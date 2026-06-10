イレブンラボ、AI NATIVE EXPO 2026で基調講演

Ｅｌｅｖｅｎ Ｌａｂｓ Ｊａｐａｎ合同会社

英国発、音声AIプラットフォームを提供するElevenLabsの日本法人、イレブンラボジャパン合同会社（本社：東京都千代田区、Japan & Koreaゼネラルマネージャー：田村 元、以下「イレブンラボ」）は、2026年6月11日（木）に幕張メッセで開催される「AI NATIVE EXPO 2026」において、GTM Managerの平岩貴志が基調講演に登壇することをお知らせいたします。

AI NATIVE EXPO 2026登壇の背景

近年、生成AIの活用は急速に進展し、多くの企業が業務効率化やコンテンツ制作の分野でAI導入を進めています。一方で、これまでのAI活用の中心はテキストベースのインターフェースでした。

しかし現在、AI活用の主戦場は新たなフェーズへと移行しつつあります。

コンテンツ制作、顧客対応、社内コミュニケーション、AIエージェントなどの領域において、より自然で直感的なユーザー体験を実現する「音声」が注目を集めています。企業がAIを本格的に活用する上で、音声は単なる出力手段ではなく、人とAIをつなぐ重要なインターフェースとして位置付けられ始めています。

すでに世界市場においては、この音声AIの活用が新たなスタンダードとなるとして急速に注目度が高まっています。日本国内での本格的な普及はまだ黎明期にありますが、グローバル展開を見据え多言語対応を必要とする企業や、対話型コミュニケーションを通じて顧客体験（CX）の飛躍的な向上を目指すサービスを中心に、国内の先進的な企業でも導入が急速に進んでいます。

今回の講演では、世界最先端の音声AI活用事例を紹介するとともに、日本企業が今後検討すべき「音声AI戦略」の論点について解説します。

登壇概要

- 講演タイトル：AI活用は「テキスト」から「音声」へ：最先端音声AIの現在地とビジネス活用- 日時： 2026年6月11日（木） 12:20～13:00- 会場：AI NATIVE EXPO 2026幕張メッセ展示会場内ステージ（3A13）- 登壇者：平岩 貴志 イレブンラボジャパン GTM Manager- 講演内容：生成AIの登場から約3年が経過し、企業のAI活用は大きな転換点を迎えています。- 本講演では、音声AI市場をリードするイレブンラボの視点から、音声AIの最新動向とビジネス活用の可能性について紹介します。主なテーマは以下の通りです。

・世界最先端の音声AI技術の現在地

・コンテンツ制作における音声AI活用事例

・カスタマーサポートやコンタクトセンター領域での活用

・AIエージェント時代における音声インターフェースの重要性

・日本企業が取るべき「音声AI戦略」の考え方

音声AIは、マーケティングやコンテンツ制作だけでなく、顧客接点や業務プロセスそのものを変革するテクノロジーとして急速に進化しています。本講演では、実際のグローバル企業による導入事例を交えながら、企業が音声AIを競争優位につなげるための実践的なヒントを提供します。

AI NATIVE EXPO 2026について

AI NATIVE EXPO 2026は、生成AI、AIエージェント、AIネイティブ開発、ガバナンス、運用基盤などをテーマに開催される専門展示会です。企業のAI活用を推進する最新技術や実践事例が集まり、経営層、事業責任者、開発者など幅広い来場者が参加します。



AI NATIVE EXPO 2026 キーノート登壇者一覧

https://www.ainative-expo.jp/2026/speaker/

ElevenLabsについて

2022年に設立されたイレブンラボは、AI音声研究と技術のグローバルリーダーであり、企業、開発者、クリエイター、アーティストなど幅広い方に向けた最先端AIオーディオツールを構築しています。現在は企業評価額が110億ドル（約1.5兆円相当）を超え、プラットフォームはFortune 500企業の75%以上を含む数千もの企業に利用いただいています。高品質なボイスオーバーの大規模生成や、多言語の対話型AI音声エージェントの構築を支援しています。私たちのサービスでは、高品質なボイスオーバーを手頃な価格でスピーディに、そして大規模に作成したり、30以上の言語で対話型AI音声エージェントを立ち上げたりすることが可能です。

イレブンラボ日本語サイト

https://elevenlabs.io/ja

イレブンラボ(日本語版）LinkedIn

https://www.linkedin.com/company/elevenlabs-japan/