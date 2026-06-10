Manatee・インプレスブックス10周年記念！ 3社合同「TechLib 初夏のトリプル30クーポン・キャンペーン」を6月10日より開催

株式会社インプレスホールディングス

技術書籍読み放題サービス「TechLib（テックリブ）」を運営するテックリブ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、株式会社マイナビ出版（東京都千代田区、代表取締役社長執行役員：角竹輝紀）が運営する電子書籍ストア「Manatee（マナティ）」および株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）が運営する「インプレスブックス」の開設10周年、ならびに両社の人気技術書籍が「TechLib」へ多数掲載されたことを記念し、3社合同による「TechLib 初夏のトリプル30クーポン・キャンペーン」を2026年6月10日（水）より開催いたします。

キャンペーンの背景

ITエンジニアのリスキリングやスキルアップへの需要がますます高まるなか、長年にわたり良質な技術書を直販サイトで読者にダイレクトに届け続けてきた「Manatee」と「インプレスブックス」が10周年の節目を迎えました。これを記念し、また両社の優れたコンテンツが「TechLib」に本格掲載されたことを契機として、3社が手を取り合い、エンジニアの「学び」を強力にバックアップする共同キャンペーンを立ち上げました。

期間中、各ストアで使える「30％OFF」や、TechLibの「30日間無料」など、3つの「30」をテーマにした特別なクーポンを配布いたします。

キャンペーン概要

【実施期間】

2026年6月10日（水）～ 2026年6月30日（火）

【トリプル30・特典内容】

特典1：【Manatee】マイナビ出版の電子書籍が30％OFF

話題の新刊や定番の技術書も含め、ストア内の対象電子書籍が30％OFFで購入いただけます。

特典2：【インプレスブックス】インプレスの電子書籍が30％OFF

インプレスが発行する直販電子書籍の技術書籍が30％OFFとなる、大変お得なチャンスです。

特典3：【TechLib】新規無料トライアル期間を「30日間」に拡大

通常よりも大幅に期間を延長し、30日間じっくりと読み放題サービスをお試しいただけます。

電子書籍割引クーポンおよび無料期間拡大クーポンの各種ご案内

Manatee

https://book.mynavi.jp/manatee/detail/id=151447

インプレスブックス＆TechLib

https://techlib.co.jp/information/895

TechLib 6月の特集連動について

TechLib内では、本キャンペーンの実施に合わせ、「AIエージェント」や「インフラ自動化・ネットワーク系技術」を6月の強化特集テーマとして掲げます。

期間中は、マイナビ出版、インプレスの両社が誇る対象タイトルをWebサイトやメールマガジンで強力にプッシュし、ユーザーの皆様が「いま本当に読むべき一冊」に出会える環境を提供いたします。

初夏の学習スタートダッシュに、ぜひ3社のサービスをお役立てください。

【テックリブ株式会社】

https://techlib.co.jp/

ITエンジニア向けの技術書籍読み放題サービス「TechLib」の企画運営を行っている事業会社。インプレス、エムディエヌコーポレーション、オーム社、近代科学社、翔泳社、C＆R研究所、ソシム、ソーテック社、マイナビ出版、丸善出版、ラムダノート株式会社（2026年5月末現在）の刊行する技術書籍の電子版を読み放題で提供しています。システム開発・運用を中心に株式会社 Legal Technology（https://www.legal-technology.jp/）が共同運営を行っています。

【株式会社マイナビ出版】

https://pub.mynavi.jp/company/

2015年10月に、株式会社マイナビの出版事業本部を分社化し、株式会社マイナビ出版として出発しました。大手取次との契約以来45年続けてきた出版事業で培ったノウハウを核に、IT、将棋、世界遺産、ライフスタイルなどのジャンルで、みなさまの仕事と生活の充実と課題解決に寄り添える会社を目指します。

【株式会社インプレス】

https://www.impress.co.jp/

シリーズ累計8,000万部突破のパソコン解説書「できる」シリーズ、「デジタルカメラマガジン」等の定期雑誌、IT関連の専門メディアとして国内最大級のアクセスを誇るデジタル総合ニュースサービス「Impress Watchシリーズ」等のコンシューマ向けメディア、「IT Leaders」をはじめとする企業向けIT関連メディアなどを総合的に展開・運営する事業会社です。IT関連出版メディア事業、およびデジタルメディア＆サービス事業を幅広く展開しています。

【インプレスグループ】

https://www.impressholdings.com

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

テックリブ株式会社 担当：水島

E-mail: pr@techlib.co.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7427-315ddf2847dcd663f7215478ed0cc582.pdf