿を通じて、大阪市、日本中、そして世界中の人々が

夢を追える世界を実現したいと思います。

♦TEAM VISION

“地域コミュニティの創生、人材の育成、中央区の目指す街作り”

スポーツの力で 人・企業・地域を繋げ、OSAKA CITY SCコミュニティを形成し、大阪市中央区の発展に貢献します。

■会社概要

・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）

・代表者：代表取締役 山地泰平

・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーB 18階

・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営

・URL：https://www.osakacitysc.com/

・スポンサー/入団に関するお問い合わせ：https://www.osakacitysc.com/contact/

■Osaka City SC 公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/osakacity_sc/

X：https://x.com/osakacitysc

公式アプリ：https://web.playerapp.tokyo/team/23213/download

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